ذاكر نايك في سلطنة عمان لأول مرة واحتفاء عماني واسع بالداعية الشهير

وطن- أفادت وسائل إعلام عمانية نقلا عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالسلطنة، بإجراء الداعية الإسلامي الشهير الدكتور ذاكر نايك، زيارة هي الأولى له إلى سلطنة عمان، بشهر رمضان المقبل.

الدكتور ذاكر نايك في سلطنة عمان لأول مرة

وبحسب ما نقل موقع جريدة “الرؤية” العمانية، فإن وزارة الأوقاف أكدت على قدوم ذاكر نايك للسلطنة، لإلقاء محاضرتين جماهيريتين.

وأوضح بيان الوزارة أن المحاضرة الأولى للداعية الإسلامي البارز ستكون في مسرح “مدينة العرفان” بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

بينما ستكون المحاضرة الثانية للدكتور ذاكر نايك، بالشراكة والتعاون مع جامعة السلطان قابوس في القاعة الكبرى بالجامعة.

الداعية الدكتور د. ذاكر نايك في ضيافة سلطنة عمان لإلقاء محاضرتين جماهيريتين في شهر #رمضان. pic.twitter.com/YSdC2crQuZ — المرصد نيوز (@almarsd_news) March 15, 2023

ذاكر نايك وزيارة قطر خلال كأس العالم 2022

ويشار إلى أنه في نوفمبر من العام الماضي، استضافت دولة قطر الداعية ذاكر نايك، بالتزامن مع استضافتها لكأس العالم 2022، لأجل التعريف بالإسلام بين الأجانب.

ورصد فيديو متداول آنذاك تجوّل الداعية “نايك” داخل أحد ملاعب كأس العالم، فيما يحيط به عدد كبير من المنظمين والمسؤولين.

الشيخ الداعية ذاكر نايك في قطر.. إن صح خبر مشاركته في إعطاء محاضراتٍ تعرّف بالإسلام في أيام #كأس_العالم_قطر_2022 ، فإن ذلك سيكون خدمة وإضافة كبيرة للدعوة الإسلامية. pic.twitter.com/wtSye03euU — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 19, 2022

وبالفعل أسفرت حملة العديد من العلماء الذين قدموا لقطر وبينهم ذاكر نايك، وكذلك جهود وزارة الأوقاف القطرية لتعريف غير المسلمين بالإسلام، في دخول عدد من الأجانب الإسلام أثناء تواجدهم بالدولة الخليجية لمتابعة كأس العالم الذي توجت به الأرجنتين.

وتفاعل العديد من العمانيين مع خبر قدوم الدكتور ذاكر نايك للسلطنة، معبرين عن فرحتهم الكبيرة بهذا الحدث.

وفي هذا السياق كتب الدكتور حمود النوفلي، الاستاذ المشارك بجامعة السلطان قابوس عبر حسابه بتويتر معلقا على الخبر:”من أجمل الأخبار التي تلقيتها، حضور الداعية الهندي ذاكر نايك إلى السلطنة في مسرح مدينة العرفان 1 رمضان.”

وتابع مشيرا لمكان وزمان محاضرته الثانية بالسلطنة: “وجامعة السلطان قابوس 3 رمضان.. نأمل أن تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة السفارة الهندية بتوجيه إعلانات للجالية الهندية لحضور المحاضرة”.

من أجمل الأخبار التي تلقيتها، حضور الداعية الهندي ذاكر نايك إلى السلطنة في مسرح مدينة العرفان 1 رمضان

وجامعة السلطان قابوس 3 رمضان.

نأمل أن تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة السفارة الهندية بتوجيه إعلانات للجالية الهندية لحضور المحاضرة. pic.twitter.com/EVo68broUA — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) March 15, 2023

ودونت رحمة النبهاني:”ما شاء الله تبارك الرحمن وفقكم الله وسدد خطاكم.”

ناشط آخر باسم عمر المعمري، قال:”ما شاء الله ونعم الرجل الدكتور ذاكر أسلم على يديه الكثير من الناس.. وهو إنسان محترف في الدعوة إلى الإسلام ومحاضراته شيقة وبها عبر كثيرة.. وفقتم في الاستضافة.”