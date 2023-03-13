الإثنين, مارس 13, 2023
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رسميََا..هذه المدينة في ألمانيا تسمح للنساء السباحة عاريات الصدر

يأتي هذا القرار عقب شكوى تلقاها "مكتب برلين لمكافحة التمييز" من امرأة قالت إنها طُردت من المسبح بعد رفضها طلب تغطية ثدييها

كتب ايمان الباجي
رسميََا..هذه المدينة في ألمانيا تسمح للنساء السباحة عاريات الصدر watanserb.com
السباحة بصدر عار ستكون ممكنة في برلين
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وطنأعلنت إدارة المسابح في العاصمة الألمانية برلين السماح للنساء بالسباحة “عاريات الصدر” في الحمامات العامة بالمدينة.

المرأة شعرت بالتمييز مقارنة بالرجال

يأتي هذا القرار عقب شكوى تلقاها “مكتب برلين لمكافحة التمييز” من امرأة، عمرها 33 عاما، قالت إنها طُردت من المسبح بعد رفضها طلب تغطية ثدييها في حمام سباحة في برلين، وفقا لما أورده موقع “indiatimes“.

وعندما طُردت من الحمام، قدمت السيدة شكوى ضد هذا الإجراء الذي ميز بين الجنسين.

في بيان مكتوب، قال مجلس برلين للعدالة ومكافحة التمييز إن المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، تقدمت بشكوى للمطالبة بأنها تريد التعري مثل الرجال في المسبح.

السباحة بصدر عار ستكون ممكنة في المستقبل للإناث أو للأشخاص ذوي صدور أنثوية

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن حادثة ثانية وقعت أيضا في ديسمبر عندما طُلب من امرأة التستر أثناء السباحة في حمام سباحة داخلي في العاصمة الألمانية.

وقالت سلطات المدينة، التي اعترفت بالتمييز ضد المرأة، إن جميع النساء في برلين يحق لهن الآن بالسباحة عاريات الصدر.

رد فعل السلطات 

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وردًا على الشكوى، رحبت خدمة الوساطة لمكافحة التمييز في مدينة برلين “بشدة” بهذا القرار، مشيرة إلى أن  إدارة المسابح في برلين في المستقبل ستطبق قواعدها الداخلية وأنظمة الاستحمام بطريقة تحترم المساواة بين الجنسين

وقالت “السباحة بصدر عارٍ ستكون ممكنة في المستقبل للإناث أو للأشخاص ذوي صدور أنثوية.”

في الماضي، طُلب من النساء اللواتي كشفن صدورهن في حمامات السباحة في برلين يتغطية أنفسهن أو مغادرة المسبح، وقد يُمنعن في بعض الأحيان من العودة.

ولم يتضح على الفور متى سيتم تطبيق قواعد الاستحمام الجديدة بالضبط التي أعلنتها المدينة.

المصدرموقع indiatimes، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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