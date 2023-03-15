خُلوّ برنامج أئمة الحرم في رمضان من اسم الشيخ سعود الشريم يثير تفاعلا

- Advertisement -

وطن- أثار غياب الشيخ سعود الشريم عن قائمة الأئمة الذين سيتولون الإمامة في الحرم خلال شهر رمضان الكريم، تفاعلا واسعا بين السعوديين الذين أبدوا حزنهم الشديد على ذلك.

ونشرت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، قائمة بأسماء الذين سيتولون إمامة المصلين في صلاتيّ التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك.

وأظهرت القائمة، أن الأئمة هم ياسر الدوسري، عبدالله الجهني، وبندر بليلة، وعبدالرحمن السديس، وماهر المعيقلي، موزعين على الصلوات بالتناوب.

غياب سعود الشريم يثير تفاعلا

القائمة التي نُشرت من قِبل وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين، أظهرت غياب الشيخ سعود الشريم عن إمامة المصلين، وهو ما أثار تفاعلا بين السعوديين.

ونشر ناشط مقطع فيديو لآخر صلاة فجر تولى فيها الشريم إمام المصلين، وقال المغرد: “آخر فجرية..غيابك مؤلم وفقدك موجع الحمد لله على كل حال.. جزاه الله عنّا خير الجزاء”.

آخر فجرية 💔 غيابك مؤلم وفقدك موجع

الحمد لله على كل حال

جزاه الله عنّا خير الجزاء 😔#سعود_الشريم pic.twitter.com/bmzr72kNBh — Nasser" (@NR_18N) March 15, 2023

- Advertisement -

وغرد ناشط: “فضيلة الشيخ سعود الشريم لطالما أمتعنا هذا الصوت في محراب الحرم.. يودّع محراب الحرم.. فاللهم اجزه خير الجزاء وعوضنا خيرا”.

فضيلة الشيخ أ.د. #سعود_الشريم

لطالما أمتعنا هذا الصوت في محراب الحرم

يودّع محراب الحرم 🥺 فاللهم اجزه خير الجزاء وعوضنا خيرا 💔 pic.twitter.com/6N3VHjlZ9T — محب البدرين (@Badrin_Alharm) March 15, 2023

وذكر أنس: “بعد 32 سنة وصوته مرتبط في المسجد الحرام نفتقد هذا العام صوت الشيخ أ. د سعود الشريم في صلاتي التراويح والتهجد جزاه الله خير الجزاء”.

بعد 32 سنة وصوته مرتبط في المسجد الحرام نفتقد هذا العام صوت الشيخ أ.د. #سعود_الشريم في صلاتي التراويح والتهجد

جزاه الله خير الجزاء 💔 pic.twitter.com/Qdi8aYSSH6 — أنـس (@A3na7) March 15, 2023

كما نشر ناشط مقطع فيديو للمرة الأولى التي كان فيها سعود الشريم إماما في الحرم المكي عام 1412ه‍ وقد خر فيها بالبكاء والخشوع.

#سعود_الشريم

كانت هذي اول امام في الحرم المكي عام 1412ه‍ حينها قد خر بالبكاء والخشوع هيبه المكان وجلالة المقام وعظمة البيت وقدسية الحرم والوقوف بين يدي الله في أعظم محراب هنا لا تسأل عن القلوب التي تعرف قدر الله والسجود بين يده في أحب بقعة على وجه الأرض فهنيئا لهم هذا المقام pic.twitter.com/3HVuxmDAkP — ™️ (@ksa1_121) March 16, 2023

وقال الناشط منصور السبهان: “كل الجيل الذي ولد منذو 32 سنة سوف يفتقد الشيخ سعود الشريم حفظه الله .. دعواتنا بالتوفيق لجميع أئمة الحرم الشريف”.

كل الجيل الذي ولد منذو 32 سنة سوف يفتقد الشيخ سعود الشريم حفظه الله دعواتنا بالتوفيق لجميع أئمة الحرم الشريف — منصور 🤍 السبهان (@mansour2012f13) March 15, 2023

وتساءلت أنفال الرشيد: “والشيخ الشريم!!”.

والشيخ الشريم 😭 !! — ANFAL ALRASHEED 🏹 (@ANFAL_R1993) March 15, 2023

وغردت ناشطة: “الله يبلغنا شهر الخير لا فاقدين ولا مفقودين وصراحة الشيخ سعود الشريم راح نفتقده ونفتقد تلاوته الجميلة في رمضان بس إيش السبب في غيابه؟”.

الله يبلغنا شهر الخير لا فاقدين ولا مفقودين 🤲🏼🤍…وصراحة الشيخ سعود الشريم راح نفتقده ونفتقد تلاوته الجميلة في رمضان 💔بس ايش السبب في غيابه ؟🧐 — #M.A.A~♉️ (@mohmmedalaamri) March 15, 2023

وتفاعل أبوخالد: “قواكم الله ووفقكم أنتم الأساطير وافتقدنا الشيخ الدكتور سعود الشريم السلام عليه كان لرمضان أنسأ وصوته شجيا”.

قواكم الله ووفقكم أنتم الأساطير 🌷🌺🌹🌷🌹🌺

وأفتقدنا الشيخ الدكتور سعود الشريم السلام عليه كان لرمضان أنسأ وصوته شجيا🌺🌷🌹 — ابو خالد (@Ali_Dawood_) March 15, 2023

سعود الشريم يرحل عن إمام الحرم

يُشار إلى أن غياب الشيخ سعود الشريم عن تولي الإمامة يأتي في أعقاب استقالته التي تقدم بها مؤخرا، منهيا مسيرة امتدت لـ32 عاما، في هذا الموقع العظيم.

روايات تكشف سبب استقالة سعود الشريم

وفيما لم يتم الكشف عن السبب الحقيقي للاستقالة، فقد أرجع البعض الخطوة إلى تقدم الشيخ سعود الشريم في السن، بينما تحدث آخرون عن أن سبب الاستقالة هو وجود تغييرات في الأئمة والخطباء من قبل رئاسة شئون الحرمين.

إلا أن السبب الأبرز في هذه الروايات المتداولة، هو حديث البعض عن أن الشيخ الشريم تم حجبه عن إمامة الحرم المكي السعودي، بسبب خلاف جماعي بينه وبين رئيس وكالة شئون الحرمين.

من هو الشيخ سعود الشريم؟

والشيخ الشريم من مواليد عام 1965، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهو حاصل على شهادة في العقيدة والمذاهب المعاصرة عام 1989م من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وعلى شهادة الماجستير في القضاء من المعهد العالي للقضاء عام 1993م، ثم نال الدكتوراه في الفقه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1996.

وفي عام 1992، أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيينه إماماً للحرم المكي.