لماذا منع ابن سلمان عمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز من حضور جنازة شقيقته الجوهرة؟

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وطن – أثار غياب الأمير أحمد بن عبدالعزيز شقيق العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، عن مراسم تشييع جنازة شقيقتهما الأميرة جوهرة، انتباه السعوديين فيما تم الكشف عن علاقة ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان بالأمر.

والأمير أحمد بن عبدالعزيز معتقل منذ مارس 2020، ولم يُسمح بأداء صلاة الميت على شقيقته الأميرة الجوهرة أو حضور دفنها.

رغم وفاة شقيقته، لم يُسمح للأمير أحمد بن عبدالعزيز (المعتقل منذ مارس ٢٠٢٠) بأداء صلاة الميت على الأميرة الجوهرة أو حضور دفنها. https://t.co/dtny2FALUF — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) March 11, 2023

وفسر الدكتور عبدالله العودة ابن الداعية المعتقل سلمان العودة في تغريدة عبر حسابه في “تويتر“، سبب غياب الأمير أحمد بن عبدالعزيز قائلا في تغريدة عبر تويتر: “تغييب للأمير أحمد بن عبدالعزيز حتى عن حضور لحظة دفن شقيقته وعن تقديم العزاء..محمد بن سلمان مسكون بالرعب ومهزوم بالجبن والخسة.. حتى أعمامه وأقاربه وأبناء لحمه ودمه لايثق فيهم”.

تغييب للأمير أحمد بن عبدالعزيز حتى عن حضور لحظة دفن شقيقته وعن تقديم العزاء..

محمد بن سلمان مسكون بالرعب ومهزوم بالجبن والخسة.

حتى أعمامه وأقاربه وأبناء لحمه ودمه لايثق فيهم! https://t.co/LSFsCTjvVk — د. عبدالله العودة (@aalodah) March 12, 2023

وكان الأمير أحمد بن عبدالعزيز قد غاب أيضا عن مراسم عزاء عزاء الراحل فهد السديري قبل شهرين، كما يُظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع تويتر، ومصدر أحد أفراد الأسرة الحاكمة في المملكة.

كمثال على غياب الأمير أحمد عن جميع المناسبات العائلية منذ اعتقاله قبل ٣ سنوات، أرسل لي أحد الأصدقاء من الأسرة الحاكمة مقطعا يوضح غياب عمه الأمير أحمد عن عزاء المرحوم فهد السديري قبل شهرين. في هذا المقطع، ينقل الأمير عبدالعزيز بن أحمد تعزية والده وأخويه المعتقلين نايف وفيصل. https://t.co/TkawxZlemS pic.twitter.com/T92R1zAbIb — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) March 12, 2023

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اعتقال أحمد بن عبدالعزيز

وكان محمد بن سلمان قد شن حملة اعتقالات واسعة النطاق داخل الأسرة المالكة في 2018، حيث بدأها بعمه والبديل المقترح له الأمير أحمد بن عبد العزيز، وولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف، والذي قيل إنه تم تعذيبه بشكل مهين حتى أنه لم يعد قادرًا على الوقوف على قدميه من كثرة التعذيب.

والأمير أحمد بن عبدالعزيز ينتمي إلى الجناح السديري الأكثر نفوذا في العائلة المالكة السعودية، وهم أبناء الملك عبد العزيز آل سعود من زوجته حصة بنت أحمد السديري، والذين يطلق عليهم “السديريون السبعة”.

و”السديريون السبع” هم كل من؛ الملك فهد وووزير الدفاع وولي العهد السابق سلطان وعبدالرحمن وووزير الداخلية والنائب الأول لرئيس الوزراء السابق نايف ونائب وزير الدفاع السابق تركي والملك الحالي سلمان ووزير الداخلية السابق أحمد بن عبدالعزيز.

وتمت إزاحة الأمير أحمد بن عبدالعزيز عن ترتيب العرش مرتين الأولى عندما قدم الملك الراحل عبد الله، عليه أخيه الأصغر الأمير مقرن بن عبد العزيز، والثانية عندما قرر الملك الحالي سلمان نقل السلطة إلى جيل الأحفاد متمثلا في الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السابق الذي صار وليا للعهد نحو عامين، ونجله الأمير محمد بن سلمان الذي صار وليا لولي العهد قبل أن يصبح هو نفسه وليا للعهد.

ومن المعروف عن الأمير أحمد أنه متدين باعتدال ومنفتح ومشهور بحبه للصحراء والجبال والبحر والصيد.

وفاة الأميرة جوهرة بنت عبدالعزيز

يُشار إلى أنه في التاسع من مارس، توفيت الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، آخر بنات الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية، وشقيقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتعتبر الأميرة الجوهرة الثانية، التي لقبت بذلك اللقب لتمييزها عن اختها التي تحمل الاسم نفسه، بنت الملك عبدالعزيز آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، التي أنجبت أيضًا الملك الحالي سلمان والأمير أحمد، والملك الراحل فهد، والأمراء الراحلين: سلطان، وعبدالرحمن، وتركي الثاني، ونايف.

وتزوجت الأميرة الجوهرة الثانية من الأمير الراحل خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وأنجبت منه الأمراء والأميرات: فهد، وسلمان، وسعود، وأحمد، وفدوى، ونوف، وفهدة.