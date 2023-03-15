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ذاكر نايك في سلطنة عمان لأول مرة واحتفاء عماني واسع بالداعية الشهير

أعلنت وزارة الأوقاف العمانية عن زيارة مرتقبة للدكتور ذاكر نايك إلى السلطنة في أول شهر رمضان الكريم

باسل النجار
كتب باسل النجار
ذاكر نايك watanserb.com
ذاكر نايك

وطن- أفادت وسائل إعلام عمانية نقلا عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالسلطنة، بإجراء الداعية الإسلامي الشهير الدكتور ذاكر نايك، زيارة هي الأولى له إلى سلطنة عمان، بشهر رمضان المقبل.

الدكتور ذاكر نايك في سلطنة عمان لأول مرة

وبحسب ما نقل موقع جريدة “الرؤية” العمانية، فإن وزارة الأوقاف أكدت على قدوم ذاكر نايك للسلطنة، لإلقاء محاضرتين جماهيريتين.

وأوضح بيان الوزارة أن المحاضرة الأولى للداعية الإسلامي البارز ستكون في مسرح “مدينة العرفان” بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

بينما ستكون المحاضرة الثانية للدكتور ذاكر نايك، بالشراكة والتعاون مع جامعة السلطان قابوس في القاعة الكبرى بالجامعة.

الداعية الدكتور د. ذاكر نايك في ضيافة سلطنة عمان لإلقاء محاضرتين جماهيريتين في شهر رمضان
الداعية الدكتور د. ذاكر نايك في ضيافة سلطنة عمان لإلقاء محاضرتين جماهيريتين في شهر رمضان

ذاكر نايك وزيارة قطر خلال كأس العالم 2022

ويشار إلى أنه في نوفمبر من العام الماضي، استضافت دولة قطر الداعية ذاكر نايك، بالتزامن مع استضافتها لكأس العالم 2022، لأجل التعريف بالإسلام بين الأجانب.

ورصد فيديو متداول آنذاك تجوّل الداعية “نايك” داخل أحد ملاعب كأس العالم، فيما يحيط به عدد كبير من المنظمين والمسؤولين.

وبالفعل أسفرت حملة العديد من العلماء الذين قدموا لقطر وبينهم ذاكر نايك، وكذلك جهود وزارة الأوقاف القطرية لتعريف غير المسلمين بالإسلام، في دخول عدد من الأجانب الإسلام أثناء تواجدهم بالدولة الخليجية لمتابعة كأس العالم الذي توجت به الأرجنتين.

ذاكر نايك في سلطنة عمان
ذاكر نايك في سلطنة عمان

وتفاعل العديد من العمانيين مع خبر قدوم الدكتور ذاكر نايك للسلطنة، معبرين عن فرحتهم الكبيرة بهذا الحدث.

وفي هذا السياق كتب الدكتور حمود النوفلي، الاستاذ المشارك بجامعة السلطان قابوس عبر حسابه بتويتر معلقا على الخبر:”من أجمل الأخبار التي تلقيتها، حضور الداعية الهندي ذاكر نايك إلى السلطنة في مسرح مدينة العرفان 1 رمضان.”

وتابع مشيرا لمكان وزمان محاضرته الثانية بالسلطنة: “وجامعة السلطان قابوس 3 رمضان.. نأمل أن تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة السفارة الهندية بتوجيه إعلانات للجالية الهندية لحضور المحاضرة”.

ودونت رحمة النبهاني:”ما شاء الله تبارك الرحمن وفقكم الله وسدد خطاكم.”

ناشط آخر باسم عمر المعمري، قال:”ما شاء الله ونعم الرجل الدكتور ذاكر أسلم على يديه الكثير من الناس.. وهو إنسان محترف في الدعوة إلى الإسلام ومحاضراته شيقة وبها عبر كثيرة.. وفقتم في الاستضافة.”

المصدرتويتر، موقع جريدة "الرؤية" العمانية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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