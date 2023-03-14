الثلاثاء, مارس 14, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنارونالدو لا يمارس الجنس مع جورجينا ليلة المباريات الكبيرة.. خبير مقرب منه...
حياتنا

رونالدو لا يمارس الجنس مع جورجينا ليلة المباريات الكبيرة.. خبير مقرب منه يكشف السر! (شاهد)

رونالدو ينام في وضعية الجنين تساعده في ضمان أفضل وضع لعظامه وأعضائه، كما أنه ينام على مرتبة خاصة جدًا معززة برغوة لاتكس بسمك 4 بوصات

كتب باسل النجار
رونالدو لا يمارس الجنس مع جورجينا watanserb.com
رونالدو لا يمارس الجنس مع جورجينا
- Advertisement -

وطن- وصف موقع “سبورت مانور“، نجم نادي النصر السعودي لكرة القدم كريستيانو رونالدو بأنه منشد الكمال، و أنه يحافظ على جسده كما لو كان “يعبده” بنظام غذائي نقي وعادات صحية، لدرجة أن نومه لا يتعرض للخطر على الإطلاق، حيث أنه ينام وحده بدلاً من النوم مع شريكته جورجينا رودريغيز .

ونقل الموقع عما كشفته منصةOh My Goal على موقع “يوتيوب” ، كشفها أن “رونالدو” ينام وحده في الليالي قبل المباريات الكبيرة، حيث أنه من المهم بالنسبة له أن يحصل على نوم جيد ليؤدي بأفضل مستوى له في المباريات الكبيرة.

هوس رونالدو بلياقة جسده

وقال نيك ليتلهليس ، خبير النوم الذي عمل في مانشستر يونايتد والمتعاون السابق مع رونالدو ، لـ جي كيو المكسيك في نوفمبر 2020 : “كريستيانو رونالدو يسعى إلى كمال الجسم. بالنسبة له ، أن يكون في قمة لياقته هو هوس “.

رونالدو لا يمارس الجنس مع جورجينا ليلة المباريات الكبيرة
رونالدو لا يمارس الجنس مع جورجينا ليلة المباريات الكبيرة

ينام بوضعية الجنين

وكشف المزيد من التفاصيل الحية حول نمط نوم رونالدو، موضحا أن النجم البرتغالي ينام بمفرده بعيدًا عن جورجينا رودريغيز حتى لا يكون “منزعجًا” أو يضطر لممارسة الجنس، موضحا أنه ينام في وضعية الجنين، لتساعده في ضمان أفضل وضع لعظامه وأعضائه، كما أنه ينام على مرتبة خاصة جدًا معززة برغوة لاتكس بسمك 4 بوصات.

كما أوضح أن كريستيانو رونالدو يتبع جدول نوم القيلولة بدلاً من النوم التقليدي، كما أن هناك شيء آخر ملحوظ في نمط نوم رونالدو هو أنه لا يتبع النمط التقليدي للنوم مرة واحدة لمدة ثماني ساعات، و بدلاً من ذلك، يتبع جدول نوم القيلولة، بحيث ينام 90 دقيقة خمس مرات في اليوم.

- Advertisement -

كما سبق وأن تحدث نيك ليتلهليس إلى صحيفة “إندبندنت”، موضحا أن “أي شخص سبق له العمل مع رونالدو يعرف أنه إذا كان لديك نقاش في زاوية الغرفة ، فسوف يأتي ويسأل عما تتحدث عنه”.

كريستيانو رونالدو و جورجينا
كريستيانو رونالدو و جورجينا

لا يأكل الوجبات السريعة

وقال:”لقد كان مهتمًا بما كنت أحاول القيام به لأنه كرياضي استثمر دائمًا في نفسه.”

وأضاف:” مما تعلمته من العمل معه ، رونالدو ليس مهتمًا بالوجبات السريعة ، فهو غير مهتم بتقليد الآخرين.”

رونالدو لا يمارس الجنس مع جورجينا ليلة المباريات الكبيرة
رونالدو لا يمارس الجنس مع جورجينا ليلة المباريات الكبيرة

واختتم الموقع بالقول إنه “مع الطريقة التي ظهر بها رونالدو في معظم المناسبات الكبيرة ، من العدل أن نقول إن روتين النوم هذا قد نجح معه، حيث يُعرف بأنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، والذي دائمًا ما تبقيه عقلية الفوز في قمة مستواه”.

المصدريوتيوب، تويتر، موقع سبورت مانور، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

رونالدو تعرض للنصب بمبلغ ضخم من قبل سيدة عمرها 53 عاماً وعدته بهذا الأمر!

حياتنا

جورجينا رودريغز في أحدث جلسة تصوير.. ارتدت الحجاب لدقائق وصدرها المكشوف يفضحها (شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغيز.. شاهد الصورة التي تتمنى أن يتم اختفاؤها!

حياتنا

رونالدو يجبر موظفيه على التوقيع على شرط غريب قبل العمل معه يُلزمهم الوفاء به لـ70 عاماً!

حياتنا

جورجينا رودريغيز في إطلالة مثيرة ببكيني خفيف يترك القليل من الخيال عن شكلها المذهل!

حياتنا

جمهور الاتحاد يستفز رونالدو بالهتاف لميسي ورد فعل لافت من الدون (شاهد)

رياضة

فيديو بذيء للإسباني راموس قد يطيح به من باريس سان جيرمان

الهدهد

“أمي وأبي”.. ابنة رونالدو تتكلم بالعربية في فيديو طريف مع جورجينا (شاهد)

حياتنا

رونالدو في وصلة رقص غريبة وطريفة على متن طائرته الخاصة.. شاهد ردة فعل جورجينا!

حياتنا

المشهورة الفنزويلية تتحدى جورجينا وترد عليها.. رونالدو مارس معي الجنس وهذا دليلي! (شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغيز تستعرض أحذيتها داخل الحمام في صورة غريبة ومثيرة! (شاهد)

حياتنا

فيديو اللاعب البرازيلي تاليسكا الذي فجر غضب جمهور النصر السعودي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

البلوجر المصرية سارة محمد تبكي في أول ظهور بعد فقدانها البصر وريهام سعيد تفجر مفاجأة

5 أشياء سيلاحظها الضيوف بمنزلك عندما يأتون لزيارتك!

فيما يلي عادة واحدة تميز الأشخاص الناجحين عن أي شخص آخر..

تفاصيل عقوبة كاسيميرو بعد تعرضه للطرد للمرة الثانية هذا الموسم

“اتفاقيات مغربية أوروبية لتمويل احتلال الصحراء”.. محامي البوليساريو يفجر مفاجآت مدوية

النجم الهندي فيفيان دسينا يعتنق الإسلام ليتزوج من هذه الإعلامية المصرية! (شاهد)

“رويترز” تحذر من انتفاضة جديدة.. مقاتلون فلسطينيون شباب ينهضون مع غليان الضفة الغربية!

تناول التمور الجزائرية في رمضان يبطل الصيام.. فتوى منسوبة لداعية مغربي تثير جدلا

للمرة الأولى بالدوري الإنجليزي..نادي تشيلسي يعلن عن تنظيم حفل إفطار مفتوح في رمضان!

تعديل وزاري مرتقب بالجزائر لإزاحة رمطان لعمامرة.. ماذا حدث بينه وبين الرئيس؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC