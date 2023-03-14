الثلاثاء, مارس 14, 2023
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رياضة

شبح الإصابة يُلاحق بوغبا مع نادي يوفنتوس

يوفنتوس يُعلن عن إصابة بول بوغبا بتمزق في منطقة الفخذ الأيمن وغيابه عن الفريق لمدة شهر تقريباً

كتب فارس أبو شيحة
إصابة بوغبا مع يوفنتوس watanserb.com
إصابة بوغبا مع يوفنتوس
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وطن- أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، إصابة النجم الفرنسي بول بوغبا 29 عاماً، من جديد مع السيدة العجوز الإيطالي.

وقال نادي يوفنتوس في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن إصابة الفرنسي بول بوغبا، جاء فيه: “بوغبا يعاني من إصابة جديدة في منطقة الفخذ الأيمن، ويتوقف عودته إلى الفريق على مستوى تعافيه من الإصابة”.

إصابة بوغبا الجديدة مع نادي يوفنتوس

وبحسب تقارير صحفية إيطالية، بأن غياب الفرنسي بوغبا لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي عن الملاعب، لنحو شهر كامل تقريباً. بعد إصابته بتمزق في الفخذ الأيمن لقدمه.

وخاض الفرنسي بول بوغبا، منذ عودته إلى نادي يوفنتوس مع نهاية الموسم الماضي، قادماً من صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، 33 مباراة. بمعدل 89 % في المباريات مع السيدة العجوز الإيطالي.

كما وانتقل بول بوغبا إلى فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) بصفقة قياسية  تجاوزت 100 مليون يورو، في صيف عام 2016، قادماً من نادي يوفنتوس الذي عاد إلى صفوفه مع انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي.

إصابة بوغبا
إصابة بوغبا
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وينتهي عقد الفرنسي بول بوغبا مع نادي يوفنتوس الإيطالي، في صيف عام 2026. في صفقة انتقال حر، براتب سنوي يقدر 8 ملايين يورو. وفق ما ذكرته صحيفة (لاغازيتا ديللو سبورت) الإيطالية في وقت سابق.

يوفنتوس ضد فرايبورغ في الدوري الأوروبي

كما وسيلتقي فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، في المباراة القادمة المنتظرة أمام منافسه فرايبورغ الألماني، في إياب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، الخميس.

وكان السيدة العجوز الإيطالي قد حقق الفوز النظيف على فرايبورغ في مباراة ذهاب الدور، بهدف دون مقابل.

بول بوغبا
بول بوغبا

يشار إلى أن فريق يوفنتوس يحتل المركز السابع من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة نابولي برصيد 68 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + نادي يوفنتوس + لاغازيتا ديللو سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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