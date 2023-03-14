الثلاثاء, مارس 14, 2023
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شاكيرا تهين كلارا شيا في أشهر برنامج أمريكي (فيديو)

تحدثت النجمة عن الموقف الصعب مع الانفصال الذي اضطرت هي وطفلاها إلى تحمّله من صديقها السابق جيرارد بيكيه

كتب رفيف عبدالله
شاكيرا تهين كلارا شيا في أشهر برنامج أمريكي (فيديو) watanserb.com
شاكيرا
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وطن– حضرت شاكيرا وبيزارب إلى برنامج “تونايت شو“، الذي يقدمه جيمي فالون قبل أيام قليلة، وهو أحد أشهر البرامج في الولايات المتحدة.

رولكس وكاسيو

وهناك، قدّمت شاكيرا وبيزارب الأغنية التي اجتاحا بها العالم، واستغلّت النجمة الكولومبية الفرصة، لتسخرَ من كلارا شيا، عشيقة بيكيه الجديدة.

ارتدت شاكيرا ساعة رولكس، وأظهرتها حين أدت المقطع الذي قالت فيه: “استبدلت ساعة رولكس بأخرى كاسيو”، في إشارةٍ إلى صديقة بيكيه، كلارا.

مع تنشيط وضع الانتقام، صعدت شاكيرا إلى خشبة المسرح في نيويورك لأدائها المباشر الأول للأغنية، والتي تعدّ عن شريكها السابق.

طريقة صحية

وتبدأ شاكيرا بهزّ أردافها ومفاتنها التي غطّتها بشريط صغير من القماش على صدرها، للحفاظ على كل شيء في المكان الذي من المفترض أن يكون فيه.

في الأسفل، كانت ترتدي شاكيرا بعض القطع الجلدية المربوطة ببعضها، لإضافة بعض الجاذبية الجنسية إلى مظهرها العام.

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وفي حديثها مع المضيف جيمي فالون، قالت شاكيرا، إن الأغنية كانت “طريقة صحية للتعبير عن مشاعرها”، موضحةً أنها كان عليها “تحمّل كثير من الهراء والحماقة”.

موقف صعب

خلال المقابلة، تحدثت النجمة عن الموقف الصعب مع الانفصال، الذي اضطرّت هي وطفلاها إلى تحمّله من صديقها السابق جيرارد بيكيه.

وقالت: “الشيء الجيد في هذه الأغنية هو أنها أصبحت نوعا ماً نشيداً لكثير من النساء هناك”.

وتابعت مازحة: “لقد مررت بعام صعب حقًا بعد انفصالي، وكتابة هذا الأغنية كانت مهمة جدًا بالنسبة لي. لقد كانت طريقة صحية بالنسبة لي لتوجيه مشاعري”.

وزادت: “اضطررت لتحمّل كثير من الهراء”.

انفصال غير منتظم

تحدّثت شاكيرا إلى مجلة Elle في أكتوبر 2022، قائلةً إنها كانت تتعامل مع وضع “صعب للغاية”.

وأوضحت قائلة: “من الصعب جدًا التحدث عن هذا شخصيًا، خاصة وأنّ هذه هي المرة الأولى التي أتطرّق فيها إلى هذا الموقف في مقابلة”.

وأردفت: “نعم، من الصعب التحدث عن ذلك، خاصة لأنني ما زلت أعاني من ذلك، ولأنّ انفصالنا ليس مثل الانفصال المنتظم. ولذا كان الأمر صعبًا ليس فقط بالنسبة لي، ولكن أيضًا لأولادي. صعب للغاية”.

وفي أثناء وجود شاكيرا في نيويورك، أتيحت لها الفرصة للذهاب إلى لعبة هوكي لدعم فريق “نيويورك آيلاندرز” مع المذيع كارسون دالي.

 

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كما قامت الفنانة الحائزة على جائزة جرامي، بعرض صورة لجميع الشهادات التي حصلت عليها من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، التي قاموا بتحطيمها مؤخرًا.

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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