باحث مصري سبق العالم الهولندي بـ30 عاما في هذا العلم و”هوغربيتس” يشيد به

وطن – تفاعل عالم الزلازل الهولندي “فرانك هوغربيتس” مع تعقيب لأحد متابعيه، وهي مواطنة مصرية أكدت أن والدها كان قد وضع فرضية علمية قبل 3 عقود تهدف للتنبؤ بحدوث الزلازل حول العالم بناء على حركة النجوم والكواكب في الفضاء.

شارك فرانك هوغربيتس، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها أن “كوكب الزهرة لعب دورًا رئيسيًا في زلزال 6 فبراير”.

وقال في إشارة إلى معطيات عن مركز SSGEOS Research and Education، “نقدم هنا إحصائيات توضح وجود علاقة قوية لا يمكن إنكارها بين كوكب الزهرة والزلازل الكبرى”.

وتابع “يمكن لأي شخص مهتم ببساطة الحصول على نطاق النظام الشمسي وقياس الاقترانات في البيانات”.

#Venus played a major role in the #earthquakes on 6 February. Here we provide statistics that show a strong and undeniable correlation between Venus and major earthquakes.

Anyone interested can simply grab Solar System Scope and eyeball the conjunctions in the data. https://t.co/ztVNGN6rw6

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 13, 2023