الثلاثاء, مارس 14, 2023
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تناول التمور الجزائرية في رمضان يبطل الصيام.. فتوى منسوبة لداعية مغربي تثير جدلا

الواقعة تتزامن مع توتر متصاعد في العلاقات بين المغاربة والجزائريين

كتب خالد الأحمد
الداعية السلفي المغربي محمد الفيزازي watanserb.com
الداعية السلفي المغربي محمد الفيزازي
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وطن- انتشرت مؤخرا، فتوى منسوبة للداعية السلفي المغربي الشهير محمد الفيزازي، تزعم أن تناول التمور الجزائرية في شهر رمضان يُبطل الصيام.

أثارت هذه الفتوى موجة جدل على مدار الأيام الماضية، وشن الكثير من النشطاء وتحديدا من دولة الجزائر هجوما حادا على الشيخ الفيزازي.

فقال الإعلامي الجزائري أحمد حفصي: “الشيخ المغربي محمد الفيزازي مفتي البلاط.. إفطار المغاربة بالتمور الجزائرية خلال شهر رمضان يبطل صيامهم”.

وكتب ناشط يُدعى سعد: “عتروس بوسبير الفيزازي أفتى لمراريك انا الإفطار على التمور الجزائرية يبطل الصيام.. لاحول ولا قوة الا بالله”.

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وغرد ناشط: “الشيخ المغربي الارهابي الفيزازي يعتبر إفطار المغاربة بالتمور الجزائرية صيامهم باطل وعلى ضلال.. لم يبقى سوى تكفير المغاربة الذين يأكلونها، انه إفلاس عقلي و جنون جماعي ضرب المغرب”.

وتفاعل أبو بكر الجزائري: “أكبر حاخام في حزب شاس المتعصب لا يمكنه ان يحرض على الجزائر كما يفعل الفيزازي”

وكتب ناشط جزائري: “محمد الفيزازي إفطار لمراركة بالتمور الجزائرية خلال شهر رمضان يبطل صيامهم.. رجاءا رفقاً بالقوارير”.

فتوى منسوبة لداعية مغربي تثير جدلا
فتوى منسوبة لداعية مغربي تثير جدلا

رد صفحة الشيخ الفيزازي الفتوى المنسوبة إليه

وفي أعقاب تلك الموجة من الجدل، خرجت صفحة باسم الشيخ الفيزازي لتوضيح حقيقة الفتوى المنسوبة إليه.

ونشرت صفحة الفيزازي عبر موقع فيسبوك، صورة يسخر من خلالها من الفتوى المنسوبة إليه، وقالت الصفحة: “انظروا إلى هذا السفه! أعوذ بالله أن أقول هذا الكلام.”.

توتر العلاقات الجزائرية المغربية

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، كما أن الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.

وتمثل مشكلة الصحراء الغربية شوكة في جنب العلاقات الجزائرية المغربية والسبب الرئيس للعداء بين البلدين، فالمغرب يعتبر المستعمرة الأسبانية السابقة جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، ويعتبر هيمنته عليها مسألة كرامة وطنية تعتمد عليها سياساته الخارجية، أما الجزائر فتدعم “بوليساريو” التي تطالب باستقلال الإقليم.

يُشار إلى أن الصراع بينهما شهد في نوفمبر 1975 تحولاً جيوسياساً كبيراً لصالح المغرب نتج عنه مزيداً من التعقيد في العلاقات بين البلدين، حيث قامت المغرب بتنظيم ما يعرف بـ “المسيرة الخضراء” التي زحف فيها نحو 350 ألف من المغاربة غير المسلحين إلى مناطق بالصحراء الغربية.

توتر العلاقات الجزائرية المغربية.. في جذور الأزمة وأبعاد النزاع
توتر العلاقات الجزائرية المغربية.. في جذور الأزمة وأبعاد النزاع

وبعدها ببضعة أيام تم توقيع اتفاقية مدريد الثلاثية بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا على أن يتم بموجبها إنهاء الوجود الإسباني في الصحراء، لكن الاتفاقية على أهميتها، فشلت في حل المشكلة التاريخية بين البلدين لأنها حملت اعترافاً ضمنياً بإقصاء الجزائر وجبهة البوليساريو اللتان لم تشاركا فيها.

وعلى نحو مفاجئ، طردت الجزائر 45 ألف عائلة مغربية مقيمة على أراضيها، واتبعت ذلك في مارس 1976 باعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية التي أقامتها جبهة البوليساريو المسلحة، وهو ما أدى بالمغرب لقطع علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر على الفور.

وفي محاولة لتبرير موقفها من مسألة الصحراء الغربية، قالت الحكومة الجزائرية إنها تؤيد الحق في تقرير المصير، وهو المبدأ الذي قامت عليه الدولة الجزائرية الحديثة وذكرت أن أي تسوية للنزاع على أراضي الصحراء الغربية يجب أن يتم تحت إشراف دولي وبرعاية الأمم المتحدة وليس من خلال المفاوضات المباشرة مع المغرب، وهو الموقف الذي يزيد من استعداء المغرب ويؤجج التوتر بين الدولتين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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