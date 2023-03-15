الخميس, مارس 16, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدخُلوّ برنامج أئمة الحرم في رمضان من اسم الشيخ سعود الشريم يثير...
الهدهد

خُلوّ برنامج أئمة الحرم في رمضان من اسم الشيخ سعود الشريم يثير تفاعلا

الشيخ الشريم تولى الإمامة على مدار 32 سنة

كتب خالد السعدي
الشيخ سعود الشريم watanserb.com
الشيخ سعود الشريم
- Advertisement -

وطن- أثار غياب الشيخ سعود الشريم عن قائمة الأئمة الذين سيتولون الإمامة في الحرم خلال شهر رمضان الكريم، تفاعلا واسعا بين السعوديين الذين أبدوا حزنهم الشديد على ذلك.

ونشرت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، قائمة بأسماء الذين سيتولون إمامة المصلين في صلاتيّ التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك.

وأظهرت القائمة، أن الأئمة هم ياسر الدوسري، عبدالله الجهني، وبندر بليلة، وعبدالرحمن السديس، وماهر المعيقلي، موزعين على الصلوات بالتناوب.

خُلوّ برنامج أئمة الحرم في رمضان من اسم الشيخ سعود الشريم
خُلوّ برنامج أئمة الحرم في رمضان من اسم الشيخ سعود الشريم

غياب سعود الشريم يثير تفاعلا

القائمة التي نُشرت من قِبل وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين، أظهرت غياب الشيخ سعود الشريم عن إمامة المصلين، وهو ما أثار تفاعلا بين السعوديين.

ونشر ناشط مقطع فيديو لآخر صلاة فجر تولى فيها الشريم إمام المصلين، وقال المغرد: “آخر فجرية..غيابك مؤلم وفقدك موجع الحمد لله على كل حال.. جزاه الله عنّا خير الجزاء”.

- Advertisement -

وغرد ناشط: “فضيلة الشيخ سعود الشريم لطالما أمتعنا هذا الصوت في محراب الحرم.. يودّع محراب الحرم.. فاللهم اجزه خير الجزاء وعوضنا خيرا”.

وذكر أنس: “بعد 32 سنة وصوته مرتبط في المسجد الحرام نفتقد هذا العام صوت الشيخ أ. د سعود الشريم في صلاتي التراويح والتهجد جزاه الله خير الجزاء”.

كما نشر ناشط مقطع فيديو للمرة الأولى التي كان فيها سعود الشريم إماما في الحرم المكي عام 1412ه‍ وقد خر فيها بالبكاء والخشوع.

وقال الناشط منصور السبهان: “كل الجيل الذي ولد منذو 32 سنة سوف يفتقد الشيخ سعود الشريم حفظه الله .. دعواتنا بالتوفيق لجميع أئمة الحرم الشريف”.

وتساءلت أنفال الرشيد: “والشيخ الشريم!!”.

وغردت ناشطة: “الله يبلغنا شهر الخير لا فاقدين ولا مفقودين وصراحة الشيخ سعود الشريم راح نفتقده ونفتقد تلاوته الجميلة في رمضان بس إيش السبب في غيابه؟”.

وتفاعل أبوخالد: “قواكم الله ووفقكم أنتم الأساطير وافتقدنا الشيخ الدكتور سعود الشريم السلام عليه كان لرمضان أنسأ وصوته شجيا”.

حقيقة إيقاف الشيخ سعود الشريم من إمامه الحرم المكي
حقيقة إيقاف الشيخ سعود الشريم من إمامه الحرم المكي

سعود الشريم يرحل عن إمام الحرم

يُشار إلى أن غياب الشيخ سعود الشريم عن تولي الإمامة يأتي في أعقاب استقالته التي تقدم بها مؤخرا، منهيا مسيرة امتدت لـ32 عاما، في هذا الموقع العظيم.

روايات تكشف سبب استقالة سعود الشريم

وفيما لم يتم الكشف عن السبب الحقيقي للاستقالة، فقد أرجع البعض الخطوة إلى تقدم الشيخ سعود الشريم في السن، بينما تحدث آخرون عن أن سبب الاستقالة هو وجود تغييرات في الأئمة والخطباء من قبل رئاسة شئون الحرمين.

إلا أن السبب الأبرز في هذه الروايات المتداولة، هو حديث البعض عن أن الشيخ الشريم تم حجبه عن إمامة الحرم المكي السعودي، بسبب خلاف جماعي بينه وبين رئيس وكالة شئون الحرمين.

من هو الشيخ سعود الشريم؟

والشيخ الشريم من مواليد عام 1965، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهو حاصل على شهادة في العقيدة والمذاهب المعاصرة عام 1989م من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وعلى شهادة الماجستير في القضاء من المعهد العالي للقضاء عام 1993م، ثم نال الدكتوراه في الفقه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1996.

وفي عام 1992، أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيينه إماماً للحرم المكي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

ظهور كرات حديدية غريبة في صحراء الربع الخالي يثير حيرة السعوديين

حياتنا

بعد بنات رونالدو.. ابنه جونيور يتحدث العربية بطلاقة في السعودية (فيديو)

الهدهد

فتاة سعودية تتحرش بشاب: “أبي أي شي من ريحتك”.. هكذا رد عليها! (شاهد)

الهدهد

صادم.. لحظة وفاة 4 أطفال أمام نظر والدهم بعد أن جرفتهم سيول جازان السعودية! (شاهد)

اقتصاد

السعودية وبوينغ تعلنان عن صفقة طائرات ضخمة تصل إلى 121 طائرة 787 دريملاينر!

الهدهد

نجل مسؤول سعودي.. انتحار المتحول جنسيا نواف الشثري فهل قتله والده؟(شاهد)

الهدهد

تناول التمور الجزائرية في رمضان يبطل الصيام.. فتوى منسوبة لداعية مغربي تثير جدلا

تقارير

الاتفاق السعودي الإيراني ليس الخطوة الوحيدة.. خطة الصين تعيد تشكيل المنطقة (تقرير)

تقارير

السعودية وافقت على دخول وزير خارجية إسرائيل.. ما حدث لاحقا أجبره على إلغاء الزيارة!

الهدهد

تجنيد ومخدرات وأشياء أخرى.. اعترافات خطيرة لجندي في قوات الأسد تفضح العربدة الإيرانية بسوريا

حياتنا

رونالدو تعرض للنصب بمبلغ ضخم من قبل سيدة عمرها 53 عاماً وعدته بهذا الأمر!

الهدهد

مجتهد: “4 توجيهات صدرت للإعلام السعودي بعد الاتفاق مع إيران”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وصلة رقص جريئة لـ “الشيخة طراكس” تثير غضب المغاربة.. هزت تضاريسها بشكل هستيري (فيديو)

ابنة عمرو دياب بفستان عارٍ وتعليق صادم.. مرحاض! (شاهد)

ظهور كرات حديدية غريبة في صحراء الربع الخالي يثير حيرة السعوديين

الأميرة إيمان بنت عبدالله لم تتزوج من مسيحي.. منصة تحقيقات تحسم الجدل

“مخبأ هبة عبوك”.. تعيش في مكان مجهول وتخفي هويتها ومصابة باكتئاب حاد

أهداف مالك “أورينت” غسان عبود الخفية من المواجهة مع تركيا.. الإمارات كلمة السر

قادما من لبنان.. “عملية مجدو” تبث الذعر في إسرائيل ونتنياهو لم يستوعب ما حدث بعد (فيديو)

ما علاقة الإباحية والجنس بالذكاء الاصطناعي؟.. إيلون ماسك يجيب بصورة مثيرة

“باروكة” أحلام الشامسي من الألماس وتغير كبير في ملامحها.. لن تعرفها (شاهد)

صور لصوص فيلا محمد صلاح وما ضُبط بحوزتهم من ممتلكات “الفرعون”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC