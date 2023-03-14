تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول والتوقيت في منافسات دوري أبطال أوروبا

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وطن- يخوض حامل اللقب ريال مدريد مباراة الإياب أمام منافسه ليفربول، الأربعاء، في منافسات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (سانتياغو برنابيو).

وستبدأ صافرة بداية مباراة ريال مدريد وليفربول، بقرار الحكم الألماني فيليكس زوير، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

كما وستكون المباراة الحاسمة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

🔄 @Camavinga 🔄 🆕🎥 من داخل التدريبات ⬇️ — ريال مدريد (@realmadridarab) March 13, 2023

أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة مساءً، لحسم أحد الفريقين في العبور إلى منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول

ومن المتوقع أن يدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة القوية أمام ليفربول، في إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الملكي: كامافينغا، ناتشو، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش (فالفيردي)، أوريلين تشواميني.

كما وفي مركز الهجوم: فينيسوس جونيور، رودريغو (ماركو أسينسيو)، كريم بنزيما.

معلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين، في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

حقق الريدز فوزًا لا يُنسى في سانتياجو برنابيو عام 2009 🔴📽#مدريد_ليفربول

pic.twitter.com/Vs8P4oUdfp — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 13, 2023

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 1)، على القمر الصناعي (النايل سات). بتردد 12604، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز الثمين على نظيره ليفربول. بخماسية مقابل هدفين، في منافسات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.