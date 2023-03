ظهور كرات حديدية غريبة في صحراء الربع الخالي يثير حيرة السعوديين

- Advertisement -

وطن- عثر عدد من الشبان السعوديين، على كرات حديدية غريبة في صحراء الربع الخالي، جنوب المملكة العربية السعودية، أثناء رحلة برية كانوا يقومون بها.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رصدته (وطن)، لحظة العثور على إسطوانات حديدية في الصحراء، بينما قال المصور إنه لا يعلم ما هي وفيما تستخدم.

وبحسب الفيديو حاول طفل رفع إحداها فيما حذره موثق الفيديو منها، معتقدا أنها ربما تكون جسماً متفجراً فقام الطفل برميها على الأرض فوراً.

وتساءل مصور المقطع عن ماهية هذه الإسطوانات بعد العثور عليها، كما أبدى تعجبه بشأن وجودها في الصحراء والهدف منها.

وشغلت هذه الكرات الغريبة ومكان وجودها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق مغرد على المقطع بقوله: “إن هذه الكرات الحديدية عبارة عن اسطوانات كانت تستخدم قبل السبعينات، كإشارة تحذير للطريق السريع أو السكك الحديدية في الليل، وكانت تملأ بالكيروسين، ويخرج منها اللهب ليضيء ليلا لتنبيه سالكي الطريق.”

وفي السياق ذاته قال أحمد المبيض”إن هذه الكرات عبارة عن اسطوانات كروية حديدية فارغة، ربما كانت تستخدم كمشاعل أو مصابيح زيتية للإنارة الليلية.”

فيما قال “سمير جنيد” إن هذه مشاعل قديمة، كانت تستعمل من قبل الجنود لإنارة المواقع والممرات، والآن أصبحت تباع كنوع من الزينة بعد صبغها وتزيينها ويتم بيعها في الأسواق كشيء من التراث القديم.

وكان رئيس مجلس إدارة تعاونية “الجيولوجيون السعوديون” البروفيسور “عبد العزيز بن لعبون”، أوضح في تصريحات لوسائل إعلام سعودية أن المملكة بها عدد من الكنوز المعدنية.

مبينًا أن عمليات الاستكشاف المعدني السابقة أظهرت اكتشاف ما لا يقل عن نحو 5300 موقع معدني من مختلف أنواع المعادن والصخور الفلزية واللافلزية ومواد البناء وأحجار الزينة والأحجار الكريمة.

وبين “بن لعبون” أن الصخور النارية والمتحولة توجد في الدرع العربي الذي تبلغ مساحته 630،000 كيلومتر مربع، أي نحو ثلث مساحة المملكة السعودية بنسبة 32% وتتركز في المعادن الفلزية ومنها ذهب، وفضة، ونحاس، وقصدير، وحديد، وكذلك العناصر النادرة والمشعّة وغيرها في صخور الدرع العربي.

وكان يابانيون قد عثروا على كرة غريبة في كهف باليابان مطلع آذار مارس الجاري، ويأتي ذلك بعد أسبوعين من العثور على كرة حديدية غريبة أخرى على شاطئ “إنشو”، في مدينة هاماماتسو.

ووثّق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، إعلان اليابان مجدداً العثور على كرة حديدية ضخمة بأحد كهوف جزيرة تاكوناشيما عند ساحل كاميزو جنوب غرب البلاد.

A mysterious metal sphere of about 1.5 metres in diameter washed ashore in Japan.

A police bomb disposal unit was sent to the scene, and X-rays confirmed that the ball was hollow and there was no risk of an explosion.

But its purpose remains unknown. pic.twitter.com/lgxE9FvwC9

— NoComment (@nocomment) February 23, 2023