الأربعاء, مارس 15, 2023
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أفريل لافين تتعرض لموقف محرج في حفل جوائز جونو بعد اقتحام إمرأة عارية الصدر المسرح

قالت المغنية وهي تضحك بينما كان رجال الأمن يرافقون المرأة بعيدًا عن المسرح: "ابتعدي عن وجهي أيتها الحقيرة"

كتب ايمان الباجي
أفريل لافين تتعرض لموقف محرج في حفل جوائز جونو بعد اقتحام إمرأة عارية الصدر المسرح watanserb.com
حفل جوائز جونو
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وطن- اقتحمت امرأة “عارية الصدر” حفل جوائز جونو وعطلت فترة تقديم المغنية الكندية أفريل لافين للنجم AP Dhillon الذي كان من المفترض أن يقدم عرضاً.

حسب ما كشفته مجلة “Entertainment Weekly” الأمريكية، كانت المغنية تستعد لتقديم المغني “ AP Dhillon“.

وفجأة صعدت المرأة على المسرح وعلى جسدها عبارة “Save the Green Belt” -أنقذوا الحزام الأخضر -وعبارة “land back” -استعادة الأرض- احتجاجا على القرار الذي اتخذته حكومة أونتاريو ببناء عشرات الآلاف من المنازل على أرض محمية.

صعدت المرأة على المسرح احتجاجا على القرار الذي اتخذته حكومة أونتاريو
المغنية الكندية أفريل لافين

ردة فعل لافينغ

حاولت لافين مواصلة حديثها على المسرح كما قام المصور بأقصى جهده بالتركيز عليها.

وقالت المغنية وهي تضحك بينما كان رجال الأمن يرافقون المرأة بعيدًا عن المسرح: “ابتعدي عن وجهي أيتها الحقيرة،” مطالبة إياها بالمغادرة.

حاولت لافين مواصلة حديثها على المسرح ولم تعر أي اهتمام للمرأة

“سترون الوجه الكندي مني”

ولاحقاً في الحفل، عادت لافين إلى المسرح لقبول جائزة اختيار المعجبين لهذا العام حيث قالت وهي تتحدث عن هذه الحادثة:”لا تحاولوا أن تقوموا بأي شيء هذه المرة أو سترون الوجه الكندي مني”.

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كما قالت المغنية على وسائل التواصل الاجتماعي:”شكرًا لجميع المعجبين على التصويت لجائزة TikTok Juno Fan Choice. هذه هي جائزة Juno العاشرة الخاصة بي وجائزة اختيار المعجبين الرابعة. فلنستمر في التألق والنجاح في السنوات القادمة.”

المصدرمجلة "Entertainment Weekly" الأمريكية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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