رونالدو لا يمارس الجنس مع جورجينا ليلة المباريات الكبيرة.. خبير مقرب منه يكشف السر! (شاهد)

وطن- وصف موقع “سبورت مانور“، نجم نادي النصر السعودي لكرة القدم كريستيانو رونالدو بأنه منشد الكمال، و أنه يحافظ على جسده كما لو كان “يعبده” بنظام غذائي نقي وعادات صحية، لدرجة أن نومه لا يتعرض للخطر على الإطلاق، حيث أنه ينام وحده بدلاً من النوم مع شريكته جورجينا رودريغيز .

ونقل الموقع عما كشفته منصةOh My Goal على موقع “يوتيوب” ، كشفها أن “رونالدو” ينام وحده في الليالي قبل المباريات الكبيرة، حيث أنه من المهم بالنسبة له أن يحصل على نوم جيد ليؤدي بأفضل مستوى له في المباريات الكبيرة.

وقال نيك ليتلهليس ، خبير النوم الذي عمل في مانشستر يونايتد والمتعاون السابق مع رونالدو ، لـ جي كيو المكسيك في نوفمبر 2020 : “كريستيانو رونالدو يسعى إلى كمال الجسم. بالنسبة له ، أن يكون في قمة لياقته هو هوس “.

وكشف المزيد من التفاصيل الحية حول نمط نوم رونالدو، موضحا أن النجم البرتغالي ينام بمفرده بعيدًا عن جورجينا رودريغيز حتى لا يكون “منزعجًا” أو يضطر لممارسة الجنس، موضحا أنه ينام في وضعية الجنين، لتساعده في ضمان أفضل وضع لعظامه وأعضائه، كما أنه ينام على مرتبة خاصة جدًا معززة برغوة لاتكس بسمك 4 بوصات.

كما أوضح أن كريستيانو رونالدو يتبع جدول نوم القيلولة بدلاً من النوم التقليدي، كما أن هناك شيء آخر ملحوظ في نمط نوم رونالدو هو أنه لا يتبع النمط التقليدي للنوم مرة واحدة لمدة ثماني ساعات، و بدلاً من ذلك، يتبع جدول نوم القيلولة، بحيث ينام 90 دقيقة خمس مرات في اليوم.

كما سبق وأن تحدث نيك ليتلهليس إلى صحيفة “إندبندنت”، موضحا أن “أي شخص سبق له العمل مع رونالدو يعرف أنه إذا كان لديك نقاش في زاوية الغرفة ، فسوف يأتي ويسأل عما تتحدث عنه”.

وقال:”لقد كان مهتمًا بما كنت أحاول القيام به لأنه كرياضي استثمر دائمًا في نفسه.”

وأضاف:” مما تعلمته من العمل معه ، رونالدو ليس مهتمًا بالوجبات السريعة ، فهو غير مهتم بتقليد الآخرين.”

