تشكيلة نابولي ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2023

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وطن- يلتقي فريق نابولي أمام منافسه آينتراخت فرانكفورت، الأربعاء، في منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويستضيف ملعب (سان سيرو)، مباراة نابولي ضد فرانكفورت، في منافسات دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة نابولي وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

كما وستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القدس الشريف ومصر، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

فيما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة نابولي وفرانكفورت

وسيعلق على مجريات مباراة نابولي وفرانكفورت، في منافسات دوري أبطال أوروبا، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

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كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 2)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11013، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، كما ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة نابولي ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

وسيدخل المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت، كما يلي:

حراسة المرمى: بيرلويجي جوليني.

دفاع نابولي: ماتياس أوليفيرا، كيم مين جاي، أمير رحماني، دي لورينزو.

خط الوسط: بيوتر زيلينسكي، ستانيسلاف لوبوتكا، أنديه أنجيسا.

مركز الهجوم: فيكتور أوسيمين، ماتيو بوليتانو، كفاراتسخيليا.

وكان فريق نابولي قد حقق الفوز النظيف على نظيره آينتراخت فرانكفورت، في مباراة ذهاب دور ال16 الماضية، بهدفين دون مقابل.

ومن الجدير بالذكر، بأن نابولي يلحق بعيداً في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، برصيد 68 نقطة، كما وبفارق 18 نقطة، عن الوصيف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة.