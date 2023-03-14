باحث مصري سبق العالم الهولندي بـ30 عاما في هذا العلم و”هوغربيتس” يشيد به

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وطن – تفاعل عالم الزلازل الهولندي “فرانك هوغربيتس” مع تعقيب لأحد متابعيه، وهي مواطنة مصرية أكدت أن والدها كان قد وضع فرضية علمية قبل 3 عقود تهدف للتنبؤ بحدوث الزلازل حول العالم بناء على حركة النجوم والكواكب في الفضاء.

عالم الزلازل الهولندي يتفاعل مع ناشطة مصرية

شارك فرانك هوغربيتس، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها أن “كوكب الزهرة لعب دورًا رئيسيًا في زلزال 6 فبراير”.

وقال في إشارة إلى معطيات عن مركز SSGEOS Research and Education، “نقدم هنا إحصائيات توضح وجود علاقة قوية لا يمكن إنكارها بين كوكب الزهرة والزلازل الكبرى”.

وتابع “يمكن لأي شخص مهتم ببساطة الحصول على نطاق النظام الشمسي وقياس الاقترانات في البيانات”.

#Venus played a major role in the #earthquakes on 6 February. Here we provide statistics that show a strong and undeniable correlation between Venus and major earthquakes. Anyone interested can simply grab Solar System Scope and eyeball the conjunctions in the data. https://t.co/ztVNGN6rw6 — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 13, 2023

ردت عليه ناشطة مصرية اسمها “هناء مطر” في تعليق قالت خلاله “والدي هو عالم فلك مصري قدم هذه النظرية منذ 30 عامًا”. وتابعت “اريد التحدث معك”.

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وأرفقت تعليقها بمستند عبارة عن مسودة عليها بعض النقوش، فيما يبدو أنه رسم للنظام الشمسي وحركة بعض الكواكب وبعض الرموز الرياضية غير الواضحة.

My father is an Egyptian astronomer who introduced this theory 30 years ago I want to talk with you pic.twitter.com/sn0PjjLq0b — hanaa mattar (@han5596) March 13, 2023

ليتفاعل هو الآخر معها قائلا “بالفعل، في الماضي قام بعض العلماء من أصحاب الجرأة بملاحظة تلك المعطيات والبحث فيها”.

وتابع: “يجب تشجيعه بشكل كبير. شكرا لك هناك لمشاركتنا أعمال والدك”.

باحث مصري تنبأ بحدوث الزلازل قبل العالم الهولندي

هناء مطر التي تفاعل معها عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، هي ابنة مهندس الطيران المصري الراحل “محمد محمد سالم مطر”.

وكانت قد أكدت لوسائل إعلام محلية في وقت سابق أن والدها توقع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير/شباط 2023، قبل 28 عاما، تحديدا عقب زلزال 1992 المدمر في مصر.

وقالت هناء مطر خلال حديثها لموقع “هُن” أن والدها اهتم اهتماما بالغا بالأجرام السماوية، وعلاقة القمر والكواكب بحدوث الزلازل منذ عام 1992.

وتابعت “والدي تابع حركة الكواكب بتلسكوبه الخاص، وتوصل لعلاقة القمر والكواكب بالزلازل، خصوصا في أوائل ومنتصفات الشهور القمرية، وده اللي حصل لأن الفاجعة حصلت في نص شهر رجب العربي”.

ولفتت إلى أنه تحدث عن كثرة الزلازل المدمرة في شهر فبراير، مرجعًا سببها إلى كوكب المريخ، على حد قولها.

وعن السبب وراء ظهورها في الإعلام للحديث عن منجز والدها رغم مرور 30 عاما عليه، قالت هناء مطر “مش عاوزة غير أن اسمه وعلمه يفضل عايش».

وأشارت إلى أنها جمعت كتاباته في كتاب يحمل عنوان “من أين جاء القمر”، وقد طُرح في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.