اعتداء وحشي على المتظاهرين في السودان لمنعهم من اقتحام قصر الرئاسة (فيديو)

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وطن – تشهد السودان تظاهرات شعبية حاشدة، الثلاثاء، احتجاجا على استمرار الحكم العسكري وتحكم الجيش بأمور الدولة منذ الإطاحة بنظام البشير، حيث يطالب المتظاهرون بحكم مدني وتوفيق أوضاع الدولة.

تظاهرات حاشدة في السودان

العاصمة السودانية الخرطوم شهدت بداية الاحتجاجات التي شارك فيها المئات، اليوم الثلاثاء.

وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على مواكب المحتجين واعتدت عليهم في منطقة شروني، لمنع وصولهم إلى القصر الجمهوري.

4:29 PM

نحو #قصر_الشعب تصويب مباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع على الثوار الذين يعيدونها لمصدرها.. ومن ثم استخدام المياه الملوثة تجاههم ويتفاداها التروس بكل براعة في المنطقة ما بين موقف #شروني وحديقة القرشي.#مليونية14مارس#الثورة_نقابة_ولجنة_حي pic.twitter.com/rUTzdQJSa0 — يوسف النعمة (@YousifAlneima) March 14, 2023

وكانت تنسيقيات لجان المقاومة فى الخرطوم قد أعلنت، أن التظاهرات تتوجه نحو القصر الجمهوري للتأكيد على تمسك المتظاهرين بمطالبهم.

جدير بالذكر أن سلطات ولاية الخرطوم، كانت قد قيدت التجمعات والتظاهرات بضرورة الحصول على تصاريح رسمية، واستبقت هذه التظاهرات بإغلاق بعض الجسور.

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وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان أعلن، السبت، “تشكيل لجنة أمنية مشتركة” لمتابعة الأوضاع في البلاد.

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السودانية، فقد أُقر تشكيل اللجنة بعد اجتماع، السبت، بين رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان، ونائبه “حميدتي”، “سونا”.

وتضم اللجنة الأمنية “قوات نظامية” و”أجهزة الدولة ذات الصلة” و”حركات الكفاح المسلح”، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتباحث البرهان ونائبه في “سير العملية السياسية، مع ضرورة المضي قدما في الترتيبات المتفق عليها”.

وكانت القوات المسلحة في السودان قد أكدت في بيان سابق، السبت، التزامها بالاتفاق المبدئي بين المدنيين والعسكريين، لإعادة البلاد إلى المسار الانتقالي الديمقراطي.

وفي ديسمبر، اتفق قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد منذ أن قاد قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، انقلابا عسكريا في أكتوبر 2021.

Once again, peaceful demonstrators are defying coup forces and gathering in downtown Khartoum#مليونية14مارس#KeepEyesOnSudan pic.twitter.com/5ui0kjapSG — Mohamed Mustafa – محمد مصطفى جامع (@Moh_Gamea) March 14, 2023

اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين

وكان المحتجون تجمعوا في عدة نقاط بالعاصمة السودانية، قبل أن يتجهوا صوب القصر الرئاسي رافعين شعارات تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وخروج الجيش من العمل السياسي.

لكن قوات الأمن تصدت لهم على الفور مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية.

3:34 PM

نحو #قصر_الشعب مواجهات لسان حالها يقول دام الغضب ودام النضال ضد الدكتاتورية خلال مشاهد بطولية في موقف #شروني حتى يسجلها التاريخ أن سلميتنا ستظل أقوى من كل سلاح ✌️🔥#مليونية14مارس#الثورة_نقابة_ولجنة_حي pic.twitter.com/FCsf0m7B3G — يوسف النعمة (@YousifAlneima) March 14, 2023

وتبادل الطرفين التراشق بالحجارة عند مدخل شارع القصر، ووقعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين في شوارع وأزقة السوق العربي والطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، ما أدي الى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

السلطات السودانية وحدات أمنية عند مدخل جسري المك نمر والنيل الأبيض، اللذين يربطان بين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان بمدينة الخرطوم.

كما نشرت قوات أمنية في الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي وقيادة الجيش.

ويشار إلى أن هذه الاحتجاجات بعد يومين من تصريحات القيادي بقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان، عن مشاورات جادة بين الأطراف العسكرية والمدنيين لاختيار رئيس للحكومة وإنهاء الأزمة في البلاد.