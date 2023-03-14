الثلاثاء, مارس 14, 2023
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النجم الهندي فيفيان دسينا يعتنق الإسلام ليتزوج من هذه الإعلامية المصرية! (شاهد)

علاقة فيفيان دسينا ونوران أسامة، العاطفية بدأت قبل ثلاث سنوات حين كانت تجري معه مقابلة

كتب رفيف عبدالله
النجم الهندي فيفيان دسينا يعتنق الإسلام ليتزوج من هذه الإعلامية المصرية! (شاهد) watanserb.com
فيفيان دسينا
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وطن– اعتنق نجم بوليوود فيفيان دسينا، الإسلام، ليتمكن من الزواج من حبيبته الإعلامية المصرية نوران أسامة.

إحدى معجباته

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن علاقة فيفيان دسينا ونوران أسامة، العاطفية، بدأت قبل ثلاث سنوات، حين كانت تجري معه مقابلة.

وتكررت زيارة نوران لفيفيان من أجل اللقاءات الصحفية، وكانت المذيعة المصرية إحدى معجباته في ذات الوقت.

الصورة الوحيدة التي تجمع الزوجين

ونشأت بين الإعلامية المصرية والممثل الهندي، علاقة عاطفية ضلت طي الكتمان هذه السنوات.

اعتنق الإسلام

وأشارت الصحف إلى أن الممثل الهندي ارتبط بنوران في مصر العام الماضي، بعدما اعتنق الإسلام.

فوالد فيفيان دسينا يعتنق الديانة المسيحية، ووالدته تعتنق الديانة الهندوسية

كان فيفيان منفصلاً عن ممثلة هندية
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ويفضل دسينا إبعاد حياته الشخصية عن الإعلام، قائلاً لأحد أصدقائه إن زواجه من نوران أضاف مزيدًا من السلام في حياته.

لا علاقة خارج الزواج

كان فيفيان متزوجاً من النجمة الهندية فاهبيز دورابجي، لكنهما انفصلا بالتراضي بعد فشل علاقتهما عام 2016 بعد 3 سنوات على زواجهما، وأنهيا إجراءات الطلاق عام 2021.

كان فيفيان متزوجاً من النجمة الهندية فاهبيز دورابجي

ونقل مصدر عن صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية، قوله إن نوران وفيفيان يعيشان معا منذ أكثر من عام”.

وقال المصدر: “فيفيان ينتمي إلى مدرسة قديمة جدا بحيث لا يمكنه البقاء مع شخص خارج إطار الزواج، وهما حاليا يقيمان في مومباي”.

“سأصوم رمضان”

كما أجاب فيفيان دسينا مؤخراً عن أسئلة جمهوره عبر خاصية “ask” في “انستجرام”.

وطرح أحدهم عليه سؤالاً ” هل تؤمن بالنبي عيسى؟” فأجاب، “نعم أؤمن به”.

فيفيان دسينا
أكد فيفيان أنه سيصوم رمضان
فيفيان دسينا
قال فيفيان أنه يؤمن بالرسول محمد

وجاءه سؤال آخر “هل تؤمن بالنبي محمد” فأجاب نعم، وسأل ثالث: “هل ستصوم شهر رمضان“، فأجاب النجم الهندي “نعم إن شاء الله”.

وأكد فيفيان أنه يتمنى إنجاب أطفال، وكشف أيضاً أنه يتعلم اللغة العربية.

ملك جمال الهند

الجدير بالذكر أن ديسنا ولد في مدينة أوجان 28 يونيو عام 1988.

درس فيفيان الهندسة لكن حبه للفن جعله يترك العمل بالهندسة ويتفرغ للفن.

في عام 2007، شارك فيفيان في مسابقة ملك جمال الهند التي تنظمها مجلة Gladrags الشهيرة، وكان ضمن أفضل 10 متسابقين تم اختيارهم.

فيفيان دسينا
كان من أجمل 10 متسابقين في ملك جمال الهند

وشهد عام 2008، بداية فيفيان الفنية حين شارك في أوبرا الصابونية (Kasamh Se) المعروفة بـ «الوعد».

لعب فيفيان بعدها دور البطولة في مسلسل Pyaar Kii Ye Ek Kaha بجانب الممثلة سوكيرتي كاندبال. كما شارك أيضا في البطولة في مسلسل (Madhubala – Ek Ishq Ek Junoon) بجانب الممثلة دراشتي دهامي.

أحدث أعمال فيفان ديسنا هوالمسلسل الهندي «مادهوبالا» الذي عرض على قنوات إم بي سي وحقق نسبة مشاهدة عالية جدا.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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