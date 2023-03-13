الإثنين, مارس 13, 2023
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الهدهد

عصابة تحاول اختطاف وافد أردني في الكويت.. تمكن من الهروب عاريا

الوافد الأردني لجأ لإحدى الخيام وتم تسليمه لوزارة الداخلية الكويتية

كتب فهمي الورغمي
محاولة اختطاف أردني في الكويت watanserb.com
عصابة حاولت محاولة اختطاف أردني في الكويت
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وطن – كشفت وسائل إعلام كويتية، عن تعرُّض وافد أردني في البلاد لمحاولة اختطاف من قبل عصابة، قبل أن يتمكن من الهرب.

وقال حساب «تفتيش الكويت» التابع للداخلية الكويتية، في تغريدة عبر موقع تويتر، إنّ وافدا أردنيا تعرض لمحاولة اختطاف من قِبل عصابة تضم ثلاثة أشخاص، وتم احتجازه في سيارة بر السالمي.

وأضافت الصحيفة، أن الوافد الأردني تمكّن من الهروب بعد محاولة اختطافه وهو شبه عارٍ وبملابس ممزقة، موضحة أن الوافد دخل على أصحاب أحد المخيمات في أعقاب هروبه، وتم التواصل مع وزارة الداخلية لإبلاغها بما حدث.

عدد الأردنيين في الكويت

يُشار إلى أن عدد الأردنيين في الكويت يُقدر بـ63 ألف نسمة وفق إحصاءات رسمية أفاد بها السفير الأردني في الكويت صقر أبو شتال في وقت سابق.

وهذا العدد يعتبر منخفضا نوعا ما عند المقارنة مع الجاليات الأخرى، خاصة إذا ما قورنت بجاليات أخرى مثل الجالية الهندية التي تسجل حضورا مكثفا هناك.

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في حين قال سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني، إن وجود العديد من الأردنيين الذين يعملون في الكويت يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والتي تُحظى بالاهتمام من القيادتين السياسيتين فيهما.

مباحثات كويتية أردنية لتعزيز العلاقات

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، قد بحث مؤخرا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بالخارج في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين.

جاء ذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ159 في القاهرة، الذي عُقد مؤخرا.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان، إن اللقاء شهد استعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك ، كما تم مناقشة التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها المستجدات الأخيرة للقضية الفلسطينية والأحداث التي تشهدها الساحة السورية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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