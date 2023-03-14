“ذو القرنين”.. أكبر مُعمر يمني توفي بعد بتر قرنيه بطريقة بدائية (شاهد)

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وطن – أعلنت مصادر محلية في محافظة “إب” شرق العاصمة صنعاء عن وفاة أكبر معمر في اليمن يدعى “علي عنتر” ـ اشتهر بقرنين بارزين في مقدمة رأسه ـ عن عمر ناهز أكثر من 130 عام.

وفاة المعمر اليمني “ذي القرنين”

وأشارت المصادر إلى أن وفاة المُعمر علي عنتر، جاءت بعد بتر قرنيه اللذين نبتا في مقدمة رأسه عن طريق الكي بالنار وبدون جراحة طبية.

وذلك حسبما ظهر في أحد مقاطع الفيديو من قبل أقارب له، دون إدراك لما قد يترتب على ذلك من مخاطر وأضرار على صحة الرجل العجوز الذي فارق الحياة بعد بتر قرنيه بأيام قليلة.

ووفق مصادر مقربة فإن عائلة المسن، قامت بإبعاد قرنيه عن طريق الكي بالنار ودون جراحة طبية قبل ثلاثة أيام على وفاته.

وأشارت المصادر إلى أن القرنين ظهرا في رأسه بعد أن تجاوز سن المائة عام وأخذا ينموان ويتدليان من مقدمة رأسه على خديه إلى محاذاة فمه.

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ثم أخذا يلتفان بشكل دائري مما كان يزعجه في حياته فقام ذووه بقطعهما بطريقة بدائية ودون جراحة طبية، مما ضاعف من معاناته وأدى إلى وفاته.

وقال “بشير المصقري” أحد أقارب المعمر في منشور على حسابه في “فيسبوك“، إن وفاة الرجل العجوز جاء بعد تدهور حالته الصحية والعقلية ومعاناته من أعراض تقدم العمر.

مشيراً إلى أن قطع قرنيه بطريقة بدائية ودون جراحة طبية ضاعف من معاناته، وأدى إلى وفاته.

ولفت إلى أن القرنين بدآ يظهران في رأسه بعد أن تجاوز سن المائة عام، حيث أخذت تنمو وتتدلى من مقدمة رأسه على خديه إلى محاذاة فمه. ثم أخذت تلتف بشكل دائري.

ظاهرة غريبة ونادرة

وعاصر المعمر “علي عنتر، الذي نبت له قرنان في رأسه في ظاهرة غريبة ونادرة الحدوث، ثلاثة قرون شهد خلالها أحداث الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وكامل أحداث القرن العشرين وصولاً إلى الربع الأول من القرن الحالي.

وظل يتمتع بصحة ج يدة وذاكرة قوية أكثر من 70حفيداً إلى ما قبل وفاته بثلاث سنوات. حيث بدأت صحته تتدهور ، وكان ذلك في العام 2017.

ولدى المعمر الراحل -بحسب نشطاء- أكثر من 70حفيداً وهو يعد أكبر معمر يمني يعيش هذه السنين في اليمن ولديه هذا الكم من الأحفاد.

ووفقاً لموسوعات طبية قد تنمو لبعض الأشخاص قرون. يسمى بالقرن الجلدي وهي نتيجة لمجموعة واسعة من أمراض البشرة.

ويظهر القرن الجلدي في الرجال فوق 55 والنساء فوق 65. وهي حالات نادرة جدا في جميع أنحاء العالم، وقد ظهرت أول حالة موثقة عام 1500.