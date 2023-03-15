الأربعاء, مارس 15, 2023
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الهدهد

ظهور كرات حديدية غريبة في صحراء الربع الخالي يثير حيرة السعوديين

شغلت الكرات الغريبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، متسائلين عن سر وجودها في الصحراء والهدف منها

كتب خالد الأحمد
ظهور كرات حديدية غريبة في السعودية watanserb.com
ظهور كرات حديدية غريبة في السعودية
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وطن- عثر عدد من الشبان السعوديين، على كرات حديدية غريبة في صحراء الربع الخالي، جنوب المملكة العربية السعودية، أثناء رحلة برية كانوا يقومون بها.

كرات حديدية غريبة في صحراء السعودية

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رصدته (وطن)، لحظة العثور على إسطوانات حديدية في الصحراء، بينما قال المصور إنه لا يعلم ما هي وفيما تستخدم.

وبحسب الفيديو حاول طفل رفع إحداها فيما حذره موثق الفيديو منها، معتقدا أنها ربما تكون جسماً متفجراً فقام الطفل برميها على الأرض فوراً.

وتساءل مصور المقطع عن ماهية هذه الإسطوانات بعد العثور عليها، كما أبدى تعجبه بشأن وجودها في الصحراء والهدف منها.

إشارة تحذير على الطرقات

وشغلت هذه الكرات الغريبة ومكان وجودها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق مغرد على المقطع بقوله: “إن هذه الكرات الحديدية عبارة عن اسطوانات كانت تستخدم قبل السبعينات، كإشارة تحذير للطريق السريع أو السكك الحديدية في الليل، وكانت تملأ بالكيروسين، ويخرج منها اللهب ليضيء ليلا لتنبيه سالكي الطريق.”

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وفي السياق ذاته قال أحمد المبيض”إن هذه الكرات عبارة عن اسطوانات كروية حديدية فارغة، ربما كانت تستخدم كمشاعل أو مصابيح زيتية للإنارة الليلية.”

فيما قال “سمير جنيد” إن هذه مشاعل قديمة، كانت تستعمل من قبل الجنود لإنارة المواقع والممرات، والآن أصبحت تباع كنوع من الزينة بعد صبغها وتزيينها ويتم بيعها في الأسواق كشيء من التراث القديم.

كرات حديدية غريبة في صحراء السعودية
كرات حديدية غريبة في صحراء السعودية

كنوز معدنية في المملكة العربية السعودية

وكان رئيس مجلس إدارة تعاونية “الجيولوجيون السعوديون” البروفيسور “عبد العزيز بن لعبون”، أوضح في تصريحات لوسائل إعلام سعودية أن المملكة بها عدد من الكنوز المعدنية.

مبينًا أن عمليات الاستكشاف المعدني السابقة أظهرت اكتشاف ما لا يقل عن نحو 5300 موقع معدني من مختلف أنواع المعادن والصخور الفلزية واللافلزية ومواد البناء وأحجار الزينة والأحجار الكريمة.

وبين “بن لعبون” أن الصخور النارية والمتحولة توجد في الدرع العربي الذي تبلغ مساحته 630،000 كيلومتر مربع، أي نحو ثلث مساحة المملكة السعودية بنسبة 32% وتتركز في المعادن الفلزية ومنها ذهب، وفضة، ونحاس، وقصدير، وحديد، وكذلك العناصر النادرة والمشعّة وغيرها في صخور الدرع العربي.

كنوز معدنية في المملكة العربية السعودية
كنوز معدنية في المملكة العربية السعودية

كرة غريبة في كهف ياباني

وكان يابانيون قد عثروا على كرة غريبة في كهف باليابان مطلع آذار مارس الجاري، ويأتي ذلك بعد أسبوعين من العثور على كرة حديدية غريبة أخرى على شاطئ “إنشو”، في مدينة هاماماتسو.

ووثّق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، إعلان اليابان مجدداً العثور على كرة حديدية ضخمة بأحد كهوف جزيرة تاكوناشيما عند ساحل كاميزو جنوب غرب البلاد.

وقال موقع “373news“، نقلاً عن مسؤولي البلدة، إن الكرة الحديدية يبلغ قطرها نحو 1.5 متر، ويُعتقد أنها نفس النوع الذي تم العثور عليه على ساحل محافظة شيزوكا في منتصف فبراير الماضي.

وعثر داخل “كهف البحر”، على حفرة في الصخر نحتتها الأمواج. كما تم العثور على عدد كبير من زجاجات البولي ايثيلين وعوامات بلاستيكية يعتقد أنها تم إحضارها عند ارتفاع المد.

وكانت امرأة يابانية عثرت على كرة حديدية مجهولة قطرها 1.5 متر بأحد سواحل مدينة هاماماتسو، فاتصلت بالشرطة التي أتت وطوّقت المكان ومنعت الاقتراب من المنطقة ريثما يتم فحص الجسم الغريب.

وأظهر مقطع فيديو وجود كرة ضخمة على شاطئ، بحسب ما أفادت وكالات محلية.

المصدرتويتر، موقع 373news، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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