الثلاثاء, مارس 14, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةما لا تعرفه عن خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الصاعد وقصة لقب "كفارادونا"...
رياضة

ما لا تعرفه عن خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الصاعد وقصة لقب “كفارادونا” (شاهد)

اللاعب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، يحظي بمتابعة كبار أندية القارة العجوز بعد أداءه المبهر مع ناديه نابولي، متصدر الكالتشو

كتب فهمي الورغمي
اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا watanserb.com
الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نادي نابولي الإيطالي
- Advertisement -

وطن – “كفارادونا، ساحر الجنوب الجديد”، بهذا الوصف الدقيق أطلق المعلق الرياضي الإماراتي فارس عوض العنان لصرخاته وراء الشاشة الصغيرة في آخر مباراة جمعت نادي نابولي وأتالانتا الإيطاليين، بعد تسجيل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، هدف نابولي الأول في المباراة التي انتهت بهدفين نظيفين لصالحه.

من هو كفاراتسخيليا ساحر الجنوب الإيطالي الجديد؟

خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب جورجي من مواليد 12 فبراير 2001 لأب كان سابقا لاعب كرة قدم وكان مؤمنا بموهبة نجله، وتوقع أن يكون نجما كبير فى عالم كرة القدم، وهو بالفعل ما أثبتته نتائجه في هذا الموسم مع ناديه نابولي الإيطالي.

انطلقت مسيرته الكروية عام 2017 مع “دينامو تبليسى”، وبعدها نادى روستافى فى جورجيا، وخلال تلك الفترة صنفته صحيفة الجارديان البريطانية من بين أفضل 60 لاعبًا شابًا فى جميع أنحاء العالم.

وفى 15 فبراير 2019 انضم إلى “لوكوموتيف موسكو” على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، لكن النادى فشل في التعاقد مع اللاعب ليُوقع في 6 يوليو 2019، عقدًا مدته 5 سنوات مع نادي “روبين كازان” الروسي، هناك حيث تألق بشدة وتضاعفت قيمته السوقية، حتى أن صحيفة ليكيب الفرنسية، اختارته ضمن أفضل المواهب فى القرن الحادى والعشرين.

- Advertisement -

أواخر فبراير 2022، اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وفي إطار دعم الغرب وضمنه أوروبا للجانب الأوكراني في الصراع، عبر فرض عقوبات على روسيا في كل المجالات ومنها الرياضة، وجد كفاراتسخيليا نفسه فى 7 مارس من نفس السنة أمام خيار الانتقال إلى ناد آخر بعد إعلان الفيفا بأنه وبسبب الغزو الروسى لأوكرانيا سيكون مسموح للاعبين الأجانب فى روسيا إنهاء عقودهم من جانب واحد والتوقيع مع أندية خارج روسيا.

اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا
يصفه مشجعو نادي نابولي بـ “كفارادونا” نسبة إلى نجمهم الأبدي الأسطورة الأرجنتيني “دييغو أرمندو مارادونا”

في غضون بعض الأشهر، لعب كفاراتسخيليا، لصالح دينامو باتومى الجورجى، قبل أن تتنطلق مسيرته الاحترافية من الباب الكبير مع صفقة تاريخية له وقعها مع نابولى الإيطالي فى يوليو 2022، ليبدأ فصل جديد فى حياته من التألق على الساحة العالمية مع كبار القارة العجوز.

كفاراتسخيليا محل متابعة الكبار في أوروبا

كفاراتسخيليا، المُلقب بـ”ميسي جورجيا” في بلاده، هو في الواقع مولع بالنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو.

يصفه المشجعون في مدينة نابولي بـ “كفارادونا” نسبة إلى نجمهم الأبدي الأسطورة الأرجنتيني “دييغو أرمندو مارادونا” الذي لعب في صفوف النادي الإيطالي مابين 1984 و1991.

خلال هذا الموسم 2022/2023، سجل كفاراتسخيليا 11 هدفا وساهم في 9 أهدف، من جملة 22 مباراة لعبها إلى الآن ابن الـ 22 ربيعا مع متصدر الدوري الايطالي أو “الكالتشو”.

أرقام كبيرة ومسيرة حافلة يخطها كفارادونا، ساحر الجنوب الإيطالي الجديد، ليعيد إلى الكرة الإيطالية ونابولي خاصة، مجدا تليدا في تاريخ الساحرة المستديرة لايكاد يغيب على كل ساكن وزائر لمدينة نابولي الإيطالية مشاهدته في شوارعها وأزقتها الضيقة.

وفي غمرة من الإعجاب بالشاب الجورجي، دخل النجم الهولندي السابق ماركو فان باستن، الذي يُعتبر من أفضل المهاجمين الذي خاضوا منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، على قائمة المعجبين بخفيتشا كفاراتسخيليا.

ونقلت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، الأحد، تصريحات للنجم الهولندي لقناة هولندية، عبّر خلالها عن إعجابه الكبير بهدف كفاراتسخيليا في مرمى نادي أتلانتا، السبت، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، ليقود فريقه إلى الانتصار.

وقال فان باستن: “شاهدوا هذا الهدف، إنه مراقب بثمانية منافسين، ولكنه نجح في التسجيل”.

وتابع هدّاف هولندا السابق حديثه عن الهدف، مشيرا إلى أنه يذكره بإبداع مارادونا، في نهائيات كأس العالم 1986، معتبراً أن مارادونا نفسه لم يكن قادراً على تسجيل الهدف بعد تجاوز هذا العدد من المدافعين.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
رياضة

نابولي يتربع على الصدارة.. ترتيب الدوري الإيطالي 2023

رياضة

جوهرة نابولي أوسيمين يتفوق على ميسي ورونالدو بهذا الرقم القياسي

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد هزيمة نابولي أمام لاتسيو

رياضة

نابولي في الصدارة وميلان يُواصل صحوته.. ترتيب الدوري الإيطالي 2023

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد عودة ميلان إلى مربع الكبار

رياضة

نابولي يُواصل صدارة دوري الكالتشيو بعد ضرب ساسولو بالثنائية (شاهد)

رياضة

نابولي يتربع في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023

رياضة

ميلان يعود إلى سكة الانتصارات في الكالتشيو بفوزٍ نظيف على تورينو (فيديو)

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 مع نهاية الجولة ال21

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد قمة ديربي ميلانو

رياضة

نابولي يتربع على عرش الصدارة.. ترتيب الدوري الإيطالي 2023

رياضة

شرط وحيد يقف أمام توقيع نابولي مع المغربي أوناحي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

انهيار عمرو الليثي على الهواء ودخوله في نوبة بكاء (فيديو)

“ذو القرنين”.. أكبر مُعمر يمني توفي بعد بتر قرنيه بطريقة بدائية (شاهد)

بعد تصريحات شكري.. هل تُقدم مصر على عمل عسكري ضد سد النهضة؟

بعد رقص المعلاية.. امرأة بملابس مخلة في شوارع عُمان تثير جدلا (شاهد)

والد ميسي في السعودية رفقة مقرب من وزير الرياضة والبرغوث يقترب من الهلال

محكمة فرنسية تسدل الستار على قضية “ابتزاز محمد السادس” بهذا الحكم

اعتداء وحشي على المتظاهرين في السودان لمنعهم من اقتحام قصر الرئاسة (فيديو)

7 دروس قيمة يمكن أن تتعلمها بعد زواج فاشل..

علامة قد تظهر على يدك قد تشير إلى إصابتك بسرطان الرئة

تشكيلة نابولي ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC