النجم الهندي فيفيان دسينا يعتنق الإسلام ليتزوج من هذه الإعلامية المصرية! (شاهد)

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وطن– اعتنق نجم بوليوود فيفيان دسينا، الإسلام، ليتمكن من الزواج من حبيبته الإعلامية المصرية نوران أسامة.

إحدى معجباته

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن علاقة فيفيان دسينا ونوران أسامة، العاطفية، بدأت قبل ثلاث سنوات، حين كانت تجري معه مقابلة.

وتكررت زيارة نوران لفيفيان من أجل اللقاءات الصحفية، وكانت المذيعة المصرية إحدى معجباته في ذات الوقت.

ونشأت بين الإعلامية المصرية والممثل الهندي، علاقة عاطفية ضلت طي الكتمان هذه السنوات.

اعتنق الإسلام

وأشارت الصحف إلى أن الممثل الهندي ارتبط بنوران في مصر العام الماضي، بعدما اعتنق الإسلام.

فوالد فيفيان دسينا يعتنق الديانة المسيحية، ووالدته تعتنق الديانة الهندوسية

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ويفضل دسينا إبعاد حياته الشخصية عن الإعلام، قائلاً لأحد أصدقائه إن زواجه من نوران أضاف مزيدًا من السلام في حياته.

لا علاقة خارج الزواج

كان فيفيان متزوجاً من النجمة الهندية فاهبيز دورابجي، لكنهما انفصلا بالتراضي بعد فشل علاقتهما عام 2016 بعد 3 سنوات على زواجهما، وأنهيا إجراءات الطلاق عام 2021.

ونقل مصدر عن صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية، قوله إن نوران وفيفيان يعيشان معا منذ أكثر من عام”.

وقال المصدر: “فيفيان ينتمي إلى مدرسة قديمة جدا بحيث لا يمكنه البقاء مع شخص خارج إطار الزواج، وهما حاليا يقيمان في مومباي”.

“سأصوم رمضان”

كما أجاب فيفيان دسينا مؤخراً عن أسئلة جمهوره عبر خاصية “ask” في “انستجرام”.

وطرح أحدهم عليه سؤالاً ” هل تؤمن بالنبي عيسى؟” فأجاب، “نعم أؤمن به”.

وجاءه سؤال آخر “هل تؤمن بالنبي محمد” فأجاب نعم، وسأل ثالث: “هل ستصوم شهر رمضان“، فأجاب النجم الهندي “نعم إن شاء الله”.

وأكد فيفيان أنه يتمنى إنجاب أطفال، وكشف أيضاً أنه يتعلم اللغة العربية.

ملك جمال الهند

الجدير بالذكر أن ديسنا ولد في مدينة أوجان 28 يونيو عام 1988.

درس فيفيان الهندسة لكن حبه للفن جعله يترك العمل بالهندسة ويتفرغ للفن.

في عام 2007، شارك فيفيان في مسابقة ملك جمال الهند التي تنظمها مجلة Gladrags الشهيرة، وكان ضمن أفضل 10 متسابقين تم اختيارهم.

وشهد عام 2008، بداية فيفيان الفنية حين شارك في أوبرا الصابونية (Kasamh Se) المعروفة بـ «الوعد».

لعب فيفيان بعدها دور البطولة في مسلسل Pyaar Kii Ye Ek Kaha بجانب الممثلة سوكيرتي كاندبال. كما شارك أيضا في البطولة في مسلسل (Madhubala – Ek Ishq Ek Junoon) بجانب الممثلة دراشتي دهامي.

أحدث أعمال فيفان ديسنا هوالمسلسل الهندي «مادهوبالا» الذي عرض على قنوات إم بي سي وحقق نسبة مشاهدة عالية جدا.