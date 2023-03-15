الأربعاء, مارس 15, 2023
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السعودية وبوينغ تعلنان عن صفقة طائرات ضخمة تصل إلى 121 طائرة 787 دريملاينر!

الصفقة بين السعودية وبوينغ تمثل خامس أكبر قيمة تجارية في تاريخ الشركة 

كتب سالم حنفي
صفقة طائرات بين السعودية وبوينغ watanserb.com
شركتا طيران سعوديتان تشتريان 80 طائرة بوينغ 787 دريملاينر
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وطن – أعلنت شركتا طيران سعوديتان عن شراء ما يقرب من 80 طائرة بوينغ 787 دريملاينر، في صفقة عملاقة تؤكد هدف المملكة العربية السعودية بإعادة تشكيل نفسها كمركز عالمي للطيران والسياحة ، بحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

وقال موقع “ميدل إيست آي” إن الطلب الذي يمكن أن يصل إلى 121 طائرة مع عدة خيارات ، يشكل خامس أكبر قيمة تجارية في تاريخ بوينغ.

وفي التفاصيل، تم طلب 39 طائرة دريملاينر لشركة طيران الرياض ، وهي شركة الطيران الناشئة في المملكة التي تدعمها الحكومة ، والتي احتفظت بخيار شراء 33 طائرة أخرى من الطائرات عريضة البدن في المستقبل.

كما ستقوم الخطوط الجوية العربية السعودية ، شركة الطيران الرئيسية الحالية في البلاد ، بشراء 39 طائرة دريملاينر ، بالإضافة إلى خيارات لشراء 10 أخرى.

الخطوط الجوية العربية السعودية ستشتري 39 طائرة دريملاينر

وقالت ريما بنت بندر آل سعود ، سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة ، إن العقود جزء من “مخطط للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يفتح المملكة العربية السعودية على العالم” .

إطلاق شركة طيران الرياض

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي طيران الرياض قبل يومين فقط، حيث أن الشركة الناشئة جزء من خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز نفوذ المملكة كمركز للسياحة والسفر.

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يدفع ولي العهد ببعض الإصلاحات الاجتماعية المصممة لإعادة تشكيل النظام الملكي المحافظ إلى وجهة سفر، حتى في الوقت الذي يسعى فيه إلى قمع شديد للمعارضة.

وبفضل تدفق الأموال من الطفرة النفطية ، تبني المملكة العربية السعودية مدينة ضخمة تبلغ قيمتها 500 مليار دولار على طول ساحل البحر الأحمر، كما أنها في نوفمبر الماضي ، أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لمطار جديد في الرياض قادر على استقبال 180 مليون مسافر سنويًا في نهاية المطاف.

رؤية 2030

في إطار “رؤية 2030” ، وهي أجندة إصلاحية مصممة لفطم البلاد عن اعتمادها على الوقود الأحفوري ، تهدف المملكة العربية السعودية إلى مضاعفة حركة مرورها السنوية بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول نهاية العقد.

وبينما لم تقدم بوينغ تقديراً للقيمة الإجمالية للطلبية ، قال البيت الأبيض إنها قد تصل إلى 37 مليار دولار.

وأشاد البيت الأبيض بالإعلان ، الذي يأتي في أعقاب طلب بوينغ عقدا ضخما أعلنته شركة طيران الهند الشهر الماضي ، والذي سيدعم معًا أكثر من مليون وظيفة أمريكية في 44 ولاية عبر سلسلة توريد الطيران.
البيت الأبيض يشيد بالصفقة

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير “نحن سعداء بشكل خاص لأن بوينغ تمكنت أخيرًا من إبرام هذه الصفقات مع السعودية بعد سنوات من المناقشات”.

وأضافت: “هذه الشراكة هي علامة بارزة أخرى في ثمانية عقود من التعاون بين المملكة العربية السعودية والصناعة الأمريكية”.

ووفقا للموقع البريطاني، فإنه الصفقة لها وزن رمزي، حيث تأسست الخطوط الجوية العربية السعودية في عام 1945 ، عندما تلقت أول طائرة لها كهدية من الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلين روزفلت.

كما تؤكد الصفقة على استمرار النفوذ الاقتصادي للولايات المتحدة في الخليج ، على الرغم من جهود المملكة العربية السعودية لبدء مسار سياسة خارجية أكثر استقلالية.

ووافقت المملكة يوم الجمعة الماضي على إعادة العلاقات مع إيران في إطار اتفاق مفصل توسطت فيه الصين، المنافس العالمي الرئيسي لواشنطن.

وتعمل المملكة العربية السعودية على إدخال جيوبها العميقة في مجال النقل الإقليمي المزدحم، بعد أن استخدمت كل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة شركات الطيران الوطنية لتضع نفسها كمراكز سفر وسياحة.

المصدرميدل إيست آي - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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