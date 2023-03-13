الإثنين, مارس 13, 2023
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زفاف الأميرة إيمان.. هذه أسعار فساتين كل من الملكة رانيا ورجوة آل سيف والعروس!

كان زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله أول زفاف خيالي في عام 2023 في قصر بيت الأردن في عمان وسط العائلة والأصدقاء وكبار الشخصيات

كتب رفيف عبدالله
زفاف الأميرة إيمان.. أسعار صادمة لفساتين كل من الملكة رانيا ورجوة آل سيف والعروس! watanserb.com
زفاف الأميرة إيمان
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وطن- كان زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله، أول زفاف خيالي في عام 2023.

ديور تسيطر

زُفّت الأميرة الأردنية إلى عريسها جميل ألكسندر، في قصر بيت الأردن في عمان، وسط العائلة والأصدقاء وكبار الشخصيات.

ورافق الأميرة إلى الحفل شقيقها الأكبر، ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني، الذي من المقرر أن يتزوج هذا العام من خطيبته رجوة آل سيف في وقتٍ لاحق من هذا العام.

زفاف الأميرة إيمان
رافق الأميرة إلى الحفل شقيقها الأكبر

اختارت الأميرة إيمان لفستان زفافها تصميمًا كلاسيكيًا من قبل دار الأزياء الفرنسية “ديور”، بأكمام مطرزة من الدانتيل وياقة عالية، تكتمل مع الطرحة المطابقة وتاج من تشوميه.

مصممة إيطالية

شاركت ماتيلد فافيير، مديرة العلاقات العامة في ديور، صورة للأميرة إيمان، وكشفت صاحبة تصميم فستان زفافها.

وكتبت ماتيلد: “تزوجت للتو!! كل التهاني الحارة للعروس والعريس والزوجين السعداء”.

 

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وتابعت ماتيلد: “ارتدت إيمان ووالدتها الملكة رانيا لهذه المناسبة، من أزياء مصممتنا ماريا غراتسيا كيوري“.

وتتراوح أسعار فساتين الزفاف في “ديور”، ما بين 1000 دولار ونحو 3000 دولار.

 

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ومتوسط أسعار معظمها، ما بين 1200 دولار و1800 دولار.

فستان الملكة رانيا في زفاف ابنتها

كما اختارت الملكة رانيا ارتداء فستان من ديور، من مجموعة كوتور دار الأزياء الفرنسية لخريف 2022.

ويبدأ سعر هذه الفساتين من 520 دولارًا أمريكيًا، ويصل إلى 18.690 دولارًا أمريكيًا.

زفاف الأميرة إيمان
تألقت الملكة رانيا بفستان من ديور أيضا

بينما يبلغ متوسط السعر 2،276 دولارًا أمريكيًا.

خطيبة ولي العهد

أما خطيبة ولي العهد، الآنسة رجوة آل سيف، فقد خطفت الأنظار بفستان أصفر بقصة الكاب من دار Roksanda للأزياء.

وتميّز فستان رجوة بقصة ضيقة ناحية الخصر، وفضفاض من أعلى، وأكمام طويلة.

زفاف الأميرة إيمان
بدت السعادة ظاهرة على وجه رجوة وخطيبها

اعتمدت رجوة تسريحة شعر كلاسيكية، مع مكياج ترابي بسيط.

ويبلغ سعر فستان رجوة في زفاف الأميرة إيمان، 1850 دولاراً، بحسب الموقع الرسمي لعلامة Roksanda البريطانية.

واختارت رجوة حقيبة كلاتش من علامة بوتيغا، مع حذاء عنابي مفتوح من مالون سوليه.

يبلغ سعر الفستان 1850 دولار

خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين، تلقّت العديد من التعليقات الإيجابية حول مظهرها وإطلالتها بحفل زفاف الأميرة إيمان، وسط تناقل للقطات مصورة لها عكست إعجابًا بفستانها وأناقتها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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