“للأذكياء فقط”… رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يتحدى متابعيه بحيلة مُعقدة… ما هي؟

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وطن- تفاعل رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثا معهم من محطة الفضاء الدولية بسؤال وجهه “للأذكياء فقط” بشأن حركة الأجسام عند انعدام الجاذبية.

سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية

وصل سلطان النيادي مع عدد من رواد فضاء تابعين لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا“على متن SpaceX Dragon ، المسمى Endeavour، الخميس الماضي إلى محطة الفضاء الدولية.

سيقضي النيادي رحلة في المحطة ستستغرق 6 أشهر، سيقوم خلالها بأكثر من 200 تجربة علمية وعرضاً تقنياً سيتم إجراؤه في أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء.

وتحدث النيادي من محطة الفضاء الدولية عبر فيديو نشره على حساب في تويتر، اليوم الاثنين، عن حركة الجسم التي تكون إما بالدوران من اليسار إلى اليمين أو من الأعلى إلى الأسفل، موضحاً أنه في كلتا الحالتين الحركة مستمرة في الاتجاه ذاته.

وخلال حديثه، ترك النيادي جهاز ايباد كان بحوزته ليدور في الهواء بفعل انعدام الجابية باتجاه واحد. وفي تجربة أخرى ظهر الجهاز وهو يتحرك بعشوائية، عندها طلب من وصفهم بـ “الأذكياء” إخباره عن تغير حركة الايباد والسبب وراء ذلك مشيراً إلى أنه يمكن تجربة ذلك حتى على الأرض.

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ليجيب النيادي أن حالة الدوران الثالثة تكون إما بشكل متداخل والتي يتغير فيها اتجاه الجسم بين اليمين لليسار أو العكس ومن أسفل للأعلى.

تفاعل مع تحدي سلطان النيادي

تفاعل رواد تويتر مع الفيديو وسؤال الأذكياء الذي طرحه النيادي وعلق “عمر الكِندي” “ممكن يكون من تأثير توليد المركبة لجاذبية اصطناعية مماثلة لجاذبية الأرض “قوة عمودية مستدامة” داخل المقصورة بواسطة : طريقة الدوران” مستعيناً بمخطط بياني لفكرته.

ممكن يكون من تأثير توليد المركبة لجاذبية اصطناعية مماثلة لجاذبية الأرض "قوة عمودية مستدامة" داخل المقصورة بواسطة : طريقة الدوران . pic.twitter.com/DQM9fj51zg — عمر الكِندي (@OmarAlkendi) March 13, 2023

وعَزَتْ “خُلُودُ خَلِيفِهِ الْمَالِكِيِّ” ذلك إلى اختلاف عزم الدوران بسبب اختلاف محور الدوران عن مركز الكتلة”

اختلاف عزم الدوران بسبب اختلاف محور الدوران عن مركز الكتلة https://t.co/gUhKgzL543 — خُلُودُ خَلِيفِهِ الْمَالِكِيِّ (@khkhalifa1) March 13, 2023

ورأى “محمد الحارثي” أن “الوزن بالحركة الثالثة ليس متساوياً من جميع الاطراف، حيث ان زاوية الكاميرا اثقل من باقي الزوايا ويؤثر ذلك على الدوران”.

الوزن بالحركة الثالثة ليس متساوي من جميع الاطراف، حيث ان زاوية الكاميرا اثقل من باقي الزواية ويأثر ذلك على الدوران — Mohannad Alharthi (@_Malharthi_) March 13, 2023

أطول مهمة فضائية عربية

أعلنت الإمارات، الخميس، نجاح إنطلاق مواطنها سلطان النيادي في “أطول مهمة فضائية عربية” من مركز كيندي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء 19 تجربة بحثية خلال 6 أشهر.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، بعد تأجيل الإطلاق ليومين لسبب تقني في المركبة التي تقل رائد الفضاء الإماراتي.

وقالت الوكالة الخميس: “انطلقت اليوم – الساعة 9:34 صباحا بالتوقيت المحلي (5:34 ت.غ) أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي يخوضها النيادي لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية”.