الإثنين, مارس 13, 2023
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الهدهد

“سببه نهر يوم القيامة”.. تقرير صادم يُحذر من تواصل ذوبان الجليد في القطبين وارتفاع مستوى المحيطات

علماء غربيون يحذرون من انخفاض مستوى الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية واعتبروا أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي أصبح سببًا متزايدًا لمخاوف المجتمع العلمي وأنه سيهدد سكان المناطق الساحلية حول العالم قريبا

كتب خالد الأحمد
ذوبان الجليد في القطبين watanserb.com
ذوبان الجليد في القطبين
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وطن- حذر علماء غربيون من انخفاض مستوى الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية، والذي سجل رقما قياسيا غير مسبوق في 9 مارس الجاري حسب ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وقالت الصحيفة أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي أصبح سببًا متزايدًا لمخاوف المجتمع العلمي، وتوقعت زيادة مستوى مياه المحيطات حول العالم، مشيرة إلى أن تلك المخاوف ستُصبح في المستقبل تهديدًا لسكان المناطق الساحلية.

ويشهد القطب الشمالي تحولات هائلة كل عام، حيث يبلغ الجليد البحري ذروته عند حوالي 18 مليون كيلومتر مربع كل شهر سبتمبر قبل أن ينخفض إلى ما يزيد قليلاً عن مليوني كيلومتر مربع بحلول شهر فبراير.

ووفقًا للصحيفة فإنه في نهاية فبراير من هذا العام، كان مستوى الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية عند مستوى قياسي منخفض بلغ 1.79 مليون كيلومتر مربع، وهو أدنى مستوى منذ 40 عامًا من الملاحظات التي وثقها الباحثون.

وفي صيف 2022 في نصف الكرة الجنوبي، انخفضت كمية الجليد البحري إلى 1.92 مليون كيلومتر مربع في 25 فبراير- وهو أدنى مستوى على الإطلاق بناءً على ملاحظات الأقمار الصناعية التي بدأت في عام 1979.

نهر يوم القيامة
نهر يوم القيامة

الجروف الجليدية

ويساعد الجليد البحري على منع تأثير العواصف على الجليد المرتبط بالساحل. إذا بدأت تلك الكتل الجليدية في الاختفاء لفترة أطول، يمكن أن تؤدي حركة الموجة المتزايدة إلى إضعاف تلك الجروف الجليدية العائمة التي تعمل بدورها على تثبيت الصفائح الجليدية الضخمة والأنهار الجليدية خلفها على الأرض.

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ويقول الخبراء-بحسب المصدر- إن كمية الجليد تتناقص في كل مكان، وما زالت الأراضي الواقعة غرب القارة القطبية الجنوبية لم تتمكن من التعافي من خسائر العام الماضي.

ومن الملاحظ أن الجليد البحري له انعكاسية عالية، مما يجعله يكاد لا يذوب من أشعة الشمس. ومع ذلك، إذا كانت هناك مياه مفتوحة خلفه، فيمكن أن يذوب الجليد من الأسفل.

الذوبان الكبير للجليد في القطب الجنوبي

وذكر التقرير أن هناك ما يكفي من الجليد في القطبين المتجمدين لترتفع مستويات البحار عدة أمتار إذا ذابت.

وأكبر مشكلة، وفقًا للعلماء، في الوقت الحالي هي الذوبان الكبير للجليد حول بحري أموندسن وبيلينجهاوزن، فضلاً عن حقيقة أنه في هذه المنطقة يقع “نهر ثويتس” الجليدي، والذي يُعرف باسم “نهر يوم القيامة الجليدي” وذلك بسبب المعدلات الكبيرة لذوبان جليده والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع في منسوب المياه حتى نصف متر.

لا يزال يتعين على الخبراء معرفة أسباب الذوبان القياسي للجليد وفهم ما إذا كان ما يحدث مرتبطًا بأزمة المناخ التي تهدد القارة القطبية الجنوبية.

نهر ثويتس الجليدي
نهر ثويتس الجليدي

وبحسب تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط” كشفت لقطات من الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس» الطريقة التي يذوب فيها نهر ما يسمى بـ«يوم القيامة» أو «ثويتس» الجليدي ثاني أكبر نهر جليدي في القارة القطبية الجنوبية.

يحدث ذلك الذوبان عبر تيارات دافئة تنبع من الداخل. حيث رأى باحثون خلال تقارير سابقة أن الماء الدافئ شكل هياكل تشبه الشرفة بقاعدة الجرف الجليدي وفي المناطق المحاذية له بالإضافة إلى التشققات، فيما كان الذوبان يحدث بشكل أسرع من المتوقع، وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

المصدرصحيفة "الجارديان" البريطانية، صحيفة الشرق الأوسط، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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