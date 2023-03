اعتداء وحشي على المتظاهرين في السودان لمنعهم من اقتحام قصر الرئاسة (فيديو)

- Advertisement -

وطن – تشهد السودان تظاهرات شعبية حاشدة، الثلاثاء، احتجاجا على استمرار الحكم العسكري وتحكم الجيش بأمور الدولة منذ الإطاحة بنظام البشير، حيث يطالب المتظاهرون بحكم مدني وتوفيق أوضاع الدولة.

العاصمة السودانية الخرطوم شهدت بداية الاحتجاجات التي شارك فيها المئات، اليوم الثلاثاء.

وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على مواكب المحتجين واعتدت عليهم في منطقة شروني، لمنع وصولهم إلى القصر الجمهوري.

وكانت تنسيقيات لجان المقاومة فى الخرطوم قد أعلنت، أن التظاهرات تتوجه نحو القصر الجمهوري للتأكيد على تمسك المتظاهرين بمطالبهم.

جدير بالذكر أن سلطات ولاية الخرطوم، كانت قد قيدت التجمعات والتظاهرات بضرورة الحصول على تصاريح رسمية، واستبقت هذه التظاهرات بإغلاق بعض الجسور.

وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان أعلن، السبت، “تشكيل لجنة أمنية مشتركة” لمتابعة الأوضاع في البلاد.

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السودانية، فقد أُقر تشكيل اللجنة بعد اجتماع، السبت، بين رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان، ونائبه “حميدتي”، “سونا”.

وتضم اللجنة الأمنية “قوات نظامية” و”أجهزة الدولة ذات الصلة” و”حركات الكفاح المسلح”، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتباحث البرهان ونائبه في “سير العملية السياسية، مع ضرورة المضي قدما في الترتيبات المتفق عليها”.

وكانت القوات المسلحة في السودان قد أكدت في بيان سابق، السبت، التزامها بالاتفاق المبدئي بين المدنيين والعسكريين، لإعادة البلاد إلى المسار الانتقالي الديمقراطي.

وفي ديسمبر، اتفق قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد منذ أن قاد قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، انقلابا عسكريا في أكتوبر 2021.

Once again, peaceful demonstrators are defying coup forces and gathering in downtown Khartoum#مليونية14مارس#KeepEyesOnSudan pic.twitter.com/5ui0kjapSG

— Mohamed Mustafa – محمد مصطفى جامع (@Moh_Gamea) March 14, 2023