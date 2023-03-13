الثلاثاء, مارس 14, 2023
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رياضة

بعد اتهام برشلونة بالرشوة.. حكم إسباني يفضح ريال مدريد (فيديو)

حكم إسباني سابق ايتور الدي يتهم رئيس ريال مدريد بيريز بمحاولة تقديم الرشوة له

كتب فارس أبو شيحة
حكم إسباني يفضح ريال مدريد بعد اتهام برشلونة بالرشوة watanserb.com
حكم إسباني يفضح ريال مدريد بعد اتهام برشلونة بالرشوة
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وطن- فضح الحكم الإسباني الدولي السابق يدعى ايتور الدي، رئيس نادي ريال مدريد الحالي فلورنتينو بيريز، بعد تقديم النادي الملكي شكوى قضائية ضد غريمه التقليدي برشلونة على خلفية رشوة الحكام والمتهم فيها الفريق الكتالوني في القضاء الإسباني.

وقال الحكم الدولي السابق ايتور، في مقابلة صحفية خرج بها عبر أحد وسائل الإعلام الإسبانية، ليوجه تهمة ضد رئيس نادي ريال مدريد، ” ذات يوم بعد مباراة قمت بتحكيمها بين ريال مدريد وديبورتيفو، دفعني فلورنتيو بيريز، وأخذني على جنب. بل أراد أن يأخذني للغرفة”.

حكم إسباني سابق يفضح ريال مدريد

وقال لي رئيس نادي ريال مدريد فلورنتيو بيريز حينها، ” أطلب منك أن تصفر لنا. كما تصفر لبرشلونة”، قلت له: “هل أنت تمزح ؟!”.

الحكم الإسباني السابق ايتور الدي
الحكم الإسباني السابق ايتور الدي

وكان تلك مباراة الحكم الإسباني الدولي السابق ايتور الدي، بين ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا في منافسات الدوري الإسباني الممتاز خلال موسم 2010- 2011.

ويواجه نادي برشلونة تهمة دفع أموال مشوبه إلى رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم نيغيرا، حيث أن غريمه ريال مدريد تقدم بشكوى قضائية ضد إدارة الفريق الكتالوني كونه أحد المتضررين من ذلك.

حكم إسباني يتهم رئيس رئيس ريال مدريد بمحاولة رشوته
حكم إسباني يتهم رئيس رئيس ريال مدريد بمحاولة رشوته

مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

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وفي سياق أخر، يواجه فريق ريال مدريد أمام منافسه الضيف ليفربول، في منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (سانتياغو برنابيو).

وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز الثمين على ليفربول في مباراة الذهاب من هذا الدور. بخماسية مقابل هدفين، على ملعب (الآنفيلد).

الحكم ايتور
الحكم ايتور

كما وحسم 4 فرق أوروبية بطاقات العبور إلى منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وهي بنفكيا، وميلان، وتشيلسي، وبايرن ميونخ حتى الآن.

كما وحقق الفريق الملكي الفوز في المباراة الماضية على نظيره إسبانيول في منافسات الدوري الإسباني. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وما زال فريق ريال مدريد يطارد غريمه التقليدي برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، رغم نجاح الأخير في توسيع الفارق إلى 9 نقاط. قبيل مواجهة الكلاسيكو بين كلا الفريقين الأسبوع القادم.

المصدروطن + وسائل الإعلام الإسبانية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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