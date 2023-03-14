مغنية برازيلية أوقفت حفلتها وبدأت بممارسة الجنس الفموي مع المعجبين! (شاهد)

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وطن- أشعلت مغنية برازيلية مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديث الصحافة عقب ما قامت به في أثناء إقامتها إحدى الحفلات الموسيقية، مما أثار موجة كبيرة من الجدل.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنّه على الرغم من تعرّضها بالفعل لانتقادات مؤخرًا بسبب رقصاتها الحسيّة ومقاطع الفيديو الخاصة بها، فإنّ صور المغنية المعروفة باسم “MC Pipokinha” والبالغة من العمر 21 عاماً مع أحد المعجبين انتشرت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي.

تصرّف MC Pipokinha الفاضح مع أحد المعجبين

وخلال أحد عروضها، كانت MC Pipokinha على خشبة المسرح تؤدي أشهر أغانيها، وفي مرحلة ما، صعدت إحدى المعجبات إلى المسرح لتبدأ الفضيحة على الهواء مباشرة.

ووفقاً لمقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل، بدأت كلتا المرأتين في أداء إيحاءات جنسية، وتبادلتا القبلات والمداعبات، قبل أن تستلقي MC Pipokinha، التي كانت ترتدي فستانًا، على المسرح، وتقومَ بخلعه وتبدأَ في ممارسة الجنس الفموي عليها أمام الجمهور المذهول.

وفي إحدى اللقطات، ظهرت المغنية وهي تقبّل ثدييها، وتسأل الموظفين من حولها إذا كان من الممكن نقلها إلى المنزل.

انتقادات واسعة للواقعة

وسرعان ما انتشرت الصور على نطاق واسع، وعلى الرغم من الطبيعة المذهلة للمشهد، كان هناك من دافع عن حرية المغنية MC Pipokinha.

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ومع ذلك، لم تسلَم من الانتقادات، التي كان معظمها موجّهاً إلى حقيقة أنّ المعجبين أرادوا رؤيتها وهو تؤدي الأغاني ولا تمارس الجنس أمام الجمهور.

فسّر كثيرون القضية المثيرة للجدل، على أنها حملة لزيادة عدد المستمعين لأغانيها.

وبحسب “ماركا”، فإن ما قامت به “Bota na Pipokinha”، انتشر بشكل كبير وأضاف العديد من المستمعين لها، وارتفع ترتيبها إلى المركز الـ48 على Spotify في البرازيل.