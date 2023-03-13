الإثنين, مارس 13, 2023
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رياضة

وفاة سالم مروان حارس النصر والمنتخب السعودي بعد صراع مع المرض

وفاة النجم السعودي سالم مروان متأثراً بحادث السير الذي أصابه بالشلل في عام 1991

كتب فارس أبو شيحة
وفاة سالم مروان watanserb.com
وفاة سالم مروان
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وطن- توفيّ النجم السعودي سالم مروان حارس نادي النصر والمنتخب السعودي، على عمر يناهز 64 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، أفقده القدرة على الحركة طوال السنوات الماضية.

وكان الراحل سالم مروان، قد تعرض لحادث سير أليم، أفقده القدرة على الحركة بشكل كامل. بعد أدائه مناسك العمرة في عام 1991، ليبقي يعاني من هذا المرض حتى وفاته، الاثنين.

وفاة سالم مروان حارس النصر السعودي

من جهته، نعى نادي النصر السعودي في تغريدة نشرتها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، الثلاثاء، ” ببالغ الأسى والحزن، يتقدم إدارة مجلس إدارة النصر بالتعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق، الكابتن سالم مروان”.

وأضاف النادي، ” سيصلى على الفقيد الراحل مروان، عصر اليوم في مسجد الأمير فهد بن محمد، في طريق الحائر. تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته”.

كما وأردف نادي النصر في تغريدة أخرى، ” اللهم ارحم عبدك سالم مروان واغفر له واجعل اللهم ما أصابه رفعه له في درجاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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كما ونعى رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” رحم الله النجم السعودي الخلوق سالم مروان، وجعل ما أصابه تكفير، عزائي لعائلته الكريمة وكل الأسرة الرياضية. الله يرحمه ويغفر له.. سأنام اليوم حزين”.

من هو سالم مروان؟!

وبدأ النجم السعودي الراحل سالم مروان، مسيرته الكروية مع نادي النصر السعودي (العالمي) في عام 1972، واستمر مع النادي حتى عام1990.

الحارس سالم مروان
الحارس سالم مروان

كما وتوج اللاعب في تلك الفترة مع الفريق السعودي. ب9 بطولات، وهي 3 مرات بالدوري السعودي، و5 مرات بكأس الملك السعودي، وكأس الاتحاد مرة واحدة.

كما ويعد الراحل السعودي مروان، من أفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة السعودية. واشتهر بوقفته الشهيرة ” الأسد” خلال تصديه لكرات الجزاء.

وشارك في 44 مباراة مع المنتخب السعودي (الأخضر)، إلى جانب مشاركته في بطولات كأس الخليج 4مرات، وتصفيات كأس العالم في نسختين 1987 و1982، بالإضافة إلى دورة الألعاب الآسيوية مرتين.

الراحل سالم مروان
الراحل سالم مروان

‏يذكر بأن فريق النصر السعودي يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم. برصيد 46 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن اتحاد جدة المتصدر برصيد 47 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن+ نادي النصر + تركي آل الشيخ تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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