الأربعاء, مارس 15, 2023
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صورة مذيعة العربية ريما مكتبي مع زميل كويتي تثير غضب السعوديين.. لماذا؟! (شاهد)

ريما مكتبي كانت قد أعلنت زواجها من الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد عام 2016 بعد رحلة علاج من السرطان

كتب سالم حنفي
ريما مكتبي وعبدالرحمن الراشد watanserb.com
الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة "العربية" ريما مكتبي
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وطن – أثارت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “العربية”، ريما مكتبي، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عقب نشرها صورة اعتبرها الكثير من المغردين بأنها غير لائقة.

ونشرت ريما مكتبي زوجة المدير السابق للقناة عبدالرحمن الراشد، عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“، صورة لها تجمعها بزميلها في القناة، المذيع الكويتي عادل عيدان، وعبقت عليها بالقول: “مع الزميل والصديق القديم عادل عيدان الذي يملك الروح الجميلة. كبرنا مهنياً سوية وكبرت صداقتنا وخبرتنا”،

مشيرة إلى أن الصورة التقطت خلال احتفال القناة بمرور 20 عاما على تأسيسها.

ووفقا للصورة، فقد ظهرت “مكتبي” وهي ملاصقة جدا لـ”عيدان” وقد دخلا في موجة ضحك.

كما ظهر في الصورة استغراب بعض الحاضرين في الحفل، حيث بدت الدهشة واضحة على وجوه من حضر الحفل، مستغربين ما جرى.

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ورد الإعلامي عادل عيدان على تغريدة ريما مكتبي، معبرا عن اعتزازه بالصداقة التي تجمعهما قائلا: “هذة الأميرة الذهبية .. ليست مجردة زميلة أو صديقة. حينما نقول أن العربية عائلة وليست مهنة تنتظر راتبها نهاية الشهر .. تجسدها مشاعر صادقة واخوة دائمة.. انا ممتن لهذة السنوات ريما”.

انتقاد واستهجان المغردين السعوديين

المغردون السعوديون عبروا عن استهجانهم من الصورة المنشورة، منتقدين تقاربهما مع بعضهما البعض، ومنتقدين نظرات “ريما مكتبي” لزميلها “عادل عيدان”.

وفي هذا السياق، قال مغرد: “النظرات ماتطمن ابدا”.

وهاجم المغرد خالد العبداني ظهورهما بهذا الشكل، قائلا: “وكبر معاه الحضن .. تعلموا الاحترام والزمالة ، اللي ما يعرفكم يقول عرسان جدد ، لكا مقام فعل يليق به فالجلوس مع الزوج غير مع الأخ غير مع الأب غير مع الزميل .. أبجديات الفطرة البشرية تغيب عن عقول من يدعي الثقافة والعلم”.

وقال آخر موجها حديثه للإعلامية: “على الاقل أحترمي الشيبه التي انت معاه وسمعته الذي فعل المستحيل من اجلك وواجه كل المنتقدين ولاه خلاص وصلت للمنصب والتحكم الذي سعيت له طول حياتك بمساعدة علي معين وضحكتوا على شيبته وسيطرتوا على كل القناة اصبحت بعد نجوى انت التي تحكمين كل شيء مع الاسف وضعية إعلامنا انحدرت كده”.

وعلق المغرد “محمد” على الصورة بالقول:” نظرات متبادلة نظرات اعجاب عشاق حب غرام نظرات المحبين لا يمكن اخفائها (كيف نخفي حبنا والشوق فاضح )”.

وقال مغرد آخر:” ان شاء الله نشوف مكانكم سعوديون”.

زواج ريما مكتبي وعبدالرحمن الراشد

يذكر أن ريما مكتبي من مواليد عام 1977، بينما عبد الرحمن من مواليد عام 1956، أي أن فارق العمر بينهما 21 عاماً، وقد تزوجا في شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2016.

ريما مكتبي وعبدالرحمن الراشد watanserb.com
ريما مكتبي وزوجها الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد

وعانت ريما مكتبي خلال الفترة الماضية التي سبقت زواجها من مرض السرطان الذي سيطر على جسدها لمدة عام ونصف، ولكنها إستطاعت العودة إلى الشاشة في العام 2017 وتغلبها على المرض.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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