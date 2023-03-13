بعد اتهام برشلونة بالرشوة.. حكم إسباني يفضح ريال مدريد (فيديو)

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وطن- فضح الحكم الإسباني الدولي السابق يدعى ايتور الدي، رئيس نادي ريال مدريد الحالي فلورنتينو بيريز، بعد تقديم النادي الملكي شكوى قضائية ضد غريمه التقليدي برشلونة على خلفية رشوة الحكام والمتهم فيها الفريق الكتالوني في القضاء الإسباني.

وقال الحكم الدولي السابق ايتور، في مقابلة صحفية خرج بها عبر أحد وسائل الإعلام الإسبانية، ليوجه تهمة ضد رئيس نادي ريال مدريد، ” ذات يوم بعد مباراة قمت بتحكيمها بين ريال مدريد وديبورتيفو، دفعني فلورنتيو بيريز، وأخذني على جنب. بل أراد أن يأخذني للغرفة”.

حكم إسباني سابق يفضح ريال مدريد

وقال لي رئيس نادي ريال مدريد فلورنتيو بيريز حينها، ” أطلب منك أن تصفر لنا. كما تصفر لبرشلونة”، قلت له: “هل أنت تمزح ؟!”.

وكان تلك مباراة الحكم الإسباني الدولي السابق ايتور الدي، بين ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا في منافسات الدوري الإسباني الممتاز خلال موسم 2010- 2011.

إيتورالدي غونزاليس ( حكم سابق) " أتى شخص و طلب مني الذهاب معه لغرفة منفصلة و رفضت .. ثم قال لي ( أنا أطلب شيء واحد فقط من الحكام: أن تحكموا لنا كما تحكمون للبارسا)!!!! .. هذا الشخص كان السيد فلورنتينو بيريز " 🔥🔥🔥🚨🚨 ** لماذا لم تتخذ الـ CTA اي اجراء وقتها؟ pic.twitter.com/7iDTOvb00n — أبو خالد (@2bu5aled) March 13, 2023

ويواجه نادي برشلونة تهمة دفع أموال مشوبه إلى رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم نيغيرا، حيث أن غريمه ريال مدريد تقدم بشكوى قضائية ضد إدارة الفريق الكتالوني كونه أحد المتضررين من ذلك.

مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

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وفي سياق أخر، يواجه فريق ريال مدريد أمام منافسه الضيف ليفربول، في منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (سانتياغو برنابيو).

وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز الثمين على ليفربول في مباراة الذهاب من هذا الدور. بخماسية مقابل هدفين، على ملعب (الآنفيلد).

كما وحسم 4 فرق أوروبية بطاقات العبور إلى منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وهي بنفكيا، وميلان، وتشيلسي، وبايرن ميونخ حتى الآن.

كما وحقق الفريق الملكي الفوز في المباراة الماضية على نظيره إسبانيول في منافسات الدوري الإسباني. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وما زال فريق ريال مدريد يطارد غريمه التقليدي برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، رغم نجاح الأخير في توسيع الفارق إلى 9 نقاط. قبيل مواجهة الكلاسيكو بين كلا الفريقين الأسبوع القادم.