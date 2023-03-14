الثلاثاء, مارس 14, 2023
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الهدهد

“ذو القرنين”.. أكبر مُعمر يمني توفي بعد بتر قرنيه بطريقة بدائية (شاهد)

المعمر اليمني علي عنتر من محافظة إب ظل يتمتع بصحة جيدة وذاكرة قوية إلى ما قبل وفاته بـ3 سنوات حيث بدأت صحته تتدهور

كتب خالد الأحمد
وفاة المعمر ذي القرنين watanserb.com
فارق المعمر اليمني علي عنتر الحياة بعد بتر قرنيه بالكي بالنار عن عمر ناهز أكثر من 130 عام
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وطن – أعلنت مصادر محلية في محافظة “إب” شرق العاصمة صنعاء عن وفاة أكبر معمر في اليمن يدعى “علي عنتر” ـ اشتهر بقرنين بارزين في مقدمة رأسه ـ عن عمر ناهز أكثر من 130 عام.

وفاة المعمر اليمني “ذي القرنين”

وأشارت المصادر إلى أن وفاة المُعمر علي عنتر، جاءت بعد بتر قرنيه اللذين نبتا في مقدمة رأسه عن طريق الكي بالنار وبدون جراحة طبية.

وذلك حسبما ظهر في أحد مقاطع الفيديو من قبل أقارب له، دون إدراك لما قد يترتب على ذلك من مخاطر وأضرار على صحة الرجل العجوز الذي فارق الحياة بعد بتر قرنيه بأيام قليلة.

ووفق مصادر مقربة فإن عائلة المسن، قامت بإبعاد قرنيه عن طريق الكي بالنار ودون جراحة طبية قبل ثلاثة أيام على وفاته.

فارق المعمر اليمني علي عنتر الحياة بعد بتر قرنيه بالكي بالنار

وأشارت المصادر إلى أن القرنين ظهرا في رأسه بعد أن تجاوز سن المائة عام وأخذا ينموان ويتدليان من مقدمة رأسه على خديه إلى محاذاة فمه.

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ثم أخذا يلتفان بشكل دائري مما كان يزعجه في حياته فقام ذووه بقطعهما بطريقة بدائية ودون جراحة طبية، مما ضاعف من معاناته وأدى إلى وفاته.

وقال “بشير المصقري” أحد أقارب المعمر في منشور على حسابه في “فيسبوك“، إن وفاة الرجل العجوز جاء بعد تدهور حالته الصحية والعقلية ومعاناته من أعراض تقدم العمر.

مشيراً إلى أن قطع قرنيه بطريقة بدائية ودون جراحة طبية ضاعف من معاناته، وأدى إلى وفاته.

ولفت إلى أن القرنين بدآ يظهران في رأسه بعد أن تجاوز سن المائة عام، حيث أخذت تنمو وتتدلى من مقدمة رأسه على خديه إلى محاذاة فمه. ثم أخذت تلتف بشكل دائري.

لدى المعمر اليمني علي عنتر أكثر من 70 حفيدا

ظاهرة غريبة ونادرة

وعاصر المعمر “علي عنتر، الذي نبت له قرنان في رأسه في ظاهرة غريبة ونادرة الحدوث، ثلاثة قرون شهد خلالها أحداث الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وكامل أحداث القرن العشرين وصولاً إلى الربع الأول من القرن الحالي.

وظل يتمتع بصحة ج يدة وذاكرة قوية أكثر من 70حفيداً إلى ما قبل وفاته بثلاث سنوات. حيث بدأت صحته تتدهور ، وكان ذلك في العام 2017.

ولدى المعمر الراحل -بحسب نشطاء- أكثر من 70حفيداً وهو يعد أكبر معمر يمني يعيش هذه السنين في اليمن ولديه هذا الكم من الأحفاد.

ووفقاً لموسوعات طبية قد تنمو لبعض الأشخاص قرون. يسمى بالقرن الجلدي وهي نتيجة لمجموعة واسعة من أمراض البشرة.

ويظهر القرن الجلدي في الرجال فوق 55 والنساء فوق 65. وهي حالات نادرة جدا في جميع أنحاء العالم، وقد ظهرت أول حالة موثقة عام 1500.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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