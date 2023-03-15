الأربعاء, مارس 15, 2023
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زوجة سيرجيو راموس تخلع كل شيء وتظهر بملابس داخلية فقط! (شاهد)

أعلن سيرجيو راموس اعتزاله المنتخب الإسباني بعد مكالمة ساخنة مع المدرب لويس دي لا فوينتي في 24 فبراير الماضي

كتب رفيف عبدالله
زوجة سيرجيو راموس تخلع ملابسها وتظهر بالداخلي فقط! (شاهد) watanserb.com
بيلار روبيو وراموس
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وطن– عادت بيلار روبيو، زوجة اللاعب الإسباني سيرجيو راموس، إلى إشعال مواقع التواصل الاجتماعي، بملابس داخلية مثيرة، تركت المتابعين عاجزين عن الكلام.

ملابس داخلية

شاركت زوجة سيرجيو راموس، بيلار روبيو، في جلسة للترويج لشركة ملابس داخلية.

ورفعت الإعلامية وعارضة الأزياء الإسبانية، درجة حرارة نحو 10 ملايين متابع لها عبر “انستجرام” بالصور المختلفة التي نشرتها لهم.

وكتبت بيلار: “لقد حان الوقت اليوم لجلسة تصوير لشيء جميل جدًا قادم. عمل! يوم التقاط الصور”.

 

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في 24 فبراير، أعلن سيرجيو راموس اعتزاله المنتخب الإسباني بعد مكالمة ساخنة مع المدرب لويس دي لا فوينتي.

اعتزال راموس

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وكشف النجم الإسباني (35 عاماً)، عن سبب اعتزاله دولياً مع منتخب إسبانيا، بعد مشوار استمر لـ21 عاماً تكلّل بالإنجازات والألقاب في جميع المسابقات والبطولات المختلفة.

وقال المدافع الإسباني راموس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر): “تلقيت مكالمة من المدرب الذي أخبرني أنه لن يعتمد عليّ في المنافسات القادمة. كما أعتقد بأنه انتهى كل شيء بالنسبة لي مع المنتخب”.

وأردف راموس: “لست سعيداً بذلك، وأحسد لوكا مودريتش وليونيل ميسي وبيبي، على الدعم الذي يحصلون عليه مع منتخباتهم”.

“العمر ليس عيباً”

كما أضاف: “العمر في حد ذاته ليس فضيلة أو عيباً، إنه مجرد رقم لا يرتبط بالضرورة بالأداء أو القدرة. لكن هذا الشيء يجب أن أتقبله على الرغم من أنني حزين، وأشارككم وبرأس مرفوع وشاكراً كل السنوات الطويلة التي قضيتها مع المنتخب”.

وختم لاعب باريس سان جيرمان راموس: “ذكريات لا تنسى، كل الألقاب التي قاتلنا من أجلها واحتفلنا معاً. كما أن الفخر الذي أشعر به كأكثر إسباني دولي في كل العصور. هذا المنتخب وهذا القميص وهؤلاء المعجبون جعلوني سعيداً، سأواصل دعم بلدي بشغف ومحظوظ بما يكفي لتمثيله”.

وتلقى راموس آلاف رسائل الدعم؛ إحداها من بيلار روبيو وزوجته وأم أطفاله.

دعم بيلارا

وكتبت بيلارا: “بالنسبة لي ليس سيرجيو راموس، إنه شريكي وزوجي وصديقي ووالد أبنائي. لكنه أيضًا أحد أفضل اللاعبين الذين أنتجتهم كرة القدم الإسبانية ومثال على الاحتراف والعاطفة والالتزام”.

 

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وتابعت: “إنها ليست النهاية التي تستحقها (وتستمر في استحقاقها). لكن تاريخك مع المنتخب الوطني يبقى إلى الأبد. لا يمحى بالنسبة لي وبالنسبة لكثيرين. شكرا حبيبتي. النصر لك”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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