الكاميرات ترصد شاكيرا في لحظة انهيار وبيكيه يبرئ نفسه من دموعها بذكاء (شاهد)

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وطن– حققت شاكيرا من النجاح والتأثير ما لم يحققه إلا عدد قليل من الفنانين.

شاكيرا تبكي

تتمتع شاكيرا بعقود من الخبرة والمسيرة الفنية، وتعيش أجمل لحظاتها بعد نجاح أغنيتها مع بيزارب.

وحصدت النجمة الكولومبية ملايين النقود وملايين المشاهدات والآراء حول تلك الأغاني التي تعكس الألم والحزن الذي لا تزال تمر به بسبب انفصالها عن جيرارد بيكيه.

وعلى الرغم من هذا النجاح الذي يتعارض مع مشاعرها وآلامها، كشفت أحدث الصور التي نشرتها إحدى وسائل الإعلام الأمريكية شاكيرا وهي تبكي في أحد شوارع نيويورك عندما تحدث معها أحد المعجبين.

Shakira fue a una tienda de M&M's en Nueva York después de su actuación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Se la vio conmovida en la tienda mientras hablaba con un fan. ❤️ pic.twitter.com/dPsv4izEZe — Teleritmo (@TeleritmoTv) March 12, 2023

وأظهرت الصور التي نشرتها الإعلامية الأمريكية تيليريتمو المغنية الكولومبية تبكي في متجر للحلوى في تايمز سكوير في قلب مدينة نيويورك.

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كانت شاكيرا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بسبب وجودها في برنامج جيمي فالون.

وقد تأثرت شاكيرا أثناء التحدث إلى أحد المعجبين.

ساعة رولكس

حضرت شاكيرا و بيزاراب مؤخرًا عرض جيمي فالون ، وهو أحد أكثر العروض مشاهدة في العالم. للحديث عن نجاح أغنيتهما وللقيام بأداء مباشر.

لقد انتشر الأداء أيضًا بسبب البدلة الجلدية التي ارتدتها شاكيرا وساعة رولكس التي ارتدتها على أحد معصميها لإهانة كلارا شيا.

كانت أبرز تصريحات شاكيرا حين قالت: “لقد مررت بعام صعب للغاية بعد الانفصال ، وكانت كتابة هذه الأغنية مهمة جدًا بالنسبة لي. إنها طريقة صحية للتعبير عن مشاعري”.

أطفالي أهم شيء

أما بيكيه، فقد ظهر في مقابلة مفاجئة مع الإعلامي جوري باستي، في برنامج El Món a RAC1.

وكان من المفترض أن يتحدث بيكيه عن مؤامرة تحاك حوله، لكنه لم يرغب في ذكر اسم شاكيرا.

وقال بيكيه: “أريد فقط أن يكون أطفالي بخير. لطالما كانت لدي علاقة وثيقة مع أطفالي وأحب أن أشاركهم في الأشياء التي تجعلنا نقضي وقتاً ممتعاً سوياً”.

جاءت كلمات بيكيه مباشرة بعد انتشار صور شاكيرا وهي تبكي أثناء حديثها مع سيدة من معجباتها وتمسح دموعها بيدها.

وقالت شاكيرا أيضاً في لقاءها عن الأغنية: “أصبحت نوعا من النشيد لكثير من النساء. لديّ نادي نسائي من النساء اللواتي مررن بنفس الأشياء التي مررت بها ، اللائي يفكرن كما أعتقد ، يشعرن كما أشعر . اللائي تحملن قدرًا كبيرًا من الهراء ، اللائي يفكرن مثلي ويشعرن مثلي. كتبت هذه الأغنية لنفسي ، ولكن أيضا لكثير من النساء الأخريات اللواتي كن بحاجة إلى أن يُسمع ويمثلن “.