ما لا تعرفه عن خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الصاعد وقصة لقب “كفارادونا” (شاهد)

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وطن – “كفارادونا، ساحر الجنوب الجديد”، بهذا الوصف الدقيق أطلق المعلق الرياضي الإماراتي فارس عوض العنان لصرخاته وراء الشاشة الصغيرة في آخر مباراة جمعت نادي نابولي وأتالانتا الإيطاليين، بعد تسجيل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، هدف نابولي الأول في المباراة التي انتهت بهدفين نظيفين لصالحه.

من هو كفاراتسخيليا ساحر الجنوب الإيطالي الجديد؟

خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب جورجي من مواليد 12 فبراير 2001 لأب كان سابقا لاعب كرة قدم وكان مؤمنا بموهبة نجله، وتوقع أن يكون نجما كبير فى عالم كرة القدم، وهو بالفعل ما أثبتته نتائجه في هذا الموسم مع ناديه نابولي الإيطالي.

🚨@FabrizioRomano | كفاراتسيخيليا كان مشجعًا لريال مدريد منذُ ان كان طفلًا ولكن حتى اللحظة لايوجد مفاوضات مع نابولي . pic.twitter.com/pB0r3IHfaz — KᕼᗩᒪIᗪ (@1jeb__) March 13, 2023

انطلقت مسيرته الكروية عام 2017 مع “دينامو تبليسى”، وبعدها نادى روستافى فى جورجيا، وخلال تلك الفترة صنفته صحيفة الجارديان البريطانية من بين أفضل 60 لاعبًا شابًا فى جميع أنحاء العالم.

وفى 15 فبراير 2019 انضم إلى “لوكوموتيف موسكو” على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، لكن النادى فشل في التعاقد مع اللاعب ليُوقع في 6 يوليو 2019، عقدًا مدته 5 سنوات مع نادي “روبين كازان” الروسي، هناك حيث تألق بشدة وتضاعفت قيمته السوقية، حتى أن صحيفة ليكيب الفرنسية، اختارته ضمن أفضل المواهب فى القرن الحادى والعشرين.

🚨@FabrizioRomano | كفاراتسيخيليا كان مشجعًا لريال مدريد منذُ ان كان طفلًا ولكن حتى اللحظة لايوجد مفاوضات مع نابولي . pic.twitter.com/AskjsQa359 — ‎‏ABDULLAH NASSER (@ToniKroosV) March 13, 2023

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أواخر فبراير 2022، اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وفي إطار دعم الغرب وضمنه أوروبا للجانب الأوكراني في الصراع، عبر فرض عقوبات على روسيا في كل المجالات ومنها الرياضة، وجد كفاراتسخيليا نفسه فى 7 مارس من نفس السنة أمام خيار الانتقال إلى ناد آخر بعد إعلان الفيفا بأنه وبسبب الغزو الروسى لأوكرانيا سيكون مسموح للاعبين الأجانب فى روسيا إنهاء عقودهم من جانب واحد والتوقيع مع أندية خارج روسيا.

في غضون بعض الأشهر، لعب كفاراتسخيليا، لصالح دينامو باتومى الجورجى، قبل أن تتنطلق مسيرته الاحترافية من الباب الكبير مع صفقة تاريخية له وقعها مع نابولى الإيطالي فى يوليو 2022، ليبدأ فصل جديد فى حياته من التألق على الساحة العالمية مع كبار القارة العجوز.

كفاراتسخيليا هذا الموسم 🤯 28 مباراة 👀

13 هدفًا ⚽️

13 تمريرة حاسمة 💫

57 مراوغة ناجحة 🪄 pic.twitter.com/gX04dkVmRG — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 14, 2023

كفاراتسخيليا محل متابعة الكبار في أوروبا

كفاراتسخيليا، المُلقب بـ”ميسي جورجيا” في بلاده، هو في الواقع مولع بالنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو.

يصفه المشجعون في مدينة نابولي بـ “كفارادونا” نسبة إلى نجمهم الأبدي الأسطورة الأرجنتيني “دييغو أرمندو مارادونا” الذي لعب في صفوف النادي الإيطالي مابين 1984 و1991.

خلال هذا الموسم 2022/2023، سجل كفاراتسخيليا 11 هدفا وساهم في 9 أهدف، من جملة 22 مباراة لعبها إلى الآن ابن الـ 22 ربيعا مع متصدر الدوري الايطالي أو “الكالتشو”.

كفارادونا، ساحر الجنوب الجديد 🔥

pic.twitter.com/lZ7I7fnIya — فارس عوض (@farisf9) March 11, 2023

أرقام كبيرة ومسيرة حافلة يخطها كفارادونا، ساحر الجنوب الإيطالي الجديد، ليعيد إلى الكرة الإيطالية ونابولي خاصة، مجدا تليدا في تاريخ الساحرة المستديرة لايكاد يغيب على كل ساكن وزائر لمدينة نابولي الإيطالية مشاهدته في شوارعها وأزقتها الضيقة.

وفي غمرة من الإعجاب بالشاب الجورجي، دخل النجم الهولندي السابق ماركو فان باستن، الذي يُعتبر من أفضل المهاجمين الذي خاضوا منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، على قائمة المعجبين بخفيتشا كفاراتسخيليا.

مبلغ يتم التعاقد به مع لاعبين للدكة أو لفريق الشباب في الأندية الكبرى.. لكنه كان مبلغ كافي للتعاقد مع أفضل جناح بالعالم، وأكملهم! – 12 مليون يورو، فقط لا غير! ثريد عن الساحر الجورجي، خفيتشا كفاراتسخيليا.. pic.twitter.com/IxDJFyv058 — الكوتش (@Coach_Khaled0) March 11, 2023

ونقلت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، الأحد، تصريحات للنجم الهولندي لقناة هولندية، عبّر خلالها عن إعجابه الكبير بهدف كفاراتسخيليا في مرمى نادي أتلانتا، السبت، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، ليقود فريقه إلى الانتصار.

وقال فان باستن: “شاهدوا هذا الهدف، إنه مراقب بثمانية منافسين، ولكنه نجح في التسجيل”.

وتابع هدّاف هولندا السابق حديثه عن الهدف، مشيرا إلى أنه يذكره بإبداع مارادونا، في نهائيات كأس العالم 1986، معتبراً أن مارادونا نفسه لم يكن قادراً على تسجيل الهدف بعد تجاوز هذا العدد من المدافعين.