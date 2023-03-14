الثلاثاء, مارس 14, 2023
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اعتداء وحشي على المتظاهرين في السودان لمنعهم من اقتحام قصر الرئاسة (فيديو)

شهد السودان اليوم الثلاثاء، احتجاجات شعبية حاشدة ووقعت اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في العاصة الخرطوم

كتب باسل النجار
تظاهرات السودان watanserb.com
تظاهرات شعبية حاشدة في السودان اليوم الثلاثاء احتجاجا على استمرار الحكم العسكري وتحكم الجيش بأمور الدولة
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وطن – تشهد السودان تظاهرات شعبية حاشدة، الثلاثاء، احتجاجا على استمرار الحكم العسكري وتحكم الجيش بأمور الدولة منذ الإطاحة بنظام البشير، حيث يطالب المتظاهرون بحكم مدني وتوفيق أوضاع الدولة.

تظاهرات حاشدة في السودان

العاصمة السودانية الخرطوم شهدت بداية الاحتجاجات التي شارك فيها المئات، اليوم الثلاثاء.

وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على مواكب المحتجين واعتدت عليهم في منطقة شروني، لمنع وصولهم إلى القصر الجمهوري.

وكانت تنسيقيات لجان المقاومة فى الخرطوم قد أعلنت، أن التظاهرات تتوجه نحو القصر الجمهوري للتأكيد على تمسك المتظاهرين بمطالبهم.

جدير بالذكر أن سلطات ولاية الخرطوم، كانت قد قيدت التجمعات والتظاهرات بضرورة الحصول على تصاريح رسمية، واستبقت هذه التظاهرات بإغلاق بعض الجسور.

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وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان أعلن، السبت، “تشكيل لجنة أمنية مشتركة” لمتابعة الأوضاع في البلاد.

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السودانية، فقد أُقر تشكيل اللجنة بعد اجتماع، السبت، بين رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان، ونائبه “حميدتي”، “سونا”.

وتضم اللجنة الأمنية “قوات نظامية” و”أجهزة الدولة ذات الصلة” و”حركات الكفاح المسلح”، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتباحث البرهان ونائبه في “سير العملية السياسية، مع ضرورة المضي قدما في الترتيبات المتفق عليها”.

وكانت القوات المسلحة في السودان قد أكدت في بيان سابق، السبت، التزامها بالاتفاق المبدئي بين المدنيين والعسكريين، لإعادة البلاد إلى المسار الانتقالي الديمقراطي.

وفي ديسمبر، اتفق قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد منذ أن قاد قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، انقلابا عسكريا في أكتوبر 2021.

اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين

وكان المحتجون تجمعوا في عدة نقاط بالعاصمة السودانية، قبل أن يتجهوا صوب القصر الرئاسي رافعين شعارات تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وخروج الجيش من العمل السياسي.

لكن قوات الأمن تصدت لهم على الفور مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية.

وتبادل الطرفين التراشق بالحجارة عند مدخل شارع القصر، ووقعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين في شوارع وأزقة السوق العربي والطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، ما أدي الى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

السلطات السودانية وحدات أمنية عند مدخل جسري المك نمر والنيل الأبيض، اللذين يربطان بين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان بمدينة الخرطوم.

كما نشرت قوات أمنية في الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي وقيادة الجيش.

ويشار إلى أن هذه الاحتجاجات بعد يومين من تصريحات القيادي بقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان، عن مشاورات جادة بين الأطراف العسكرية والمدنيين لاختيار رئيس للحكومة وإنهاء الأزمة في البلاد.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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