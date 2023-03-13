ماركات عالمية..تفاصيل جديدة عن سرقة فيلا محمد صلاح في مصر (فيديو)

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وطن- كشفت تقارير صحفية مصرية عن حجم مسروقات فيلا محمد صلاح، نجم المنتخب المصري الدولي ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في منطقة التجمع داخل أحد أحياء مدينة القاهرة الجديدة في مصر.

وقال موقع القاهرة 24، بأن عملية سرقة فيلا محمد صلاح تم اكتشافها خلال مرور أحد أقارب اللاعب على الفيلا في منطقة التجمع في مدينة القاهرة الجديدة. حيث أنه قريب اللاعب لاحظ فتح أحد نوافذ شبابيك الفيلا.

وأردف الموقع، ” أثار قريب صلاح الغرابة من ذلك، ليقوم بعدها بالدخول إلى أحد غرف الفيلا. وجد اختفاء بعض الأشياء وبعثر محتويات الغرفة، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالحادثة”.

مسروقات فيلا محمد صلاح في مصر

وتابع الموقع المصري، ” التحريات أظهرت بأن المتهم قام بسرقة 3 أحذية ماركة عالمية للاعب. و4 ريسيفرات من داخل الفيلا”.

كما واستكمل، ” التحريات نفت صحة الأنباء المتداولة بشأن سرقة درع أحسن لاعب في أفريقيا من داخل فيلا محمد صلاح”.

تفاصيل سرقة فيلا محمد صلاح بالقاهرة الجديدة.. يسري البدري مساعد رئيس تحرير المصري اليوم يكشف

مجانا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/LayFZOLcu6 #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/wEzGIuA63g — الحكاية (@Elhekayashow) March 12, 2023

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وتستمر الأجهزة الأمنية في منطقة التجمع بمدينة القاهرة الجديدة، عمليات البحث من أجل الوصول إلى مرتكب تلك الواقعة والكشف عن ملابساتها، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة لفيلا محمد صلاح.

محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي

وكان المصري صلاح قد تربع على عرش قائمة الهدافين التاريخيين. مع نادي ليفربول، بعد وصوله إلى الهدف رقم 128 في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وسيلتقي صلاح وزملائه في فريق ليفربول (الريدز)، في المواجهة القوية القادمة أمام ريال مدريد، في منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، داخل ملعب (سانتياغو برنابيو).

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 42 نقطة، بعد خسارته في المباراة الماضية أمام بورنموث بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الجولة ال27.