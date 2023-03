نجل مسؤول سعودي.. انتحار المتحول جنسيا نواف الشثري فهل قتله والده؟(شاهد)

- Advertisement -

وطن – أثار الاختفاء المريب لعابر جنسي سعودي يُدعى “نواف الشثري”، كان قد تحول إلى فتاة مؤخرا باسم “إيدن نايت”، الكثير من الجدل خاصة وأنها قد كتبت عبر تويتر أمس، الإثنين، رسالة وداع أكدت فيها أن عائلتها استأجرت عملاء لجلبها قسرا إلى البلاد بعدما كانت تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

شاركت الصفحة الرسمية “لمجتمع الميم” في المنطقة العربية، والتي تحمل اسم “مجتمع الميم العربي” على “تويتر“، الرسالة الأخيرة التي كتبها “نايف الشثري” أو “إيدن نايت” قبل اختفائه.

وقالت إن “رسالة كتبتها العابره الجنسيه السعودية إيدين قبل إنتحارها بلحظات وذلك بعد إستدراجها من محققين في واشنطن إلى الرجوع لأهلها في السعودية”.

قالت إيدن نايت ـ المتحول نواف الشثري ـ ، البالغة من العمر 23 عامًا، والتي كانت تعيش في الولايات المتحدة حتى أواخر العام الماضي، في تغريدة (معدة مسبقا للنشر في وقت لاحق) على تويتر صباح أمس الإثنين، إنها قتلت نفسها بعد أن تعرضت لضغوط للعودة إلى المملكة العربية السعودية، ثم رفضت الحصول على دواء الهرمون (يستعمله العابرون جنسيا) الخاص بها.

زعم المنشور، الذي تم تحديد موعد نشره مسبقًا على ما يبدو، أن والديها استأجرا “وسطاء” أميركيين ومحاميًا سعوديًا في واشنطن العاصمة لإعادتها إلى المملكة التي وصفها بالاستبدادية، حيث يواجه العابرون جنسيا تمييزًا شديدًا، وكذا كل صوت حر ضد النظام القائم بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه تغريدة منفصلة اليوم، الثلاثاء، من حساب ينتمي على ما يبدو إلى عائلة نايت أن “شابًا” يحمل نفس الاسم القانوني للسيدة نايت قد توفي، مع إعطاء تفاصيل الجنازة.

يقول المنشور لصاحبه “خالد بن صالح الشثري” عبر تويتر “فجعت الامس بوفاة ابن اخي “ نواف بن فهد بن ابراهيم الشثري “ اؤمن بقضاء الله وقدره “ ولكن ينتابني حزن شديد على فقده “ عزائي لجميع اسرتنا في فقد شاب من خيرة شبابنا “ انا لله وانا اليه راجعون “.

صحيفة “الإندبندنت The independent” تواصلت مساء أمس، الإثنين، مع أصدقاء “إيدن” ـ نواف الشثري ـ، الذين أكدوا لها إنها لم تُشاهد على الإنترنت لمدة يوم ونصف، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لها، على حد تعبيرهم.

قالت بايلي دوز، 27 عامًا، وهي صديقة مقربة لإيدن نايت التي استضافتها لمدة خمسة أشهر العام الماضي في منزلها في جورجيا، وهي الآن جزء من مجموعة عبر السوشيال ميديا باسم “ليس لدي شك في أنها ماتت”، يجمع خلالها أصدقاؤها الأدلة حول مصيرها.

Damn I wish I got to know you and they became friends, so I can relieve you of being your friend and share your concern 💔💔

I'm so sorry.. on my behalf.. on behalf of all transgender people.. on behalf of everyone, I'm really sorry.#المجرم_فهد_إبراهيم_الشثري pic.twitter.com/6kbxa9gjoP

— مجتمع الفراشات 🌸 🦋🇸🇦 (@saudiLGBT_) March 14, 2023