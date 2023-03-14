الثلاثاء, مارس 14, 2023
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اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود.. هل تصعد أمريكا؟

المقاتلة الروسية سوخوي-27 Su-27، مصحوبة بطائرة روسية ثانية، تصادمت مع المسيرة الأمريكية MQ-9 Reaper فوق البحر الأسود

كتب فهمي الورغمي
تصادم مقاتلة روسية ومسيرة أمريكية watanserb.com
تصادم بين مقاتلة روسية ومسيرة أمريكية فوق البحر الأسود
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وطن – قالت الولايات المتحدة إن مقاتلة روسية اصطدمت بمسيرة استطلاع أمريكية في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود ، مما تسبب في تحطمها.

تصادم بين مقاتلة روسية ومسيرة أمريكية

وأفاد بيان صادر عن القيادة الأوروبية الأمريكية أن المقاتلة الروسية سوخوي-27 Su-27، المصحوبة بطائرة روسية ثانية، تصادمت مع المسيرة الأمريكية MQ-9 Reaper في حادث وصفه البيان بالاعتراض “غير آمن وغير المهني من قبل الروس” في حوالي الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت العالمي.

وأضاف ذات البيان الذي اطلعت عليه “بلومبيرغ Bloomberg”، أن المقاتلتين الروسيتين حلقتا أمام الطائرة وقامتا بنفث الوقود قبل عملية التصادم.

كما شددت القوات الأمريكية على أنها والقوات المتحالفة معها ستواصل العمل في المنطقة، ذلك فيما لم رد إلى الآن أي أنباء عن الحادث من الجانب الروسي.

وقال الجنرال جيمس هيكر في سلاح الجو الأمريكي: “كانت طائرتنا أم كيو-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي، عندما اعترضتها طائرة روسية واصطدمت بها، مما أدى إلى تحطم الطائرة أم كيو-9 وفقدانها بشكل تام”.

وأضاف بيان القيادة الأوروبية الأمريكية أن الحادث كان جزءًا من “نوع متكرر من الإجراءات الخطيرة من قبل الطيارين الروس أثناء تفاعلهم مع الطائرات الأمريكية وحلفائها فوق المجال الجوي الدولي، بما في ذلك فوق البحر الأسود”.

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من جانبه، علق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، على الحادث وأكد إن الرئيس جو بايدن تم إطلاعه على عملية التصادم ووصف المناورة الروسية بأنها “متهورة”.

وقال كيربي: “إذا كانت الرسالة هي أنهم يريدون ردعنا أو ثنينا عن الطيران، والعمل في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود، فإن هذه الرسالة ستفشل”. “وسنواصل القيام بما نحتاج إلى القيام به من أجل مصالح أمننا القومي في هذا الجزء من العالم.” وأن “البحر الأسود ليس ملكًا لأحد”.

وتابع جون كيربي “إنها ليست المرة الأولى بالتأكيد في الأسابيع الأخيرة التي يتم فيها عملية اعتراض لطائرة روسية”.

لكن كيربي أضاف “هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها حادث اعتراض إلى” تناثر “إحدى طائراتنا بدون طيار”.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة استدعت السفير الروسي “لنقل اعتراضاتنا القوية”.

مخاوف في الناتو من كيفية التعامل مع تلك الحوادث؟

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي (ناتو NATO)، إن القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي أطلع حلفاء الناتو على الحادث.

يُعد هذا أول اصطدام بين الطائرات الروسية وطائرات الناتو منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل عام ونيِّف، لكن هذه الحادثة تُسلط الضوء على مخاطر الاشتباك الذي يؤدي إلى التصعيد من خلال الخطأ أو سوء التقدير مع قيام روسيا وقوات الناتو بزيادة كميات المعدات العسكرية حولها.

“هذا هو أكبر قلقي، سواء هناك أو في المحيط الهادئ، أن يقترب طيار أو قبطان سفينة روسية أو صينية عدوانية بطريقة كبيرة، ولا يدرك مكانهم ويسبب تصادمًا”، قال قائد مشاة البحرية الأمريكية، الجنرال قال ديفيد بيرجر.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، قال الكولونيل النرويجي إيريك جولدفوغ، إن السلوك الروسي في منطقتي بحر البلطيق والبحر الأسود كان “أكثر عدوانية إلى حد ما”.

ويشار أنه في فبراير/شباط الماضي، سارعت وزارة الدفاع الأمريكية بطائرات مقاتلة لاعتراض أربع طائرات روسية اقتربت من المجال الجوي الأمريكي.

وكان الجيش الأمريكي بالفعل في حالة تأهب قصوى، بعد إسقاط منطاد تجسس صيني مزعوم وسلسلة من الأجسام الأخرى مجهولة الهوية في المجال الجوي الأمريكي.

المصدربلومبيرغ - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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