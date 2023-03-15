صورة مذيعة العربية ريما مكتبي مع زميل كويتي تثير غضب السعوديين.. لماذا؟! (شاهد)

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وطن – أثارت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “العربية”، ريما مكتبي، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عقب نشرها صورة اعتبرها الكثير من المغردين بأنها غير لائقة.

ونشرت ريما مكتبي زوجة المدير السابق للقناة عبدالرحمن الراشد، عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“، صورة لها تجمعها بزميلها في القناة، المذيع الكويتي عادل عيدان، وعبقت عليها بالقول: “مع الزميل والصديق القديم عادل عيدان الذي يملك الروح الجميلة. كبرنا مهنياً سوية وكبرت صداقتنا وخبرتنا”،

مشيرة إلى أن الصورة التقطت خلال احتفال القناة بمرور 20 عاما على تأسيسها.

ووفقا للصورة، فقد ظهرت “مكتبي” وهي ملاصقة جدا لـ”عيدان” وقد دخلا في موجة ضحك.

كما ظهر في الصورة استغراب بعض الحاضرين في الحفل، حيث بدت الدهشة واضحة على وجوه من حضر الحفل، مستغربين ما جرى.

مع الزميل والصديق القديم عادل عيدان الذي يملك الروح الجميلة. كبرنا مهنياً سوية وكبرت صداقتنا وخبرتنا @adeleidan #العربية_20_عاما pic.twitter.com/OEgT6ygWOH — Rima Maktabi (@rimamaktabi) March 14, 2023

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ورد الإعلامي عادل عيدان على تغريدة ريما مكتبي، معبرا عن اعتزازه بالصداقة التي تجمعهما قائلا: “هذة الأميرة الذهبية .. ليست مجردة زميلة أو صديقة. حينما نقول أن العربية عائلة وليست مهنة تنتظر راتبها نهاية الشهر .. تجسدها مشاعر صادقة واخوة دائمة.. انا ممتن لهذة السنوات ريما”.

هذة الأميرة الذهبية .. ليست مجردة زميلة أو صديقة.

حينما نقول أن العربية عائلة وليست مهنة تنتظر راتبها نهاية الشهر .. تجسدها مشاعر صادقة واخوة دائمة..

انا ممتن لهذة السنوات ريما 😍🙏 https://t.co/CMdzoEQOl6 — عادل عيدان (@adeleidan) March 14, 2023

انتقاد واستهجان المغردين السعوديين

المغردون السعوديون عبروا عن استهجانهم من الصورة المنشورة، منتقدين تقاربهما مع بعضهما البعض، ومنتقدين نظرات “ريما مكتبي” لزميلها “عادل عيدان”.

وفي هذا السياق، قال مغرد: “النظرات ماتطمن ابدا”.

النظرات ماتطمن ابدا — رأي (@wizz4455) March 14, 2023

وهاجم المغرد خالد العبداني ظهورهما بهذا الشكل، قائلا: “وكبر معاه الحضن .. تعلموا الاحترام والزمالة ، اللي ما يعرفكم يقول عرسان جدد ، لكا مقام فعل يليق به فالجلوس مع الزوج غير مع الأخ غير مع الأب غير مع الزميل .. أبجديات الفطرة البشرية تغيب عن عقول من يدعي الثقافة والعلم”.

وكبر معاه الحضن .. تعلموا الاحترام والزمالة ، اللي ما يعرفكم يقول عرسان جدد ، لكا مقام فعل يليق به فالجلوس مع الزوج غير مع الأخ غير مع الأب غير مع الزميل .. أبجديات الفطرة البشرية تغيب عن عقول من يدعي الثقافة والعلم. — خالد العبداني (@la1400la) March 14, 2023

وقال آخر موجها حديثه للإعلامية: “على الاقل أحترمي الشيبه التي انت معاه وسمعته الذي فعل المستحيل من اجلك وواجه كل المنتقدين ولاه خلاص وصلت للمنصب والتحكم الذي سعيت له طول حياتك بمساعدة علي معين وضحكتوا على شيبته وسيطرتوا على كل القناة اصبحت بعد نجوى انت التي تحكمين كل شيء مع الاسف وضعية إعلامنا انحدرت كده”.

على الاقل أحترمي الشيبه التي انت معاه وسمعته الذي فعل المستحيل من اجلك وواجه كل المنتقدين

ولاه خلاص وصلت للمنصب والتحكم الذي سعيت له طول حياتك بمساعدة علي معين وضحكتوا على شيبته وسيطرتوا على كل القناة اصبحت بعد نجوى انت التي تحكمين كل شيء مع الاسف وضعية إعلامنا انحدرت كده — Sam The Great (@RealSamG20) March 14, 2023

وعلق المغرد “محمد” على الصورة بالقول:” نظرات متبادلة نظرات اعجاب عشاق حب غرام نظرات المحبين لا يمكن اخفائها (كيف نخفي حبنا والشوق فاضح )”.

نظرات متبادلة نظرات اعجاب عشاق حب غرام

نظرات المحبين لا يمكن اخفائها (كيف نخفي حبنا والشوق فاضح ) — محمد ،، (@dammam999555) March 14, 2023

وقال مغرد آخر:” ان شاء الله نشوف مكانكم سعوديون”.

ان شاء الله نشوف مكانكم سعوديون — عز (@hD2LHH2DZ3pGcYc) March 14, 2023

زواج ريما مكتبي وعبدالرحمن الراشد

يذكر أن ريما مكتبي من مواليد عام 1977، بينما عبد الرحمن من مواليد عام 1956، أي أن فارق العمر بينهما 21 عاماً، وقد تزوجا في شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2016.

وعانت ريما مكتبي خلال الفترة الماضية التي سبقت زواجها من مرض السرطان الذي سيطر على جسدها لمدة عام ونصف، ولكنها إستطاعت العودة إلى الشاشة في العام 2017 وتغلبها على المرض.