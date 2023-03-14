شبح الإصابة يُلاحق بوغبا مع نادي يوفنتوس

- Advertisement -

وطن- أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، إصابة النجم الفرنسي بول بوغبا 29 عاماً، من جديد مع السيدة العجوز الإيطالي.

وقال نادي يوفنتوس في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن إصابة الفرنسي بول بوغبا، جاء فيه: “بوغبا يعاني من إصابة جديدة في منطقة الفخذ الأيمن، ويتوقف عودته إلى الفريق على مستوى تعافيه من الإصابة”.

إصابة بوغبا الجديدة مع نادي يوفنتوس

وبحسب تقارير صحفية إيطالية، بأن غياب الفرنسي بوغبا لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي عن الملاعب، لنحو شهر كامل تقريباً. بعد إصابته بتمزق في الفخذ الأيمن لقدمه.

وخاض الفرنسي بول بوغبا، منذ عودته إلى نادي يوفنتوس مع نهاية الموسم الماضي، قادماً من صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، 33 مباراة. بمعدل 89 % في المباريات مع السيدة العجوز الإيطالي.

Le condizioni di Paul Pogba e Leonardo Bonucci ⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) March 13, 2023

كما وانتقل بول بوغبا إلى فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) بصفقة قياسية تجاوزت 100 مليون يورو، في صيف عام 2016، قادماً من نادي يوفنتوس الذي عاد إلى صفوفه مع انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي.

- Advertisement -

وينتهي عقد الفرنسي بول بوغبا مع نادي يوفنتوس الإيطالي، في صيف عام 2026. في صفقة انتقال حر، براتب سنوي يقدر 8 ملايين يورو. وفق ما ذكرته صحيفة (لاغازيتا ديللو سبورت) الإيطالية في وقت سابق.

✨ بول بوغبا (انستغرام) :

"تذكير : لا يُكلف الله نفسًا إلا وسعها" pic.twitter.com/QZIvuJSrY4 — Juventus 4 Arab (@Ju4Arb) March 13, 2023

يوفنتوس ضد فرايبورغ في الدوري الأوروبي

كما وسيلتقي فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، في المباراة القادمة المنتظرة أمام منافسه فرايبورغ الألماني، في إياب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، الخميس.

🎥شــــاهد | بول بوغبا يحدثُ جدلا واسعا داخل نادي يوفنتوس حول قيمته ونجاعته كلاعب ضمن فريق أليغري، يأتي ذلك في ظل غيابه المستمر عن تشكيلة الفريق الإيطالي إما بسبب كثرة الإصابات أو لعدم التزامه بمواعيد التدريبات 🎙️ تقرير | عبدالمجيد السيباوي pic.twitter.com/7lzBr5UwXe — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 13, 2023

وكان السيدة العجوز الإيطالي قد حقق الفوز النظيف على فرايبورغ في مباراة ذهاب الدور، بهدف دون مقابل.

يشار إلى أن فريق يوفنتوس يحتل المركز السابع من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة نابولي برصيد 68 نقطة لهذا الموسم.