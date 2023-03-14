نجل مسؤول سعودي.. انتحار المتحول جنسيا نواف الشثري فهل قتله والده؟(شاهد)

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وطن – أثار الاختفاء المريب لعابر جنسي سعودي يُدعى “نواف الشثري”، كان قد تحول إلى فتاة مؤخرا باسم “إيدن نايت”، الكثير من الجدل خاصة وأنها قد كتبت عبر تويتر أمس، الإثنين، رسالة وداع أكدت فيها أن عائلتها استأجرت عملاء لجلبها قسرا إلى البلاد بعدما كانت تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ما هي قصة المتحول السعودي نواف الشثري؟

شاركت الصفحة الرسمية “لمجتمع الميم” في المنطقة العربية، والتي تحمل اسم “مجتمع الميم العربي” على “تويتر“، الرسالة الأخيرة التي كتبها “نايف الشثري” أو “إيدن نايت” قبل اختفائه.

وقالت إن “رسالة كتبتها العابره الجنسيه السعودية إيدين قبل إنتحارها بلحظات وذلك بعد إستدراجها من محققين في واشنطن إلى الرجوع لأهلها في السعودية”.

رسالة كتبتها العابره الجنسيه السعودية إيدين قبل إنتحارها بلحظات وذلك بعد إستدراجها من محققين في واشنطن إلى الرجوع لأهلها في السعودية https://t.co/acMxrpciBQ pic.twitter.com/Z5ww6ukgTN — مجتمع الميم العربي (@LGBTQarabic) March 14, 2023

قالت إيدن نايت ـ المتحول نواف الشثري ـ ، البالغة من العمر 23 عامًا، والتي كانت تعيش في الولايات المتحدة حتى أواخر العام الماضي، في تغريدة (معدة مسبقا للنشر في وقت لاحق) على تويتر صباح أمس الإثنين، إنها قتلت نفسها بعد أن تعرضت لضغوط للعودة إلى المملكة العربية السعودية، ثم رفضت الحصول على دواء الهرمون (يستعمله العابرون جنسيا) الخاص بها.

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زعم المنشور، الذي تم تحديد موعد نشره مسبقًا على ما يبدو، أن والديها استأجرا “وسطاء” أميركيين ومحاميًا سعوديًا في واشنطن العاصمة لإعادتها إلى المملكة التي وصفها بالاستبدادية، حيث يواجه العابرون جنسيا تمييزًا شديدًا، وكذا كل صوت حر ضد النظام القائم بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان.

الحمدلله الذي طهر الارض من هذي العينات #المجرم_فهد_إبراهيم_الشثري pic.twitter.com/4qkymYRbDF — LUAY (@8a2f__) March 14, 2023

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه تغريدة منفصلة اليوم، الثلاثاء، من حساب ينتمي على ما يبدو إلى عائلة نايت أن “شابًا” يحمل نفس الاسم القانوني للسيدة نايت قد توفي، مع إعطاء تفاصيل الجنازة.

يقول المنشور لصاحبه “خالد بن صالح الشثري” عبر تويتر “فجعت الامس بوفاة ابن اخي “ نواف بن فهد بن ابراهيم الشثري “ اؤمن بقضاء الله وقدره “ ولكن ينتابني حزن شديد على فقده “ عزائي لجميع اسرتنا في فقد شاب من خيرة شبابنا “ انا لله وانا اليه راجعون “.

فجعت الامس بوفاة ابن اخي “ نواف بن فهد بن ابراهيم الشثري “ اؤمن بقضاء الله وقدره “ ولكن ينتابني حزن شديد على فقده “ عزائي لجميع اسرتنا في فقد شاب من خيرة شبابنا “ انا لله وانا اليه راجعون “ — خالد بن صالح الشثري (@khaledalshathry) March 14, 2023

صحيفة “الإندبندنت The independent” تواصلت مساء أمس، الإثنين، مع أصدقاء “إيدن” ـ نواف الشثري ـ، الذين أكدوا لها إنها لم تُشاهد على الإنترنت لمدة يوم ونصف، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لها، على حد تعبيرهم.

قالت بايلي دوز، 27 عامًا، وهي صديقة مقربة لإيدن نايت التي استضافتها لمدة خمسة أشهر العام الماضي في منزلها في جورجيا، وهي الآن جزء من مجموعة عبر السوشيال ميديا باسم “ليس لدي شك في أنها ماتت”، يجمع خلالها أصدقاؤها الأدلة حول مصيرها.

Damn I wish I got to know you and they became friends, so I can relieve you of being your friend and share your concern 💔💔 I'm so sorry.. on my behalf.. on behalf of all transgender people.. on behalf of everyone, I'm really sorry.#المجرم_فهد_إبراهيم_الشثري pic.twitter.com/6kbxa9gjoP — مجتمع الفراشات 🌸 🦋🇸🇦 (@saudiLGBT_) March 14, 2023

وتابعت دوز “إنه لأمر مروع أن أقول ذلك، لكنه على مايبدو ليس تخمينًا في هذه المرحلة.”

وقالت صديقة أخرى، هي ميريك ديفيل، 28 عاما “لم يسمع عنها أحد إلى الآن أي خبر. لقد مر ما يقرب من 36 ساعة الآن، ولم يسمع عنها أحد أي شيء “. في السابق، كانت نشطة بانتظام في الدردشات الجماعية على منصتي تويتر وديسكورد، حتى بعد مغادرة الولايات المتحدة.”

#JusticeForEden والدها #المجرم_فهد_إبراهيم_الشثري استدرجها والدها من امريكا للسعودية، حبست ومنع علاجها حتى فضلت الـoوت ! قـtلوها ودفنوها بصمت، لكن لن نصمت ياcبيد السمعه pic.twitter.com/P6d4ZYQ4mi — د. ريــڤ (@__4ref) March 14, 2023

عائلتها استأجرت عملاء لجلبها إلى السعودية

في شهر أغسطس/آب 2022، تلقت إيدن نايت ـ المتحول السعودي نواف الشثري ـ اتصالا هاتفيا من قبل اثنين من الأمريكيين عرضا حل خلافاتها مع والديها، اللذين وصفتهما في منصبها بأنهم “مسلمون محافظون متشددون”.

قالت نايت، حسب مانقل عنها أصدقاؤها في حديثهم إلى الإندبندنت، إن الوسطاء عرّفوها على محامٍ سعودي، حصل لها على شقة في العاصمة و”دللها”، مما جعلها تعتمد عليه في الحصول على الطعام والمأوى مع الضغط عليها للتوقف عن العلاج التعويضي بالهرمونات والعيش كرجل.

خوفًا من إبلاغ سلطات الهجرة الأمريكية عنها، قالت إيدن نايت إنها “استسلمت” امتثالًا لمطلب والديها بـ “التوبة” قبل الصعود على متن رحلة العودة إلى المملكة.

وقال المتحول الجنسي السعودي نواف الشثري “لقد فعلت كل ما طُلب مني. قمت بقص شعري، وتوقفت عن تناول الإستروجين، وغيرت خزانة ملابسي، والتقيت بوالدي. ثم تعرضت لانهيار آخر. كانت أمي تقول لي باستمرار أن أتوب أو أنني ذاهب إلى الجحيم، وفعلت ذلك … تبت، وكُسرت “، كتبت السيدة نايت، عبر حسابها الرسمي على تويتر.

“فهد بن إبراهيم الشثري”

يشار هنا أن “فهد بن إبراهيم الشثري” هو والد “إيدن نايت” أو سابقا “نواف الشثري”، وهو واحد من الشخصيات المعروفة في السعودية.

حيث تقلد العديد من المناصب في المؤسسات المالية السعودية منها تعيينه منتصف في أغسطس/آب 2022، وكيلا محافظا للبنك المركزي السعودي للأبحاث والدولية، و نائبا لرئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية السعودية.

تعيين سعادة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري وكيل محافظ #البنك_المركزي_السعودي للأبحاث والدولية ، نائبا لرئيس مجلس أمناء #الأكاديمية_المالية.

– pic.twitter.com/rzYAe2E6ku — أخبار الوطن (@AlwatanNews24) August 1, 2022

وسم “المجرم فهد إبراهيم الشثري” يتصدر في السعودية

الاختفاء المريب إيدن نايت أو سابقا نواف الشثري، أثار موجة غضب واسعة ضد المسؤول السعودي، واعتبر الكثيرون أن والده/ا قد قام بقتله وأعلن وفاته بعد ذلك، على حد تعبير الكثيرين.

وتحت وسم “المجرم فهد إبراهيم الشثري” الذي تصدر قوائم الأكثر بحثا في السعودية خلال الساعات الماضية، طالب كثيرون بمحاسبته.

حيث كتب “أحمد” عبر تويتر “- ده أبوها العار. لازم على الأقل يتفصل ويتحاسب ويتشهر فيه في كل مكان وألف لعنة ولعنة عليك وعلى كل اللي باركوا وساهموا ان الجريمة دي تحصل في حق ايدن”.

– ده أبوها العار. لازم على الأقل يتفصل ويتحاسب ويتشهر فيه في كل مكان وألف لعنة ولعنة عليك وعلى كل اللي باركوا وساهموا ان الجريمة دي تحصل في حق ايدن #حق_ايدن#المجرم_فهد_إبراهيم_الشثري pic.twitter.com/JJ99j7dgTR — A_hmed (@Ahmeeddd44) March 14, 2023

وقالت “خلود” في ذات السياق “ايدن فتاة سعودية عابرة هربت عشان تعبر في امريكا، وظّفت عائلتها أشخاص عشان يرجعونها، ولما رجعت اجبروها توقف الهرمونات، وتعيش كرجل فانتحرت… عوائل مجرمة مهووسة بالتحكم، يفضّلون يشوفون عيالهم بالكفن ولا يعطونهم/ن مساحة وحرية يعيشون فيها حقيقتهم/ن”.

ايدن فتاة سعودية عابرة هربت عشان تعبر في امريكا، وظّفت عائلتها أشخاص عشان يرجعونها، ولما رجعت اجبروها توقف الهرمونات، وتعيش كرجل فانتحرت. عوائل مجرمة مهووسة بالتحكم، يفضّلون يشوفون عيالهم بالكفن ولا يعطونهم/ن مساحة وحرية يعيشون فيها حقيقتهم/ن. https://t.co/rVDvrjrgQX pic.twitter.com/fuc746aFlA — خلود (@Khuludsa) March 13, 2023

فيما دافع آخرون عن الوالد فهد إبراهيم الشثري، وأكدوا أنه كان يريد مصلحة ابنه وعودته للحياة الطبيعية، وأنه لا ذنب له في إقدام نواف الشثري على الانتحار.