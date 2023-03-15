الأربعاء, مارس 15, 2023
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لنوم مريح…خبير سفر يكشف عن أفضل مقعد على متن الطائرة

أكد الخبير بتجنب الجلوس بالقرب من المراحيض حيث يميل الركاب إلى التجمع والدردشة

كتب ايمان الباجي
لنوم مريح...خبير سفر يكشف عن أفضل مقعد على متن الطائرة watanserb.com
الطائرة
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وطن– كشف مارتن سيلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “ماتريس نيكست داي” والخبير في مجال النوم لمجلة ميرور البريطانية عن أفضل مقعد على متن الطائرة للحصول على قسط جيد من النوم خلال السفر.

ما لم تكن محظوظًا بما يكفي للحصول على ترقية إلى درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى، فمن المحتمل أن تكون في مقعد ضيق إلى حد ما على متن الطائرة، وتتصارع للحصول على قسط من النوم أثناء السفر.

يمكن أن تكون الضوضاء الصاخبة للطائرة والمساحات الصغيرة غير مريحة للغاية للعديد من المسافرين، ويعد بالتالي اختيار أفضل مقعد على متن الطائرة أمرًا مهمًا للغاية إذا أردت النوم أثناء رحلتك.

إختر مقعدك بعناية

يمكن للمقعد المناسب أن يغير رحلتك. وقد أكدَ الخبير بتجنب الجلوس بالقرب من المراحيض حيث يميل الركاب إلى التجمع والدردشة. وبدلاً من ذلك، يجب اختيار مقعد في نفس صف الجناح.

إختر مقعدك بعناية خلال سفرك

مضيفاً:”من المحتمل أن تكون هذه المنطقة هادئة للغاية، وعادة ما يكون فيها مخارج الطوارئ، كما يمكن للراكب أن يشعر بالراحة في المساحة المتاحة له، إذ هناك متسع كبير لمد الساقين.”

قبل ركوب الطائرة

قال مارتن، إنه من الضروري التوجه إلى المطار مبكرًا جدًا للمشي قبل الصعود إلى الطائرة.

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وأوضحت الدراسات أن 30 دقيقة من المشي قبل السفر، يمكن أن تؤدي إلى زيادة جودة نومك، لذلك يجب عليك قضاء بعض الوقت في المشي في المطار قبل الصعود على متن الطائرة.

الضوضاء البيضاء

إذا كان النوم هو أولويتك في الرحلة، فقم قبل سفرك بتحميل موسيقى “الضوضاء البيضاء” التي تحتوي على ترددات تمنع أصوات المحيطة حولك.

وجد الباحثون أن هذا النوع من الموسيقى يساعد بشكل كبير الأشخاص الذين يجدون صعوبة في النوم بسبب المستويات العالية من الضوضاء البيئية. 

ومع ذلك، إذا لم تجدها مريحة، فيمكنك تنزيل موسيقى هادئة والتي يمكن العثور عليها عبر الإنترنت على مواقع مثل Headspace أو Calm.

احذر من هذه المشروبات

إذا كنت على متن الطائرة و أردت النوم، فينصح الخبير بتجنب المشروبات الكحولية.

هذه المشروبات قد تعطل نومك وتجعلك تشعر بالإرهاق عند الاستيقاظ وقد تجعلك تشعر كذلك بحكة في الحلق والجفاف وتهيج العين مما يجعل من الصعب النوم.

إذا كان النوم هو أولويتك في الرحلة، فقم قبل سفرك بتنزيل موسيقى الضوضاء البيضاء

لذا تخلص من هذه المشروبات واشرب الماء قبل الرحلة لتحافظ على رطوبتك وتعزز فرصك في الحصول على نوم أفضل.

كما نصح الخبير كذلك بإحضار سدادات أذن لمنع ضجيج المحركات وحديث الركاب ووسادة سفر مزودة بغطاء مريح وقناع العينين لتقليل الإضاءة المنبعثة من كابينة الطائرة.

المصدرميرور البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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