الأربعاء, مارس 15, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدظهرن بشعرهن وبطون مكشوفة.. اعتقال فتيات إيرانيات أدين رقصة شهيرة في الشارع...
الهدهد

ظهرن بشعرهن وبطون مكشوفة.. اعتقال فتيات إيرانيات أدين رقصة شهيرة في الشارع (شاهد)

الفتيات ظهرن في فيديو جديد ورؤوسهن مغطاة وقدّمن اعتذاراُ عن الفيديو

كتب سالم حنفي
فتيات إيرانيات يرقصن في يوم المرأة العالمي watanserb.com
5 فتيات إيرانيات يرقصن في يوم المرأة العالمي على نغمات الأغنية الشهيرة “Calm down”
- Advertisement -

وطن– ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران قبل أيام، بمقطع فيديو لـ 5 فتيات إيرانيات يرقصن في يوم المرأة العالمي، على نغمات الأغنية الشهيرة “Calm down”، لسيلينا جوميز وريما.

وأظهر الفيديو الفتياتِ وهنّ في غاية السعادة ويرقصن بملابس رياضية وبطن مكشوف وبدون غطاء رأس، ويؤدّين الحركات بطريقة منظّمة في إحدى الساحات.

ووثّقت الفتيات أنفسَهن في يوم المرأة العالمي، في تحدٍّ للقيود والتشدد الإيراني الصارم على المرأة.

وأفادت أنباء حينَها بوجود مساعٍ لقوات الأمن الإيرانية لتحديد هوية هؤلاء الفتيات واعتقالهن، عبر مراجعة كاميرات المراقبة والتحقيق مع حرس المباني.

والثلاثاء، زادت حالة القلق، بشأن مصير الشابات، وسط مزاعم عن إلقاء السلطات القبض عليهن وإجبارهن على الاعتذار.

اعتقال الشابات وإجبارهن على الاعتذار

- Advertisement -

ووفقاً لما نقله موقع “الحرة” عن وكالة الأنباء الفرنسية، فقد زعم ناشطون أنه تمّ اعتقال الشابات وإجبارهن على تصوير مقطع فيديو آخر يبدين فيه أسفَهن لتصوير المقطع الراقص.

وقالت الوكالة، إن الفتيات ظهرن في فيديو جديد ظهرن فيه وقد تمّ تغطية رؤوسهن، وتقدّمن الواحدة تلوَ الأخرى للتعبير عن أسفهن، لتقديم المشهد الراقص.

ولفتت الوكالة إلى أنه يبدو أنّ الفيديو الجديد قد تمّ تصويرُه أيضاً في منطقة مماثلة لإكباتان، لكن لم يتمّ التحقّق من الفيديو ولا الظروف التي تمّ فيها التصوير.

كما نوّهت الوكالة إلى أنّه لم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم الإفراج عن النساء.

حظر الرقص في الأماكن العامة

يشار إلى أنّ القانون يحظر على النساء الإيرانيات الرقص في الأماكن العامة، وكذلك عدم ارتداء الحجاب.

ويعدّ إلغاء الحجاب الإلزامي هو أحد المطالب الرئيسية لحركة الاحتجاج التي اندلعت في سبتمبر بعد وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً وهي قيد الاحتجاز، لانتهاكها قواعد اللباس الشرعي.

وقُتل خلال الاحتجاجات مئات الأشخاص، بينهم العشرات من أفراد قوات الأمن، وألقي القبض على الآلاف لمشاركتهم فيما وصفه مسؤولون إيرانيون بـ”أعمال شغب”.

المصدرالحرة + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
تقارير

الاتفاق السعودي الإيراني ليس الخطوة الوحيدة.. خطة الصين تعيد تشكيل المنطقة (تقرير)

الهدهد

مجتهد: “4 توجيهات صدرت للإعلام السعودي بعد الاتفاق مع إيران”

الهدهد

تسريب بند خطير من الاتفاق السعودي الإيراني.. تنازلات قدمتها الرياض بشأن حرب اليمن

الهدهد

السعودية ترفض منح تأشيرات لإسرائيليين للمشاركة في مؤتمر أممي .. هل تسترضي إيران؟!

الهدهد

اللقطات الأولى لهجوم إسرائيلي جديد على سوريا.. ما هي المواقع المستهدفة؟

الهدهد

مقرب من محمد بن زايد يشكك في جدوى الاتفاق السعودي الإيراني (تغريدة صادمة)

الهدهد

بمؤتمر افتتحه أمير قطر.. مسؤول يمني يشتبك مع آخر إيراني بالدوحة (فيديو)

الهدهد

لغز حوادث التسمم الجماعي الغامضة للطالبات في إيران.. ما القصة؟

الهدهد

تحليل:هل سيضرب سلاح الجو الإسرائيلي البرنامج النووي الإيراني ومتى؟

الهدهد

البنتاغون يضع خطة طوارئ سرية للحرب على إيران.. هل أصبح الصراع وشيكا؟

تقارير

إيران على بعد 12 يوما من القنبلة النووية.. والبنتاغون يدق ناقوس الخطر

الهدهد

لحظة اعتداء عناصر طالبان على جندي إيراني واعتقاله.. كيف ردت طهران؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

زوجة سيرجيو راموس تخلع كل شيء وتظهر بملابس داخلية فقط! (شاهد)

أفريل لافين تتعرض لموقف محرج في حفل جوائز جونو بعد اقتحام إمرأة عارية الصدر المسرح

فتاة سعودية تتحرش بشاب: “أبي أي شي من ريحتك”.. هكذا رد عليها! (شاهد)

الكاميرات ترصد شاكيرا في لحظة انهيار وبيكيه يبرئ نفسه من دموعها بذكاء (شاهد)

اعتقال مدير قناة أورينت وإعلامي سوري بعد طرده محلل سياسي تركي تجاوز في حقه (شاهد)

صادم.. لحظة وفاة 4 أطفال أمام نظر والدهم بعد أن جرفتهم سيول جازان السعودية! (شاهد)

5 حيل بسيطة لكنها مضمونة للتخلص من الشخير

لنوم مريح…خبير سفر يكشف عن أفضل مقعد على متن الطائرة

هذا هو سبب عدم قدرتك على إنقاص الوزن..

بلومبيرغ: “مصر مضطرّة لتخفيض سعر الجنيه عاجلاً”.. وخبراء يتوقعون هذا السعر الصادم قريباً!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC