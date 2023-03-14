ملك المغرب يعلن تقديم ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 (فيديو)

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وطن – أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، على هامش تسلمه جائزة التميز بالعاصمة الرواندية كيغالي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية قررت بمعية إسبانيا والبرتغال تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

المغرب تنظم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال

قدمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، رسميا جائزة “التميز” للملك محمد السادس وباول كاغامي، رئيس رواندا، لسنة 2022 ضمن حفل احتضنته العاصمة الرواندية كيغالي، ولم يحضره الملك بصفة شخصية.

🎥| لحظة تسلم جلالة الملك محمد السادس جائزة التميز التي تتوج مجهودات جلالته في تطوير الرياضة المغربية#حفل_توزيع_جوائز_الكاف2022#كيغالي#روندا#CAF pic.twitter.com/Daz5rKfDxF — Arryadia TV (@arryadiatv) March 14, 2023

كان من أبزر الحضور، جياني إنفانتينو، رئيس “الفيفا” وباتريس موتسيبي رئيس “الكاف” ولجنة “الكاف” التنفيذية، والرؤساء الأعضاء لـ”كاف”، وعدد من الشخصيات الرياضية المشهورة في القارة الأفريقية.

وعوضا عن الملك محمد السادس، تسلم “شكيب بنموسى” وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، الجائزة رغم أن “الكاف” كانت قد دعت الملك محمد السادس ورئيس رواندا لتسلم جائزة “التميز” التي تعتبر جائزة شرفية.

🟥 #آخر_خبر | الاتحاد الإفريقي لكرة القدم @CAF_Online يمنح جائزة التميز للعاهل المغربي 🇲🇦 الملك محمد السادس والرئيس الرواندي 🇷🇼 بول كاجامي pic.twitter.com/J0EicaI3BD — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 14, 2023

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وقد تلا شكيب بنموسى على الحضور بعد تسلمه الجائزة، رسالة كان قد كتبها العاهل المغربي محمد السادس مسبقا، وفيها أعلن قرار المغرب تقديم ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

🎙️| رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعد تسلم جائزة التميز تلاها شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأوليوالرياضة#حفل_توزيع_جوائز_الكاف2022#كيغالي#روندا#CAF pic.twitter.com/zfnLnruetK — Arryadia TV (@arryadiatv) March 14, 2023

ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030

أشارت تقارير صحفية قبل أيام إلى انطلاق المغرب في محادثات مع إسبانيا والبرتغال لتقديم ملف مشترك لتنظيم كأس العالم.

وقالت صحيفة “آس as” الإسبانية، الجمعة، أن الاتحادين الإسباني والبرتغالي لكرة القدم، يناقشان إمكانية ضم المغرب إلى الملف المشترك، لتعويض أوكرانيا في حال تعذر عليها المشاركة في ملف تنظيم نهائيات كأس العام لسنة 2030، بسبب شبهات فساد تلاحق الاتحادية الأوكرانية لكرة القدم.

وقالت صحيفة “ذي أتلتيك” الأميركية، إنه من المقرر أن يحل المغرب محل أوكرانيا وينضم إلى إسبانيا والبرتغال في ملفهما لاستضافة كأس العالم 2030.

حيث أكدت صحيفة “آس”، أن إشراك الملف الأوكراني لاحتضان كأس العالم، يبدو مستبعدا بسبب قضية الفساد التي تورط فيها رئيس الاتحاد الأوكراني “أندري بافيلكو”، ونوهت إلى أن”الاتحاد الإسباني لكرة القدم حريص على إبعاد نفسه عن الفضيحة وقرر ترك أوكرانيا على الهامش حتى يتم حل القضية ويتضح كل شيء”.

عاجل ‼️ رسميا : مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم 'الفيفا' يقرر ادخال دور الـ 32 في كأس العالم للمنتخبات انطلاقًا من نسخة 2026 ! pic.twitter.com/YP0Ji8cVmU — جنون الكالتشيو (@Azuri99) March 14, 2023

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُقدم فيها المغرب ملفه للترشح لنيل شرف تنظيم فعاليات كأس العالم.

فقد أعلن المغرب أنه سيتقدم لاستضافة كأس العالم 2030 في يوليو 2018 ، بعد خمس محاولات سابقة لاستضافة البطولة، أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

وقد كان ملف ترشح المغرب لمونديال 2026، أقرب للفوز أكثر من كل المحاولات السابقة للمملكة، قبل أن تتغير كل المعطيات أمام ملف ثلاثي من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.