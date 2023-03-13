الإثنين, مارس 13, 2023
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حياتنا

لمستخدمي آيفون..3 تطبيقات شائعة تستهلك مساحة تخزين هاتفك

هناك ثلاثة تطبيقات شائعة تستهلك مساحة كبيرة على جهاز الآيفون الخاص بك والتي ينصح بالتخلص منها على الفور

كتب ايمان الباجي
لمستخدمي آيفون..3 تطبيقات شائعة تستهلك مساحة تخزين هاتفك watanserb.com
آيفون
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وطن– يواجه دائماً مستخدمو جهاز آيفون مشاكل كبيرة بشأن سعة التخزين بالهواتف الخاصة بهم، وقدرتها على استيعاب التطبيقات.

مساحة التخزين في الآيفون

إذا كانت لديك مساحة تخزين ممتلئة على جهاز الآيفون الخاص بك، فإن الحل الوحيد الذي قد تعتمده هو إجراء تغييرات على الإعدادات مع حذف تطبيقات غير مرغوب فيها.

لكن، وفقا لموقع “shefinds“، ليس من الضروري أن تتخلص من جميع تطبيقاتك المفضلة أو التخلص من الصور ومقاطع الفيديو الثمينة التي جمعتها على مر السنين.

في بعض الحالات، كل ما يتطلبه الأمر هو إجراء بعض التعديلات البسيطة على الإعدادات.

وفي حالات أخرى، قد يساعد حذف بعض التطبيقات الأكثر كثافة في التخزين على توفير مساحة حتى تتمكن من استخدام هاتفك بالطريقة التي تريدها.

ومع ذلك، هناك ثلاثة تطبيقات شائعة تستهلك مساحة كبيرة على جهاز الآيفون الخاص بك والتي ينصح بالتخلص منها على الفور.

هاتف آيفون

تطبيق الصور

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يلتقط معظم الأشخاص العديد من الصور ومقاطع الفيديو على أجهزة آيفون أو آيباد الخاصة بهم، وكلها مخزنة في تطبيق الصور.

بشكل افتراضي، تسجل كاميرا آيفون الخاصة بك الفيديو بمعدل 60 إطارًا في الثانية (fps) بدقة 1080 بكسل عالية الدقة. هذا يعني أن الفيديو الذي تلتقطه بهذه الدقة سيستهلك 130 ميغابايت من المساحة لكل دقيقة فيديو. والحل الذي ينصح به الخبراء هو إنشاء صورة ذات دقة منخفضة مع ضبط معدل الإطارات لتقليل حجم ملف الفيديو بشكل ملحوظ.

وفي الوقت نفسه، بالنسبة للصور، يتم تعيين الكاميرا افتراضيًا على “Live”، والتي تشغل مساحة أكبر لأن الصورة الحية تلتقط ما يحدث قبل وبعد التقاط الصورة مباشرةً. لذا، عند التقاط الصور، يمكنك إيقاف تشغيل هذه الميزة لتوفير المساحة.

نصيحة مهمة أخرى هي نقل الصور ومقاطع الفيديو الأكثر أهمية من آيفون إلى السحابة لضمان تخزينها بأمان.

تطبيقات المراسلة

تطبيقات الوسائط الاجتماعية والمراسلة مثل WhatsApp أو Facebook Messenger أو Viber أو Telegram تستخدم مساحة تخزين كبيرة.

تقوم معظم هذه التطبيقات بتنزيل الصور ومقاطع الفيديو المشتركة افتراضيًا.

ولتوفير مساحة، أوقف التنزيلات الافتراضية ونظف دائمًا بيانات هذه التطبيقات مع مسح بيانات التخزين المؤقت.

تطبيقات آيفون

تطبيقات تحرير الفيديو

إن تطبيقات تحرير الفيديو مثل Adobe Premiere Rush أو iMovie أو Capcut تشغل مساحة كبيرة.

عند الانتهاء من إستخدامها، قم بتحميل مقطع الفيديو الذي قمت تعديله ثم قم بحذفه إذا كان على أي من هذه التطبيقات لتوفير مساحة أكثر.

المصدرموقع "shefinds"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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