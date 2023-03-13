عصابة تحاول اختطاف وافد أردني في الكويت.. تمكن من الهروب عاريا

- Advertisement -

وطن – كشفت وسائل إعلام كويتية، عن تعرُّض وافد أردني في البلاد لمحاولة اختطاف من قبل عصابة، قبل أن يتمكن من الهرب.

وقال حساب «تفتيش الكويت» التابع للداخلية الكويتية، في تغريدة عبر موقع تويتر، إنّ وافدا أردنيا تعرض لمحاولة اختطاف من قِبل عصابة تضم ثلاثة أشخاص، وتم احتجازه في سيارة بر السالمي.

وأضافت الصحيفة، أن الوافد الأردني تمكّن من الهروب بعد محاولة اختطافه وهو شبه عارٍ وبملابس ممزقة، موضحة أن الوافد دخل على أصحاب أحد المخيمات في أعقاب هروبه، وتم التواصل مع وزارة الداخلية لإبلاغها بما حدث.

عصابة تخطف وافد :

• هروب وافد أردني من 3 أشخاص قاموا بخطفه في سيارة بر السالمي ، حيث تمكن من الهروب شبه عاري بملابس ممزقة وكان قد دخل على أصحاب مخيم اتصلوا على الداخلية لتسليمه.#السالمي#أردني#الداخلية#الكويت pic.twitter.com/9gQg4U0rho — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) March 12, 2023

عدد الأردنيين في الكويت

يُشار إلى أن عدد الأردنيين في الكويت يُقدر بـ63 ألف نسمة وفق إحصاءات رسمية أفاد بها السفير الأردني في الكويت صقر أبو شتال في وقت سابق.

وهذا العدد يعتبر منخفضا نوعا ما عند المقارنة مع الجاليات الأخرى، خاصة إذا ما قورنت بجاليات أخرى مثل الجالية الهندية التي تسجل حضورا مكثفا هناك.

- Advertisement -

في حين قال سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني، إن وجود العديد من الأردنيين الذين يعملون في الكويت يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والتي تُحظى بالاهتمام من القيادتين السياسيتين فيهما.

مباحثات كويتية أردنية لتعزيز العلاقات

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، قد بحث مؤخرا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بالخارج في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين.

جاء ذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ159 في القاهرة، الذي عُقد مؤخرا.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان، إن اللقاء شهد استعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك ، كما تم مناقشة التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها المستجدات الأخيرة للقضية الفلسطينية والأحداث التي تشهدها الساحة السورية.