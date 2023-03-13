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“لن ينفعك من تطبل له أمام الله”.. غضب من أكاديمي إماراتي روج لزيارة البيت الإبراهيمي

عبدالخالق عبدالله زار البيت الإبراهيمي وادعى عدم وجود ما يدعو لدين جديد

كتب باسل النجار
عبدالخالق عبدالله البيت الإبراهيمي watanserb.com
تم افتتاح “بيت العائلة الإبراهيمية“ في فبراير الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي
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وطن – قال الأكاديمي الإماراتي البارز عبدالخالق عبدالله المقرب من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، إنه أجرى زيارة للبيت الإبراهيمي الذي جرى الإعلان عنه مؤخرا.

ونشر عبدالله عبر حسابه على موقع تويتر، لقطات مصورة التقطها من داخل البيت الإبراهيمي، وغرد قائلا: “زرت اليوم البيت الإبراهيمي بأبوظبي ولم أجد فيه ما يوحي بتأسيس دين جديد بل العكس المكان يحترم خصوصية واستقلالية كل دين.. فلكل دينه وإيمانه وكتابه وصلاته وطريقه إلى رب العالمين”.

وأضاف: “هذا مكان للتحاور والتجاور بين الأديان لا أقل ولا أكثر تأكيدا لكون الإسلام دين التسامح. أدعوكم لزيارته”.

هجوم حاد على عبدالخالق عبدالله

تغريدة الأكاديمي الإماراتي أثارت جدلا واسعا، وجدّدت الهجوم عليه بسبب المشروع الذي عرّض أبوظبي لانتقادات حادة.

فقال محسن: “أستاذ عبدالخالق نصيحه لوجه الله ، الله سبحانه يغفر جميع الذنوب إلا الشرك به ، وهذه أعمال فيها شرك بالله ولن ينفعك يوم القيامة من تطبل له، لست مجبرا على تشويه عقيدتك، اجلس في بيتك واغلق حسابك قبل ان تلقى الله على شهادة الشرك ، كيف تؤمن باديان باطله شركيه وانت مسلم توحد الله”.

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وكتبت ناشطة: “بالله خليك في تسلق الجبال وحضور الأفلام
والسينما والمقابلات العامه (ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما) .. (ان الدين عند الله الإسلام)”.

وكتب مبارك: “أخ عبدالخالق ماهو دينك الأصلي لا تقول مسلم”.

وتساءل أحمد: “طيب ويش المطلوب الحين أنا نروح معك البيت الإبراهيمي ولا كيف ؟؟ وبعدين ليش جالس تبرر ذهابك بإنه حرية أديان ؟؟”.

وكتب فؤاد: “يا ويلك من لقاء رب العالمين إذا لم تتب من هذه الفرية العظيمة. لا دين صحيح، سوى دين الإسلام الذي هو دين التوحيد، دين الأنبياء جميعاً عليهم السلام، أم ما سواه فهي شرائع كانت في زمانها، وإنها قد حُرفت وبدلت”.

افتتاح البيت الإبراهيمي

يُشار إلى أنه تم افتتاح “بيت العائلة الإبراهيمية“، في فبراير الماضي، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ويضمّ مسجداً للمسلمين، وكنيسة للمسيحيين، وكنيساً لليهود، وملتقًى للتبادل المعرفي، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام“.

أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً؛ إذ اعتبر بعضهم -وبينهم رجال دين- أن المشروع يهدف إلى ابتداع دين جديد، وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك حين قالوا، إنه بذلك إشارة إلى “اقتراب يوم القيامة”، في حين يعتبر مؤيدو هذا الصرح أنه منصة للتلاقي وردم الهوة ونشر السلام.

مفتي سلطنة عمان حذر من المشروع

وكان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان، قد أصدر بياناً على تويتر قبل افتتاح البيت الإبراهيمي قال فيه: “كم روج المنهزمون أن الإسلام الحنيف هو قرين اليهودية والنصرانية، وحرصوا على أن يلزوا به معهما في قَرَن”.

واستشهد المفتي بآيات قرآنية في بيانه معتبِراً أنّ هناك “تجاهلاً” لها، ولـ”ما جاء في نصوص القرآن من التحذير البالغ لهذه الأمة أن تتخذ اليهود والنصارى أولياء”، فيما لم يذكر مباشرة بالاسم البيتَ الإبراهيمي.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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