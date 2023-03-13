الإثنين, مارس 13, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدلماذا منع ابن سلمان عمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز من حضور جنازة...
الهدهد

لماذا منع ابن سلمان عمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز من حضور جنازة شقيقته الجوهرة؟

الأمير أحمد بن عبدالعزيز معتقل منذ مارس 2020 ولم يُسمح بأداء صلاة الميت على شقيقته الأميرة جوهرة

كتب خالد السعدي
غياب الأمير أحمد بن عبدالعزيز عن جنازة الجوهرة watanserb.com
الأمير أحمد بن عبدالعزيز شقيق العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز
- Advertisement -

وطن – أثار غياب الأمير أحمد بن عبدالعزيز شقيق العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، عن مراسم تشييع جنازة شقيقتهما الأميرة جوهرة، انتباه السعوديين فيما تم الكشف عن علاقة ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان بالأمر.

والأمير أحمد بن عبدالعزيز معتقل منذ مارس 2020، ولم يُسمح بأداء صلاة الميت على شقيقته الأميرة الجوهرة أو حضور دفنها.

وفسر الدكتور عبدالله العودة ابن الداعية المعتقل سلمان العودة في تغريدة عبر حسابه في “تويتر“، سبب غياب الأمير أحمد بن عبدالعزيز قائلا في تغريدة عبر تويتر: “تغييب للأمير أحمد بن عبدالعزيز حتى عن حضور لحظة دفن شقيقته وعن تقديم العزاء..محمد بن سلمان مسكون بالرعب ومهزوم بالجبن والخسة.. حتى أعمامه وأقاربه وأبناء لحمه ودمه لايثق فيهم”.

وكان الأمير أحمد بن عبدالعزيز قد غاب أيضا عن مراسم عزاء عزاء الراحل فهد السديري قبل شهرين، كما يُظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع تويتر، ومصدر أحد أفراد الأسرة الحاكمة في المملكة.

- Advertisement -

اعتقال أحمد بن عبدالعزيز

وكان محمد بن سلمان قد شن حملة اعتقالات واسعة النطاق داخل الأسرة المالكة في 2018، حيث بدأها بعمه والبديل المقترح له الأمير أحمد بن عبد العزيز، وولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف، والذي قيل إنه تم تعذيبه بشكل مهين حتى أنه لم يعد قادرًا على الوقوف على قدميه من كثرة التعذيب.

والأمير أحمد بن عبدالعزيز ينتمي إلى الجناح السديري الأكثر نفوذا في العائلة المالكة السعودية، وهم أبناء الملك عبد العزيز آل سعود من زوجته حصة بنت أحمد السديري، والذين يطلق عليهم “السديريون السبعة”.

و”السديريون السبع” هم كل من؛ الملك فهد وووزير الدفاع وولي العهد السابق سلطان وعبدالرحمن وووزير الداخلية والنائب الأول لرئيس الوزراء السابق نايف ونائب وزير الدفاع السابق تركي والملك الحالي سلمان ووزير الداخلية السابق أحمد بن عبدالعزيز.

وتمت إزاحة الأمير أحمد بن عبدالعزيز عن ترتيب العرش مرتين الأولى عندما قدم الملك الراحل عبد الله، عليه أخيه الأصغر الأمير مقرن بن عبد العزيز، والثانية عندما قرر الملك الحالي سلمان نقل السلطة إلى جيل الأحفاد متمثلا في الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السابق الذي صار وليا للعهد نحو عامين، ونجله الأمير محمد بن سلمان الذي صار وليا لولي العهد قبل أن يصبح هو نفسه وليا للعهد.

ومن المعروف عن الأمير أحمد أنه متدين باعتدال ومنفتح ومشهور بحبه للصحراء والجبال والبحر والصيد.

غياب الأمير أحمد بن عبدالعزيز عن جنازة الجوهرة
محمد بن سلمان والأمير أحمد بن عبدالعزيز

وفاة الأميرة جوهرة بنت عبدالعزيز

يُشار إلى أنه في التاسع من مارس، توفيت الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، آخر بنات الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية، وشقيقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتعتبر الأميرة الجوهرة الثانية، التي لقبت بذلك اللقب لتمييزها عن اختها التي تحمل الاسم نفسه، بنت الملك عبدالعزيز آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، التي أنجبت أيضًا الملك الحالي سلمان والأمير أحمد، والملك الراحل فهد، والأمراء الراحلين: سلطان، وعبدالرحمن، وتركي الثاني، ونايف.

وتزوجت الأميرة الجوهرة الثانية من الأمير الراحل خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وأنجبت منه الأمراء والأميرات: فهد، وسلمان، وسعود، وأحمد، وفدوى، ونوف، وفهدة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
تقارير

هدايا “ابن سلمان” الفاخرة لزوجة “بولسونارو” تشعل البرازيل ودي سيلفا يأمر بتحقيق عاجل!

الهدهد

ضابط سعودي كبير يفضح جرائم محمد بن سلمان ويشكك في سلامته العقلية (شاهد)

الهدهد

إمام مسجد كبير نصح الملك سلمان بأن يتقي الله وهذا ما حدث له بعد ساعات! (شاهد)

تقارير

النائب العام السعودي يطالب بإعدام 10 قضاة بتهمة “الخيانة العظمى”.. تفاصيل صادمة!

الهدهد

رقص مختلط وابتذال.. مشاهد انحلال جديدة في يوم التأسيس السعودي (فيديو)

تقارير

CNN: مشروع “المكعب” أقرب لأفلام الخيال العلمي ويواجه تحديات اقتصادية تفوق قدرة السعودية!

الهدهد

ما هو المكتب الإستراتيجي الذي أعلن محمد بن سلمان تأسيسه وما هي مهمته؟

الهدهد

تحرش جماعي بفتاة سعودية واتهام مباشر لمحمد بن سلمان

الهدهد

ديكتاتور يريد إظهار نفسه إصلاحيا.. وعود أطلقها محمد بن سلمان وفعل عكسها تماما (فيديو)

الهدهد

مصادر سعودية تكشف ما ينوي محمد بن سلمان فعله بمحافظة جدة

الهدهد

“إلزام العاملات بخلع النقاب ووضع المكياج”.. فيديو يثير ضجة في السعودية

الهدهد

لماذا رفض محمد بن سلمان تدشين حساب على موقع تويتر؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

السعودية ترفض منح تأشيرات لإسرائيليين للمشاركة في مؤتمر أممي .. هل تسترضي إيران؟!

طفلتان خطفتا الأنظار في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله.. من هما؟ (فيديو)

أرسنال يُحافظ على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

هبة عبوك في مشهد جنسي كامل وصور عارية تماماً لم تشاهد من قبل!(شاهد)

الإمارات تعلق مشتريات الدفاع الإسرائيلية عقب توتر كبير كشف عنها رسالة لـ”ابن زايد”

شاكيرا تغطي القليل من جسدها في أول ظهور مباشر ليعرف بيكيه ما الذي خسره! (فيديو)

تفاصيل إصابة ياسين بونو حارس إشبيلية بعد خروجه من المشفى (فيديو)

دنيا بطمة في جلسة تدليك على أضواء الشموع.. هكذا بدت بعدها! (فيديو)

جمال رجوة آل سيف خطيبة الحسين لفت الأنظار بحفل زفاف الأميرة إيمان

يوم ولادة “قابوس” ورد فعل سلطان عمان بحسب الوثائق البريطانية (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC