“مالقوش في الورد عيب”.. رئيس تحرير صحيفة مصرية يدافع عن “طرقعة لبان” آية السيسي!

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وطن – شن رئيس تحرير “دار أخبار اليوم” المصرية الحكومية، محمد مخلوف، هجوما عنيفا على منتقدي ظهور “آية السيسي”، نجلة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مراسم زواج الاميرة “إيمان” نجلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وحاول “مخلوف” في حديثه لموقع “روسيا اليوم“، تبرير ظهور “آية السيسي” بهذا الشكل، خاصة بعد أن رصدتها الكاميرات وهي تقوم بمضغ “العلكة” خلال حفل الزفاف الملكي وكذلك ظهورها مرتدية عقدا من الألماس قدره متابعون بأنه يتجاوز سعره 275 ألف دولار أمريكي.

وقال “مخلوف”إن “آية السيسي” ظهرت بصورة راقية للسيدة المصرية أمام العالم، وكفاية هري، هما ما لقوش في الورد عيب، قالوا أحمر الخدين، وهذه هي عادة تنظيم الاخوان الإرهابي ولجانه الكاذبة”.

كم زعم الكاتب الصحفي المصري “أن أسرة الرئيس السيسي بسيطة للغاية ومتواضعة جدا، رغم أنهم من أكبر وأغنى عائلات مصر، وهذه البساطة التي يتمتعون بها هي سر حب المصريين لهم”!.

وأشار إلى أن “الرئيس السيسي يعتبر هو الرئيس الوحيد الذي أسرته غير معتادة الظهور في الإعلام ولا حرمه السيدة انتصار، وتظهر في مناسبات قليلة من باب البرتوكول، لافتا إلى أن صورة كريمة الرئيس آية السيسي، صورة بسيطة جدا، حيث ظهرت ترتدي فستان هادئ ومكياج بسيط، فضلاً عن إن ملامحها مصرية جداً، كما ان أبناء الرئيس، كل منهم يؤدي عمله بكل هدوء وبعيد عن الأضواء، ولم ينخرطوا في العمل السياسي أو مجال البزنس، وبمناسبة هذا الموضوع فإن الرئيس السيسي ترك كل من أبناءه يعتمد على نفسه في عمله، ولم يتوسط لأحد منهم، وهذا الكلام ليس مجاملة، بل معلومات عرفتها من بعض رؤساء أبناء الرئيس في العمل”.

رقم مبالغ فيه

وعن ثمن عقد الألماس الذي ظهرت به نجلة الرئيس، قال: “هناك مبالغة كبيرة في سعره من قبل أهل الشر ، لدرجة الأمر أصبح وكأنه مزاد كل صفحة كتبت سعر أعلى من الآخر ، لكن أياً كان ثمنه فهذا أمر طبيعي وليس هناك أية مشكلة، فهي ابنة رئيس مصر وتمثل سيدات مصر في هذه المناسبة، ولابد أن تظهر بشكل لائق وهو ما حدث بالفعل وظهرت بشكل مشرف لسيدات مصر، فلم نجدها مثلاً تتراقص بطريقة غير لائقة أو تشرب الخمور مثل غيرها في مثل هذه الاحتفالات، يجب أن ننظر للأمور بموضوعية وليس بنظرة انتقاد سياسي، وغير مقبول الترصد وتتبع والتهكم على التصرفات الشخصية لأبناء السيسي، وشهادة أقولها للتاريخ هذا الرجل البطل الوطني تحمل ما لا تتحمله الجبال لتحيا مصر وشعبها في آمان وسلام، ولن يستطع أي شخص سواء عادي أو مسئول أو رئيس دولة أن يتحمل هذه السخرية المصنوعة التي تستهدف أسرته، لكني أقول له متزعلش هذه ضريبة النجاح والإخلاص والشرف في زمن عز فيه الشرف”.

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وكان العقد الماسي الذي ارتدته “آية السيسي”، ابنة الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، الأحد، خلال زفاف “الأميرة إيمان” كريمة العاهل الأردني “الملك عبد الله الثاني”، قد أثار حفيظة كثير من المصريين الذين قرّر بعضُهم التدقيق في سعره، ليكتشفوا في وقتٍ لاحق أنه يساوي مئات الآلاف من الدولارات.

عقد آية السيسي يُثير غضب المصريين

ووفق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ العقد الألماسي الذي ارتدته آية السيسي، صُمّم من البلاتين عيار 900 ويزن 55 قيراطاً ألماسياً طبيعياً غير معالَج، ويبلغ طول العقد 41 سم، وسعره 275.000 دولار أمريكي.

السيسي يفرغ خزينة الدولة لأجل عُقد #آية_السيسي بـ 8 مليون جنيه.. ومحمد ناصر يسأله: من أين لك هذا؟ شاهد المقطع كاملاً عبر يوتيوب..https://t.co/Amv9jZdntw pic.twitter.com/V3ebyJ7LIh — محمد ناصر (@M_nasseraly) March 13, 2023

تصرّف غريب

كما التقطت عدسات الكاميرات خلال حفل الزفاف، ابنةَ السيسي وهي تتصرف بطريقة غريبة وغير رسمية، بعيدة عن البروتوكالات الخاصة ونظُم الإتيكيت التي يجب اتباعها، حيث بدت وهي تمضغ اللبان وسط المدعوين.