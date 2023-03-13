وفاة سالم مروان حارس النصر والمنتخب السعودي بعد صراع مع المرض

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وطن- توفيّ النجم السعودي سالم مروان حارس نادي النصر والمنتخب السعودي، على عمر يناهز 64 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، أفقده القدرة على الحركة طوال السنوات الماضية.

وكان الراحل سالم مروان، قد تعرض لحادث سير أليم، أفقده القدرة على الحركة بشكل كامل. بعد أدائه مناسك العمرة في عام 1991، ليبقي يعاني من هذا المرض حتى وفاته، الاثنين.

وفاة سالم مروان حارس النصر السعودي

من جهته، نعى نادي النصر السعودي في تغريدة نشرتها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، الثلاثاء، ” ببالغ الأسى والحزن، يتقدم إدارة مجلس إدارة النصر بالتعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق، الكابتن سالم مروان”.

وأضاف النادي، ” سيصلى على الفقيد الراحل مروان، عصر اليوم في مسجد الأمير فهد بن محمد، في طريق الحائر. تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته”.

اللهم ارحم عبدك سالم مروان واغفر له

واجعل اللهم ما أصابه رفعة له في درجاتـه إنا لله وإنا إليه راجعون#سالم_مروان_في_ذمة_الله https://t.co/jKX5kx52JF pic.twitter.com/PMAcLI3G1f — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 13, 2023

كما وأردف نادي النصر في تغريدة أخرى، ” اللهم ارحم عبدك سالم مروان واغفر له واجعل اللهم ما أصابه رفعه له في درجاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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كما ونعى رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” رحم الله النجم السعودي الخلوق سالم مروان، وجعل ما أصابه تكفير، عزائي لعائلته الكريمة وكل الأسرة الرياضية. الله يرحمه ويغفر له.. سأنام اليوم حزين”.

رحم الله النجم السعودي الخلوق سالم مروان وجعل مااصابه تكفير …عزائي لعائلته الكريمه وكل الاسره الرياضيه … الله يرحمه ويغفرله سأنام اليوم حزين pic.twitter.com/yshalt3Dfo — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 13, 2023

من هو سالم مروان؟!

وبدأ النجم السعودي الراحل سالم مروان، مسيرته الكروية مع نادي النصر السعودي (العالمي) في عام 1972، واستمر مع النادي حتى عام1990.

كما وتوج اللاعب في تلك الفترة مع الفريق السعودي. ب9 بطولات، وهي 3 مرات بالدوري السعودي، و5 مرات بكأس الملك السعودي، وكأس الاتحاد مرة واحدة.

ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق الكابتن سالم مروان .

وسيصلى على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم في جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر .

تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته .#سالم_مروان_في_ذمة_الله pic.twitter.com/JXjLDKf13a — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 13, 2023

كما ويعد الراحل السعودي مروان، من أفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة السعودية. واشتهر بوقفته الشهيرة ” الأسد” خلال تصديه لكرات الجزاء.

وشارك في 44 مباراة مع المنتخب السعودي (الأخضر)، إلى جانب مشاركته في بطولات كأس الخليج 4مرات، وتصفيات كأس العالم في نسختين 1987 و1982، بالإضافة إلى دورة الألعاب الآسيوية مرتين.

‏يذكر بأن فريق النصر السعودي يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم. برصيد 46 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن اتحاد جدة المتصدر برصيد 47 نقطة لهذا الموسم.