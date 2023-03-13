الإثنين, مارس 13, 2023
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رياضة

رئيس برشلونة لابورتا يرد بتغريدة نارية على شكوى ريال مدريد

ريال مدريد يقدّم شكوى قضائية ضد غريمه برشلونة بشأن قضية نيغريرا

كتب فارس أبو شيحة
لابورتا وبيريز watanserb.com
لابورتا وبيريز
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وطن- ردّ رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، على الشكوى التي تَقدّم بها غريمه التقليدي ريال مدريد ضده في القضاء الإسباني، على خليفة قضية فساد التحكيم المتهم بها النادي الكتالوني.

وكان نادي ريال مدريد، قد أكد في بيان رسمي نشره، الأحد، جاء فيه: “يود ريال مدريد أن يُعربَ عن قلقه من خطورة الوقائع، ويؤكد على ثقته في النظام القضائي”.

شكوى ريال مدريد ضد برشلونة

وأضاف بيان النادي: “اتفق النادي دفاعاً عن حقوقه المشروعة، على الظهور أمام المحكمة، حينما يفتح القاضي القضية أمام الأطراف المتضررة من ذلك”.

وردّ رئيس نادي برشلونة لابورتا، على خطوة ريال مدريد، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع تويتر: “جمهور برشلونة كونوا هادئين، برشلونة بريء من كل الاتهامات، وضحية حملة ضد شرفه يشارك فيها الجميع الآن.. لا مفاجأة في ذلك”.

رئيس برشلونة لابورتا
رئيس برشلونة لابورتا

ردّ رئيس برشلونة لابورتا على بيان ريال مدريد

كما أضاف لابورتا في تغريدته: “سندافع عن برشلونة وسنظهر براءة النادي، وسيتعين على كثيرين تصحيح ما قاموا به”.

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وأدان مكتب المدعي العام في إسبانيا، الجمعة، نادي برشلونة في قضية الفساد المالي، من خلال تقديم دفعات مالية مشبوهة إلى نائب رئيس التحكيم في الاتحاد الإسباني السابق، خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.

فوز برشلونة الشاق على أتلتيك بيلباو

وتمكّن فريق برشلونة (البلوغرانا)، من تحقيق الفوز الصعب على نظيره أتلتيك بيلباو، بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني الممتاز.

كما سجّل هدف الفوز في المباراة، لصالح فريق برشلونة، النجم البرازيلي رافينيا دياز في الدقيقة الـ45+1 مع نهاية الشوط الأول.

برشلونة
برشلونة

وألغى حكم مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بعد مراجعة تقنية (VAR)، هدف التعادل للفريق الأخير المنافس، بداعي وجود لمسة يد، قبل إحراز الهدف في شباك الفريق الكتالوني.

ونجح الفريق الكتالوني في الحفاظ على توسيع الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد إلى 9 نقاط على الصدارة، بعد وصوله إلى 65 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + خوان لابورتا تويتر + نادي ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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