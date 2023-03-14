الثلاثاء, مارس 14, 2023
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ملكة جمال الأرض بروك شيلدز.. كيف كانت وكيف أصبحت؟.. ظهور جديد يشعل مواقع التواصل!

على الرغم من أن بروك شيلدز أخفت آثار الشعر الأبيض إلا ملامحها لا تشبهها قبل سنوات حين أيقونة الجمال في الثمانينات

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال الأرض بروك شيلدز.. كيف كانت وكيف أصبحت؟.. ظهور جديد يشعل مواقع التواصل! watanserb.com
بروك شيلدز
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحدث ظهور لنجمة السينما الأميركية، وعارضة الأزياء السابقة، بروك شيلدز.

أيقونة جمال

وقارن الناشطون بين شكل بروك شيلدز بين الماضي والحاضر، وسط صدمة بدت واضحة في تعليقاتهم التي كان على رأسها: “الوحيدة التي يحق لها أن تقول ليت الشباب يعود يوماً”.

على الرغم من أن بروك شيلدز (57 عاماً)، أخفت آثار الشعر الأبيض، إلا ملامحها لا تشبهها قبل سنوات حين أيقونة الجمال في الثمانينات.

وكانت بروك شيلدز، قد كشفت قبل أيام، لأول مرة، تفاصيل تعرضها للاغتصاب في العشرينات من عمرها، أثناء بحثها عن عمل فني.

اغتصاب!

جاء هذا الاعتراف المفاجئ، في فيلم وثائقي جديد عُرض في مهرجان صندانس السينمائي بأمريكا بعنوان “بريتي بيبي”، بحسب ما نقلت صحيفة “يو أس إيه توداي“.

وكشفت بروك خلاله أنها بعد تخرجها من جامعة برينستون عام 1987، كانت تعاني لأجل العثور على عمل تشارك به، خاصة في ظل حيرتها حول مسيرتها الفنية التي بلغت الذورة.

كانت شيلدز أيقونة الجمال في الثمانينات
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في ذلك الوقت، عرض عليها أحد معارفها تناول العشاء معه لمناقشة دور لها في فيلم جديد.

تقول بروك عن تلك الليلة: “اعتقدت أنه اجتماع عمل. خاصة أننى كنت أعرف هذا الشخص وقابلته قبل ذلك وكان لطيفا معي دائما”.

لم تقاوم خوفاً من الموت

وتابعت “في العشاء لم يتحدث معي عن فيلم أو أي عمل فني. وسرعان ما أدركت أن سلوكه كان غريبا، فقلت إنني يجب أن أطلب سيارة أجرة خاصة لأعود إلى المنزل”.

وبحسب روايتها،  أصر الرجل على أن يطلب لها  سيارة أجرة من غرفته في الفندق.

وتابعت: “صعدت إلى غرفته، ثم اختفى لبعض الوقت، قبل أن يظهر عاريا ويلقي نفسي علي”.

اختلفت ملامح بروك تماما

وغالبت شيلدز الدموع وهي تروي التفاصيل التي تلت تلك اللحظة.

وأوضحت النجمة السابقة أن أكبر مخاوفها كانت في حينها، أن يقوم هذا الرجل بخنقها أو إيذائها.

تجسيد جنسي

وتابعت: “جاءت هذه الأفكار في رأسي، لذلك لم أصارع كثيرا. فقط تجمدت وفكرت بأن علي البقاء حية، والخروج من هذا الموقف سليمة جسديا”.

استدعت بروك بعدها سيارة أجرة وكانت تبكي طول الطريق أثناء العودة إلى المنزل، ولم تفصح أبداً عن اسم مغتصبها.

ويحكي فيلم “بريتي بيبي” قصة سطوع شيلدز كعارضة أزياء منذ أن كانت طفلة. والطريقة المقلقة التي كان يتم بها تجسديها جنسياً.

رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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