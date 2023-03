ظهرن بشعرهن وبطون مكشوفة.. اعتقال فتيات إيرانيات أدين رقصة شهيرة في الشارع (شاهد)

- Advertisement -

وطن– ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران قبل أيام، بمقطع فيديو لـ 5 فتيات إيرانيات يرقصن في يوم المرأة العالمي، على نغمات الأغنية الشهيرة “Calm down”، لسيلينا جوميز وريما.

وأظهر الفيديو الفتياتِ وهنّ في غاية السعادة ويرقصن بملابس رياضية وبطن مكشوف وبدون غطاء رأس، ويؤدّين الحركات بطريقة منظّمة في إحدى الساحات.

ووثّقت الفتيات أنفسَهن في يوم المرأة العالمي، في تحدٍّ للقيود والتشدد الإيراني الصارم على المرأة.

Iranian authorities are after these girls to arrest them for the crime of dancing in international women’s day.

In the eyes of Islamic republic, these girls are master criminals for showing their hair, happiness and dancing. That is why school girls are being the target of… https://t.co/hZfIVlsJM8 pic.twitter.com/24jc2gsbMe

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) March 10, 2023