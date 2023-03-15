الأربعاء, مارس 15, 2023
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حياتنا

أول ظهور لشقيقة الملكة رانيا دينا الياسين.. وقصيدة مؤثرة للأميرة إيمان!

أقيم حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن على جميل ألكساندر ترميوتس في بيت الأردن “بيت الملك”

كتب رفيف عبدالله
أول ظهور لشقيقة الملكة رانيا دينا الياسين.. وقصيدة مؤثرة للأميرة إيمان! watanserb.com
الملكة رانيا والملك عبدالله بين العرسان
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وطن- عبرت دينا الياسين، شقيقة ملكة الأردن، رانيا العبدالله، عن اشتياقها للأميرة إيمان، بعد أيام من زفافها.

اشتقت إليك

وبكلمات مؤثرة، نشرتها وكالة “عمون” المحلية، خصت دينا الياسين ابنة أختها الأميرة إيمان، بقصيدة بدأتها بـ” اشتقت إليك، أجمل عروس تقفين أمامي.. وعيناي لا تفارق خطواتك يا صاحبة أحلى أيامي”.

وتابعت شقيقة الملكة رانيا: “كنت بالأمس طفلة تحتمين بين أحضاني.. وأراك الآن واثقة الخطى، سيدة الزمان والمكان.. أدمعت عيني يا إبنة قلبي يا أميرة وجداني.. بصراع داخلي بين قلبي وعقلي والواقع والأماني”.

رسالة دينا الياسين لابنة شقيقتها

وزادت: “أريدك معي دائما لأسمع صوتك العذب الرنان.. ولكني أعلم أن الوقت قد أتى لأطلق لك العنان.. أشتاق إليك وأنت ما زلت تنيرين بضحكتك بيتي ومكاني.. فكيف عند الفراق، من يداوي شوقي وحنيني المتفاني؟”.

اذهبي معه

وختمت الياسين قصيدتها لإيمان: ” الآن أنت حب جميل ومهجة قلبه المتنامي ..أنت له السكن والسكون وهو لك الأمان والحضن الحامي.. اذهبي معه فأنت لم تغادري قط كياني.. لا في صحوتي ولا حتى في منامي”.

الملكة رانيا ووالدتها وشقيقتها دينا الياسين

وبعثت الملكة رانيا رسالة مشابهة لابنتها الأميرة إيمان، قائلة: “حبيبتي إيماني، لم ولن تغادري كياني لا في صحوتي ولا في منامي… في حفظ الله ورعايته”.

 

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وكانت الملكة رانيا قد وجهت كلمات مؤثرة لابنتها الأميرة إيمان، عبر حسابها في انستغرام في رسالة سابقة، بمناسبة حفل زفافها.

حصة أبوك

وقالت الملكة رانيا: “كأنه الأمس، يوم ازدانت الدار بقدوم أميرتنا، حملكِ أبوكِ في عينيه قبل ذراعيه… تشبهينه حين تبتسمين، حين تضحك عيناكِ، وحين يفيض قلبكِ بالحنان. حصة أبوكِ أنت يا إيــمان، فيكِ أجمل صفات الأخت الكبرى، تحيطين إخوتكِ حولكِ بالحب، صديقة الحسين وحبيبة هاشم وتوأم روح سلمى”.

وأضافت: “ما زلت أذكر كيف كنتِ تسارعين وتمدين يدكِ الصغيرة وتطلبين “واحدة لحسين” كلما أعطيتكِ قطعة من الحلوى، أحمد الله كل يوم بأن وهبني بنتاً لها حظ في الأخلاق، وحظ في الطيب والطلة، وحظ في محبة الناس. كم أنا فخورة بكِ، بتواضعكِ وحنانكِ، وصفاء روحك، وها أنا اليوم يا إيمان “أم العروس”، قلبي يزفكِ بالزغاريد، ممتلئ بالرضى عليكِ، وفي عيني دمعة وطَيْفان… جَدُّكِ وجَدُّكِ، ربّ اغفر لهما وارحمهما وأكرم نزلهما. أكاد أراهما والفرح يرقص بينهما، يتمازحان ويضحكان تماماً كما كانا ليلة فَرَحِنا والدكِ وأنا”.

نوارة العائلة

أما الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، فقال عقب حفل زفاف شقيقته الأميرة: “ممتن لكل ذكرياتنا معًا، واليوم سعيد بزواجك يا نوّارة العائلة”.

وأضاف: “كل الأمنيات والدعوات، لكِ إيمان ولجميل، وزواج مبارك بإذن الله. بالرفاه والبنين يا حبيبتي ووفقكِ الله لما فيه الخير”.

وأُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن على جميل ألكساندر ترميوتس، في بيت الأردن “بيت الملك”، مساء الأحد الماضي.

وحضر حفل الزفاف عددٌ من أفراد العائلة الهاشمية المالكة، وأفراد عائلة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، حسب ما نقلته وسائل الإعلام الأردنية.

وقبل بَدء مراسم الزفاف، استأذنَ إمام الحضرة الهاشمية، أحمد الخلايلة، الملك بعقد قران الأميرة إيمان على السيد جميل ألكساندر.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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