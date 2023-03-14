تناول التمور الجزائرية في رمضان يبطل الصيام.. فتوى منسوبة لداعية مغربي تثير جدلا

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وطن- انتشرت مؤخرا، فتوى منسوبة للداعية السلفي المغربي الشهير محمد الفيزازي، تزعم أن تناول التمور الجزائرية في شهر رمضان يُبطل الصيام.

أثارت هذه الفتوى موجة جدل على مدار الأيام الماضية، وشن الكثير من النشطاء وتحديدا من دولة الجزائر هجوما حادا على الشيخ الفيزازي.

فقال الإعلامي الجزائري أحمد حفصي: “الشيخ المغربي محمد الفيزازي مفتي البلاط.. إفطار المغاربة بالتمور الجزائرية خلال شهر رمضان يبطل صيامهم”.

الشيخ المغربي محمد الفيزازي مفتي البلاط

إفطار المغاربة بالتمور الجزائرية خلال شهر رمضان يبطل صيامهم pic.twitter.com/PleOhGIbDV — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) March 12, 2023

وكتب ناشط يُدعى سعد: “عتروس بوسبير الفيزازي أفتى لمراريك انا الإفطار على التمور الجزائرية يبطل الصيام.. لاحول ولا قوة الا بالله”.

عتروس بوسبير الفيزازي أفتى لمراريك انا الإفطار على التمور الجزائرية يبطل الصيام

لاحول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/rwRh0spajx — Saad Bel (@SaadBel17) March 12, 2023

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وغرد ناشط: “الشيخ المغربي الارهابي الفيزازي يعتبر إفطار المغاربة بالتمور الجزائرية صيامهم باطل وعلى ضلال.. لم يبقى سوى تكفير المغاربة الذين يأكلونها، انه إفلاس عقلي و جنون جماعي ضرب المغرب”.

الشيخ المغربي الارهابي الفيزازي يعتبر إفطار المغاربة بالتمور الجزائرية صيامهم باطل و على ضلال😂 لم يبقى سوى تكفير المغاربة الذين يأكلونها، انه إفلاس عقلي و جنون جماعي ضرب المغرب pic.twitter.com/YBz2KYCze1 — Freezeomelette (@freezeomelette) March 12, 2023

وتفاعل أبو بكر الجزائري: “أكبر حاخام في حزب شاس المتعصب لا يمكنه ان يحرض على الجزائر كما يفعل الفيزازي”

اكبر حاخام في حزب شاس المتعصب لا يمكنه ان يحرض على الجزائر كما يفعل الطرطور الفيزازي pic.twitter.com/52Jwh8eI3d — ابوبكر جزائري (@CntFaiVdSlYROid) March 13, 2023

وكتب ناشط جزائري: “محمد الفيزازي إفطار لمراركة بالتمور الجزائرية خلال شهر رمضان يبطل صيامهم.. رجاءا رفقاً بالقوارير”.

محمد الفيزازي✡️🐷✡️ :

إفطار لمراركة بالتمور الجزائرية🇩🇿 خلال شهر رمضان يبطل صيامهم🤔 ▪️رجاءاً رفقاً بالقوارير 😅 اهنا راك اعميتها إستغلال الدين لأمور سياسية بحتة 🤮 pic.twitter.com/2dbBuoEWzc — Alpasino👊🇩🇿👊 (@Alpasino6) March 12, 2023

رد صفحة الشيخ الفيزازي الفتوى المنسوبة إليه

وفي أعقاب تلك الموجة من الجدل، خرجت صفحة باسم الشيخ الفيزازي لتوضيح حقيقة الفتوى المنسوبة إليه.

ونشرت صفحة الفيزازي عبر موقع فيسبوك، صورة يسخر من خلالها من الفتوى المنسوبة إليه، وقالت الصفحة: “انظروا إلى هذا السفه! أعوذ بالله أن أقول هذا الكلام.”.

توتر العلاقات الجزائرية المغربية

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، كما أن الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.

وتمثل مشكلة الصحراء الغربية شوكة في جنب العلاقات الجزائرية المغربية والسبب الرئيس للعداء بين البلدين، فالمغرب يعتبر المستعمرة الأسبانية السابقة جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، ويعتبر هيمنته عليها مسألة كرامة وطنية تعتمد عليها سياساته الخارجية، أما الجزائر فتدعم “بوليساريو” التي تطالب باستقلال الإقليم.

يُشار إلى أن الصراع بينهما شهد في نوفمبر 1975 تحولاً جيوسياساً كبيراً لصالح المغرب نتج عنه مزيداً من التعقيد في العلاقات بين البلدين، حيث قامت المغرب بتنظيم ما يعرف بـ “المسيرة الخضراء” التي زحف فيها نحو 350 ألف من المغاربة غير المسلحين إلى مناطق بالصحراء الغربية.

وبعدها ببضعة أيام تم توقيع اتفاقية مدريد الثلاثية بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا على أن يتم بموجبها إنهاء الوجود الإسباني في الصحراء، لكن الاتفاقية على أهميتها، فشلت في حل المشكلة التاريخية بين البلدين لأنها حملت اعترافاً ضمنياً بإقصاء الجزائر وجبهة البوليساريو اللتان لم تشاركا فيها.

وعلى نحو مفاجئ، طردت الجزائر 45 ألف عائلة مغربية مقيمة على أراضيها، واتبعت ذلك في مارس 1976 باعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية التي أقامتها جبهة البوليساريو المسلحة، وهو ما أدى بالمغرب لقطع علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر على الفور.

وفي محاولة لتبرير موقفها من مسألة الصحراء الغربية، قالت الحكومة الجزائرية إنها تؤيد الحق في تقرير المصير، وهو المبدأ الذي قامت عليه الدولة الجزائرية الحديثة وذكرت أن أي تسوية للنزاع على أراضي الصحراء الغربية يجب أن يتم تحت إشراف دولي وبرعاية الأمم المتحدة وليس من خلال المفاوضات المباشرة مع المغرب، وهو الموقف الذي يزيد من استعداء المغرب ويؤجج التوتر بين الدولتين.