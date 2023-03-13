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“للأذكياء فقط”… رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يتحدى متابعيه بحيلة مُعقدة… ما هي؟

ترك رائد الفضاء الإماراتي جهاز ايباد، ليدور في الهواء بفعل انعدام الجاذبية باتجاه واحد وسأل متابيعه عن السبب

كتب خالد الأحمد
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي watanserb.com
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
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وطن- تفاعل رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثا معهم من محطة الفضاء الدولية بسؤال وجهه “للأذكياء فقط” بشأن حركة الأجسام عند انعدام الجاذبية.

سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية

وصل سلطان النيادي مع عدد من رواد فضاء تابعين لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا“على متن SpaceX Dragon ، المسمى Endeavour، الخميس الماضي إلى محطة الفضاء الدولية.

سيقضي النيادي رحلة في المحطة ستستغرق 6 أشهر، سيقوم خلالها بأكثر من 200 تجربة علمية وعرضاً تقنياً سيتم إجراؤه في أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء.

وتحدث النيادي من محطة الفضاء الدولية عبر فيديو نشره على حساب في تويتر، اليوم الاثنين، عن حركة الجسم التي تكون إما بالدوران من اليسار إلى اليمين أو من الأعلى إلى الأسفل، موضحاً أنه في كلتا الحالتين الحركة مستمرة في الاتجاه ذاته.

وخلال حديثه، ترك النيادي جهاز ايباد كان بحوزته ليدور في الهواء بفعل انعدام الجابية باتجاه واحد. وفي تجربة أخرى ظهر الجهاز وهو يتحرك بعشوائية، عندها طلب من وصفهم بـ “الأذكياء” إخباره عن تغير حركة الايباد والسبب وراء ذلك مشيراً إلى أنه يمكن تجربة ذلك حتى على الأرض.

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ليجيب النيادي أن حالة الدوران الثالثة تكون إما بشكل متداخل والتي يتغير فيها اتجاه الجسم بين اليمين لليسار أو العكس ومن أسفل للأعلى.

سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية
سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية
سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية
سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية

تفاعل مع تحدي سلطان النيادي

تفاعل رواد تويتر مع الفيديو وسؤال الأذكياء الذي طرحه النيادي وعلق “عمر الكِندي” “ممكن يكون من تأثير توليد المركبة لجاذبية اصطناعية مماثلة لجاذبية الأرض “قوة عمودية مستدامة” داخل المقصورة بواسطة : طريقة الدوران” مستعيناً بمخطط بياني لفكرته.

وعَزَتْ “خُلُودُ خَلِيفِهِ الْمَالِكِيِّ” ذلك إلى اختلاف عزم الدوران بسبب اختلاف محور الدوران عن مركز الكتلة”

ورأى “محمد الحارثي” أن “الوزن بالحركة الثالثة ليس متساوياً من جميع الاطراف، حيث ان زاوية الكاميرا اثقل من باقي الزوايا ويؤثر ذلك على الدوران”.

أطول مهمة فضائية عربية

أعلنت الإمارات، الخميس، نجاح إنطلاق مواطنها سلطان النيادي في “أطول مهمة فضائية عربية” من مركز كيندي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء 19 تجربة بحثية خلال 6 أشهر.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، بعد تأجيل الإطلاق ليومين لسبب تقني في المركبة التي تقل رائد الفضاء الإماراتي.

وقالت الوكالة الخميس: “انطلقت اليوم – الساعة 9:34 صباحا بالتوقيت المحلي (5:34 ت.غ) أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي يخوضها النيادي لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية”.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الإماراتية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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