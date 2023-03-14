4 علامات تشير إلى أن كاميرا الكمبيوتر قد تم اختراقها

يعد ضوء مؤشر الكاميرا الويب الموجود في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، من أهم العلامات على اختراقها

وطن-كشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية عن أبرز العلامات الواضحة التي تدل على اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

من تطبيق “فيس تايم” إلى مكالمات تطبيق “زووم”، تعد كاميرا الويب أداة مفيدة للغاية.

لكن إذا تمكن المتسللون ومجرمو الإنترنت من الوصول إلى جهازك، فيمكنهم اختطاف كاميرا الويب، والميكروفون في غضون دقائق واستخدامه للتجسس عليك.



وهناك عدة طرق لمعرفة ما إذا كان يتم استخدام الكاميرا دون موافقتك للتجسس عليك.

1. ضوء الكاميرا

يعد ضوء مؤشر كاميرا ويب الموجود في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، من أهم العلامات على اختراقها.

إذا إشتغل هذا الضوء أثناء عدم استخدامك لكاميرا الويب بشكل نشط، فقد يعني ذلك أن شخصًا ما يمكنه الوصول إليها خارجيًا.

ومع ذلك ، يمكن إطفاء ضوء كاميرا الويب في إعدادات جهازك.

وإذا كنت من مستخدمي هاتف آيفون أو هاتف أندرويد، فهناك طريقة سهلة حقًا لمعرفة ما إذا كانت أي تطبيقات تستخدم الكاميرا أو الميكروفون، لأن هذه الأجهزة بها “ضوء كاميرا الويب” الخاص بها.

على جهاز آيفون، تُشير النقطة الخضراء إلى وقت استخدام الكاميرا بينما ستخبرك النقطة البرتقالية بوقت استخدام الميكروفون بواسطة أحد التطبيقات.

وفي الوقت نفسه، تتمتع هواتف أندرويد بميزة إخطار متطابقة تقريبًا تظهر في أعلى الجانب الأيمن من شاشة الجهاز.

كل ما عليك فعله هو النقر على المؤشر وستظهر لك نافذة منبثقة تخبرك بالضبط بالتطبيقات التي تصل إلى مقاطع الفيديو والصوت في ذلك الوقت.

2. تطبيقات

إذا لاحظت وجود تطبيقات غير عادية على سطح المكتب، فقد يكون ذلك علامة على قيام شخص ما بتثبيت برنامج على جهازك حتى يتمكن من الوصول إلى الكاميرا.

3. البطارية

إذا كانت بطارية جهاز الكمبيوتر تنفد بشكل أسرع من المعتاد أو لاحظت بعض الملحقات الغريبة، فقد يكون هذا أيضًا مؤشرًا على استخدام الكاميرا أو الميكروفون بشكل غير متوقع.

4. نوافذ منبثقة