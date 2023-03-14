الثلاثاء, مارس 14, 2023
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حياتنا

علامة قد تظهر على يدك قد تشير إلى إصابتك بسرطان الرئة

إحدى العلامات التي يمكن أن تكون أحد أعراض سرطان الرئة هي تعجر  أصابع اليدين

كتب ايمان الباجي
علامة قد تظهر على يدك قد تشير إلى إصابتك بسرطان الرئة watanserb.com
سرطان الرئة
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وطنسرطان الرئة هو نوع من السرطانات يبدأ في الرئتين. وعلى الرغم من أنه لا يظهر عادة أعراضا في المراحل المبكرة، إلا أن العلامات التحذيرية قد تظهر مع تقدم الحالة.

تعجر الأصابع

كشفت صحيفة “express” البريطانية أن إحدى العلامات التي يمكن أن تكون أحد أعراض سرطان الرئة هي تعجر  أصابع اليدين.

ويتسم تعجر الأصابع بتغيرات معينة حول وتحت إصبع أظافر اليدين.

ويمكن أن تشمل علامة أخرى “أقل شيوعًا” لسرطان الرئة ألم في الكتف أو أسفل الذراع.

تعجر الأصابع

أعراض سرطان الرئة

بشكل أكثر شيوعًا، قد تبدو أعراض سرطان الرئة كما يلي:

  • سعال لا يزول بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
  • سعال طويل الأمد يزداد سوءا.
  • التهابات الصدر التي تستمر في العودة.
  • سعال الدم.
  • وجع أو ألم عند التنفس أو السعال.
  • ضيق التنفس المستمر.
  • التعب المستمر أو نقص الطاقة.
  • فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر

وإذا كنت تعاني من هذه الأعراض، يجب عليك التحدث إلى طبيبك، كما تنصح الخدمة الصحية.

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يمكن أن يتسبب سرطان الرئة في تراكم السوائل بين الطبقات التي تغطي الرئة (غشاء الجنب) وهذا ما يسمى بـ”الانصباب الجنبي”، حسب ما ذكره مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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