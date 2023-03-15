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“مخبأ هبة عبوك”.. تعيش في مكان مجهول وتخفي هويتها ومصابة باكتئاب حاد

شوهدت هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي بوجه عبوس في مؤسسة تسوق معروفة بضواحي مدريد مع ابنها البكر

كتب خالد الأحمد
هبة عبوك watanserb.com
هبة عبوك
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وطن- قالت صحيفة “إل موندو” الإسبانية إن الممثلة وعارضة الأزياء “هبة عبوك”، عادت للظهور من جديد بعد أسابيع من اختفائها عن الأنظار مع أطفالها، إثر اتهام زوجها أشرف حكيمي باغتصاب فتاة فرنسية وخضوعه للمحاكمة في باريس، بينما أنكر اللاعب تلك الاتهامات.

ونشرت الصحيفة صورة لعبوك وابنها البكر في مركز تسوق في “بوزويلو دي ألاركون”.

وبحسب الصحيفة ذاتها كانت هبة عبوك خارج أوروبا عندما وقعت قصة الاغتصاب المزعومة، وبدلاً من العودة إلى باريس قررت التوجه لمدريد، واختارت إحدى ضواحيها للبقاء بها لحين انتهاء العاصفة التي أثارتها قصة اتهام زوجها.

وظهرت عبوك مؤخراً داخل أحد المراكز التجارية بهوية غير مألوفة على الإطلاق، إذ غطت وجهها بقبعة وارتدت نظارات شمسية حتى لا يتم التعرف عليها، وسط أخبار عن بدء إجراءات انفصالها عن زوجها الذي تألق في كأس العالم الأخيرة مع منتخب بلاده أواخر العام الماضي.

هبة عبوك.. أول صورة لها بعد فضيحة الاغتصاب
هبة عبوك.. أول صورة لها بعد فضيحة الاغتصاب

زوجة حكيمي تطل بوجه عبوس

وبحسب صحيفة “إل موندو” الإسبانية، فإن الممثلة الشهيرة قررت التواري عن الأنظار عقب اتهام زوجها، ولم تنشر أي شيء عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، وحتى إنها اتجهت للعيش في إحدى ضواحي مدريد للاختباء عن عدسات المصورين.

ووفق الصحيفة الإسبانية شوهدت عبوك بوجه عبوس عندما كانت في مؤسسة تسوق معروفة في ضواحي مدريد مع ابنها البكر، وبدت وهي ترتدي بنطال جينز وسترة وحذاء رياضي وغطت وجهها بقبعة حمراء اللون.

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فيما ارتدت نظارات شمسية حتى لا يتم التعرف عليها، وسط أخبار عن بدء إجراءات انفصالها عن زوجها الذي تألق في كأس العالم الأخيرة مع منتخب بلاده أواخر العام الماضي.

وتشير المعلومات إلى أن هبة عبوك كانت ستباشر إجراءات الطلاق في باريس حيث كانا يعيشان.

زوجة حكيمي تطل بوجه عبوس
زوجة حكيمي تطل بوجه عبوس

أشرف حكيمي متهم بالاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية

وفي مطلع آذار الحالي قالت وسائل إعلام إسبانية، إن زوجة لاعب “باريس سان جيرمان” المغربي أشرف حكيمي، “هبة عبوك”، بدأت فعلياً بإجراءات الطلاق بعد اتهام حكيمي بالاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية واغتصابها في منزله.

وذكرت التقارير حينها أنّ مكتب المدعي العام الفرنسي بدأ، بفتح تحقيق مع مدافع فريق باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي بتهمة الاغتصاب بحق فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً، اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها في منزله في “بولوني بيلانكور”، إحدى ضواحي باريس، نهاية الأسبوع الماضي.

وقال موقع “إل سييري ديجيتال elcierredigital” الإسباني، إن الممثلة الإسبانية من أصول عربية هبة عبوك وزوجها المغربي حكيمي كانا يفكران بالانفصال منذ فترة.

موضحاً أن قصة الاغتصاب المزعومة جاءت لتسرع العملية أكثر، ولفت إلى أن دليل ذلك هو صمت هبة عبوك التام بعدما تم اتهام زوجها بالاغتصاب، مقارنة بما فعلته “جوانا سانز” زوجة “داني ألفيش” الذي يقبع في السجن عقب اتهامه بقضية مماثلة.

المصدرصحيفة "إل موندو" الإسبانية، موقع “إل سييري ديجيتال elcierredigital” الإسباني، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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