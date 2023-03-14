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ملك المغرب يعلن تقديم ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 (فيديو)

العاهل المغربي أعلن قرار بلاده تقديم ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، في رسالة تلاها مبعوث خاص من طرفه لتسلم جائزة التميز المقدمة له من الكاف في رواندا

كتب فهمي الورغمي
استضافة المغرب إسبانيا والبرتغال كأس العالم 2030 watanserb.com
المغرب يتقدم رسميا بطلب استضافة تنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال
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وطن – أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، على هامش تسلمه جائزة التميز بالعاصمة الرواندية كيغالي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية قررت بمعية إسبانيا والبرتغال تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

المغرب تنظم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال

قدمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، رسميا جائزة “التميز” للملك محمد السادس وباول كاغامي، رئيس رواندا، لسنة 2022 ضمن حفل احتضنته العاصمة الرواندية كيغالي، ولم يحضره الملك بصفة شخصية.

كان من أبزر الحضور، جياني إنفانتينو، رئيس “الفيفا” وباتريس موتسيبي رئيس “الكاف” ولجنة “الكاف” التنفيذية، والرؤساء الأعضاء لـ”كاف”، وعدد من الشخصيات الرياضية المشهورة في القارة الأفريقية.

وعوضا عن الملك محمد السادس، تسلم “شكيب بنموسى” وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، الجائزة رغم أن “الكاف” كانت قد دعت الملك محمد السادس ورئيس رواندا لتسلم جائزة “التميز” التي تعتبر جائزة شرفية.

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وقد تلا شكيب بنموسى على الحضور بعد تسلمه الجائزة، رسالة كان قد كتبها العاهل المغربي محمد السادس مسبقا، وفيها أعلن قرار المغرب تقديم ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030

أشارت تقارير صحفية قبل أيام إلى انطلاق المغرب في محادثات مع إسبانيا والبرتغال لتقديم ملف مشترك لتنظيم كأس العالم.

وقالت صحيفة “آس as” الإسبانية، الجمعة، أن الاتحادين الإسباني والبرتغالي لكرة القدم، يناقشان إمكانية ضم المغرب إلى الملف المشترك، لتعويض أوكرانيا في حال تعذر عليها المشاركة في ملف تنظيم نهائيات كأس العام لسنة 2030، بسبب شبهات فساد تلاحق الاتحادية الأوكرانية لكرة القدم.

وقالت صحيفة “ذي أتلتيك” الأميركية، إنه من المقرر أن يحل المغرب محل أوكرانيا وينضم إلى إسبانيا والبرتغال في ملفهما لاستضافة كأس العالم 2030.

حيث أكدت صحيفة “آس”، أن إشراك الملف الأوكراني لاحتضان كأس العالم، يبدو مستبعدا بسبب قضية الفساد التي تورط فيها رئيس الاتحاد الأوكراني “أندري بافيلكو”، ونوهت إلى أن”الاتحاد الإسباني لكرة القدم حريص على إبعاد نفسه عن الفضيحة وقرر ترك أوكرانيا على الهامش حتى يتم حل القضية ويتضح كل شيء”.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُقدم فيها المغرب ملفه للترشح لنيل شرف تنظيم فعاليات كأس العالم.

فقد أعلن المغرب أنه سيتقدم لاستضافة كأس العالم 2030 في يوليو 2018 ، بعد خمس محاولات سابقة لاستضافة البطولة، أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

وقد كان ملف ترشح المغرب لمونديال 2026، أقرب للفوز أكثر من كل المحاولات السابقة للمملكة، قبل أن تتغير كل المعطيات أمام ملف ثلاثي من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

المصدرصحيفة آس as + ذي أتلتيك + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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