رئيس برشلونة لابورتا يرد بتغريدة نارية على شكوى ريال مدريد

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وطن- ردّ رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، على الشكوى التي تَقدّم بها غريمه التقليدي ريال مدريد ضده في القضاء الإسباني، على خليفة قضية فساد التحكيم المتهم بها النادي الكتالوني.

وكان نادي ريال مدريد، قد أكد في بيان رسمي نشره، الأحد، جاء فيه: “يود ريال مدريد أن يُعربَ عن قلقه من خطورة الوقائع، ويؤكد على ثقته في النظام القضائي”.

شكوى ريال مدريد ضد برشلونة

وأضاف بيان النادي: “اتفق النادي دفاعاً عن حقوقه المشروعة، على الظهور أمام المحكمة، حينما يفتح القاضي القضية أمام الأطراف المتضررة من ذلك”.

Culers, estad tranquilos. El Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos. Ninguna sorpresa, defenderemos al Barça y demostraremos la inocencia del Club. Muchos tendrán que rectificar. #totsUnitsFemForça — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) March 12, 2023

وردّ رئيس نادي برشلونة لابورتا، على خطوة ريال مدريد، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع تويتر: “جمهور برشلونة كونوا هادئين، برشلونة بريء من كل الاتهامات، وضحية حملة ضد شرفه يشارك فيها الجميع الآن.. لا مفاجأة في ذلك”.

ردّ رئيس برشلونة لابورتا على بيان ريال مدريد

كما أضاف لابورتا في تغريدته: “سندافع عن برشلونة وسنظهر براءة النادي، وسيتعين على كثيرين تصحيح ما قاموا به”.

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وأدان مكتب المدعي العام في إسبانيا، الجمعة، نادي برشلونة في قضية الفساد المالي، من خلال تقديم دفعات مالية مشبوهة إلى نائب رئيس التحكيم في الاتحاد الإسباني السابق، خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.

فوز برشلونة الشاق على أتلتيك بيلباو

وتمكّن فريق برشلونة (البلوغرانا)، من تحقيق الفوز الصعب على نظيره أتلتيك بيلباو، بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني الممتاز.

كما سجّل هدف الفوز في المباراة، لصالح فريق برشلونة، النجم البرازيلي رافينيا دياز في الدقيقة الـ45+1 مع نهاية الشوط الأول.

وألغى حكم مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بعد مراجعة تقنية (VAR)، هدف التعادل للفريق الأخير المنافس، بداعي وجود لمسة يد، قبل إحراز الهدف في شباك الفريق الكتالوني.

ونجح الفريق الكتالوني في الحفاظ على توسيع الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد إلى 9 نقاط على الصدارة، بعد وصوله إلى 65 نقطة للموسم الجاري.