الثلاثاء, مارس 14, 2023
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باحث مصري سبق العالم الهولندي بـ30 عاما في هذا العلم و”هوغربيتس” يشيد به

العالم المصري "محمد محمد سالم مطر" توصل لنتائج مهمة خلال أبحاثه حول حركة الكواكب وعلاقتها بالزلازل المدمرة على كوكب الأرض قبل 30 عاما

كتب فهمي الورغمي
العالم المصري محمد محمد سالم مطر watanserb.com
العالم المصري محمد محمد سالم مطر الذي ربط حركة الكواكب بحدوث الزلازل قبل 30 عاما
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وطن – تفاعل عالم الزلازل الهولندي “فرانك هوغربيتس” مع تعقيب لأحد متابعيه، وهي مواطنة مصرية أكدت أن والدها كان قد وضع فرضية علمية قبل 3 عقود تهدف للتنبؤ بحدوث الزلازل حول العالم بناء على حركة النجوم والكواكب في الفضاء.

عالم الزلازل الهولندي يتفاعل مع ناشطة مصرية

شارك فرانك هوغربيتس، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها أن “كوكب الزهرة لعب دورًا رئيسيًا في زلزال 6 فبراير”.

وقال في إشارة إلى معطيات عن مركز SSGEOS Research and Education، “نقدم هنا إحصائيات توضح وجود علاقة قوية لا يمكن إنكارها بين كوكب الزهرة والزلازل الكبرى”.

وتابع “يمكن لأي شخص مهتم ببساطة الحصول على نطاق النظام الشمسي وقياس الاقترانات في البيانات”.

ردت عليه ناشطة مصرية اسمها “هناء مطر” في تعليق قالت خلاله “والدي هو عالم فلك مصري قدم هذه النظرية منذ 30 عامًا”. وتابعت “اريد التحدث معك”.

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وأرفقت تعليقها بمستند عبارة عن مسودة عليها بعض النقوش، فيما يبدو أنه رسم للنظام الشمسي وحركة بعض الكواكب وبعض الرموز الرياضية غير الواضحة.

ليتفاعل هو الآخر معها قائلا “بالفعل، في الماضي قام بعض العلماء من أصحاب الجرأة بملاحظة تلك المعطيات والبحث فيها”.

وتابع: “يجب تشجيعه بشكل كبير. شكرا لك هناك لمشاركتنا أعمال والدك”.

باحث مصري تنبأ بحدوث الزلازل قبل العالم الهولندي

هناء مطر التي تفاعل معها عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، هي ابنة مهندس الطيران المصري الراحل “محمد محمد سالم مطر”.

وكانت قد أكدت لوسائل إعلام محلية في وقت سابق أن والدها توقع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير/شباط 2023، قبل 28 عاما، تحديدا عقب زلزال 1992 المدمر في مصر.

وقالت هناء مطر خلال حديثها لموقع “هُن” أن والدها اهتم اهتماما بالغا بالأجرام السماوية، وعلاقة القمر والكواكب بحدوث الزلازل منذ عام 1992.

وتابعت “والدي تابع حركة الكواكب بتلسكوبه الخاص، وتوصل لعلاقة القمر والكواكب بالزلازل، خصوصا في أوائل ومنتصفات الشهور القمرية، وده اللي حصل لأن الفاجعة حصلت في نص شهر رجب العربي”.

ولفتت إلى أنه تحدث عن كثرة الزلازل المدمرة في شهر فبراير، مرجعًا سببها إلى كوكب المريخ، على حد قولها.

وعن السبب وراء ظهورها في الإعلام للحديث عن منجز والدها رغم مرور 30 عاما عليه، قالت هناء مطر “مش عاوزة غير أن اسمه وعلمه يفضل عايش».

وأشارت إلى أنها جمعت كتاباته في كتاب يحمل عنوان “من أين جاء القمر”، وقد طُرح في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

المصدرهُن + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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