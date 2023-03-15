الأربعاء, مارس 15, 2023
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مفاجأة جديدة بشأن مقتل الأردني حمزة أبو حلاوة في أمريكا وهذا ما أعلنته الشرطة

أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن عن مكافأة مالية تقدر بـ50,000 دولار، مقابل أي معلومات قد تؤدي إلى قتَلة الشاب الأردني وشخص آخر

كتب خالد الأحمد
مقتل الأردني حمزة أبو حلاوة watanserb.com
مقتل الأردني حمزة أبو حلاوة
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وطن- قُتل شاب أردني مهاجر في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنّ الشاب حمزة أبو حلاوة (32 عاماً)، كان يقود سيارة “دفع رباعي” يعمل سائقاً عليها، في الوقت الذي تعرّض فيه مع شخص آخر لإطلاق نار مزدوج، أدى إلى مصرعهما.

مقتل شاب أردني يدعى حمزة أبو حلاوة في إطلاق نار بأمريكا

وقال قريب للشاب الأردني الضحية حمزة أبو حلاوة لموقع “فوكس 5” الأمريكي، إنّ أبو حلاوة البالغ من العمر 32 عامًا كان يحلم منذ 15 عاماً بالمجيء إلى أمريكا، منذ أن كان في المدرسة، وكان يخطّط لإحضار عائلته الصغيرة إلى هنا، وأُخبر أن زوجته تحمل أيضًا الجنسية الأمريكية.

وأضاف: “حمزة له أقارب في الأردن مثلنا، والقلوب محطمة الآن لأننا لا نعرف ما حدث له”، مضيفاً أنّ الشاب الضحية كان رجلاً محترماً للغاية وكل ما يريده هو أن يعيش حياة كريمة لعائلته وأطفاله حيث لديه طفلتان توأمان في الثالثة من عمرهما”.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن أصحاب شركة “الليموزين” التي كان يعمل معها حمزة أبو حلاوة، وهما؛ غالية بيطار وزوجها إسلام جوهر، قولهما، إن السائق أبو حلاوة كان قد تناول للتوّ العشاء معهما في منزلهما، عندما جاءهم طلب لخدمة الليموزين، فأرسلا أبو حلاوة للقيام بوظيفة توصيل الزبون.

وحدّدت الشرطة الأمريكية ضحيةً واحدة في إطلاق النار المزدوج، هو “أوثينيال غايثر” البالغ من العمر 34 عاماً، بينما تبدو حادثة مقتل حمزة أبو حلاوة قد جاءت عرضية، في وقت أصيب فيه شخص ثالث كذلك.

50 ألف دولار مكافأة للإبلاغ عن قاتل شاب أردني في واشنطن
50 ألف دولار مكافأة للإبلاغ عن قاتل شاب أردني في واشنطن

ولم تؤكّد شرطة العاصمة واشنطن أنّ أبو حلاوة هو الضحية الثانية التي قُتلت في حادث إطلاق نار، ليلة الأحد، في منطقة في كابيتول هيل.

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بل حددت الشرطة ضحية واحدة فقط حتى الآن هو “أوثانيال غايثر”، من “ستيفاني راميريز”، البالغ من العمر 34 عامًا من جنوب شرق العاصمة، وثمة شخص ثالث لم يُطلَق عليه الرصاص، ولكنه أصيب في الحادث، يتعاون مع الشرطة.

وقال صديق للضحية يُدعى إسلام جوهر “لفوكس 5″، إنّ أبو حلاوة كان يدعم عائلته بأكملها في الأردن، وإن العديد من الأرواح دُمّرت أيضًا في إطلاق النار يوم الأحد.

وأكد متحدث باسم السفارة الأردنية في واشنطن العاصمة، أنّ حمزة أبو حلاوة هو مواطن أردني موجود هنا بشكل قانوني، وأنّ السفارة الآن على اتصال بالشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأردن بشأن حادث إطلاق النار في شارع 11 إس إي.

وقالت عدة مصادر مختلفة لـFOX 5 يوم الثلاثاء، إنّهم يعتقدون أنّ أبو حلاوة لم يكن هو المستهدف بإطلاق النار على وجه الخصوص. حيث أشار متحدث باسم شرطة العاصمة أنّهم لا يعتقدون أن السائق كان الهدف المقصود.

تفاصيل مأساوية لمقتل شاب أردني في أميركا بوابل من الرصاص
تفاصيل مأساوية لمقتل شاب أردني في أميركا بوابل من الرصاص

تفاصيل ليلة مقتل حمزة أبو حلاوة

وفي تلك الليلة، قالت شرطة العاصمة إنّ الضباط استجابوا قبل الساعة الـ8:30 مساءً بقليل للمربع 500 من 11th Street SE، للإبلاغ عن حادث إطلاق نار وحادث مرور. حيث اصطدمت عدة سيارات متوقفة، وأكد الجيران أنهم سمعوا وابلاً من إطلاق النار.

وقال كابتن شرطة العاصمة، كيفين كنتيش، للصحفيين، يوم الاثنين، إنه تم العثور على أدلة إطلاق النار على طول شارع “11 إس إي”، على مسافة نصف ميل تقريبًا.

مكافأة مالية لمن يُرشد إلى قتلة حمزة أبو حلاوة

ولم يتم الإعلان عن أي اعتقالات حتى الآن، ولم يتمّ الكشف إلا عن القليل من المعلومات حول السيارة المشبوهة. ووصفت الشرطة السيارة المشبوهة بأنها سيارة كان يستقلّها رجلان فقط.

ولكن شرطة العاصمة في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن مكافأة مالية تقدّر بـ50,000 دولار، مقابل أي معلومات قد تؤدي إلى قتَلَة الشاب الأردني حمزة وشخص آخر في عملية إطلاق النار المزدوج.

المصدرموقع "فوكس 5" الأمريكي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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