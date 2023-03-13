الإثنين, مارس 13, 2023
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رياضة

برشلونة يُواصل توسيع الفارق مع الريال.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

برشلونة يحافظ على توسيع الفارق مع ريال مدريد إلى 9 نقاط

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإسباني 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإسباني 2023
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وطن- يواصل فريق برشلونة الحفاظ على توسيع فارق النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب، للمنافسة على الصدارة، بعد فوزه الشاق خارج ميدانه أمام أتلتيك بيلباو بهدف نظيف في منافسات الجولة ال25.

ونجح فريق برشلونة من خط النقاط الثلاثة الثمينة بشق الأنفس من منافسه أتلتيك بيلباو، بعد تحقيق الفوز عليه بهدف دون مقابل، كان من توقيع النجم البرازيلي رافينيا دياز.

توسيع برشلونة الفارق مع ريال مدريد

كما وحافظ الفريق الكتالوني بعد فوزه على أتلتيك بيلياو، على توسيع الفارق مع غريمه ريال مدريد  على الصدارة إلى9 نقاط، رغم فوز الأخير على إسبانيول بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات ذات الجولة.

وسيلتقي فريق برشلونة في المواجهة القادمة المنتظرة من قبل العشاق وجماهير كرة القدم أمام ريال مدريد، الأحد، في قمة الكلاسيكو من منافسات الجولة ال26 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، على ميدان ملعب (الكامب نو).

كما وستختتم منافسات الجولة ال25 من الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، بمواجهة أتلتيكو مدريد أمام غيرونا، الاثنين، على ملعب (مونتيليفي).

ترتيب الدوري الإسباني 2023

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وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، مع قرب ختام منافسات الجولة ال25، كما يلي:

برشلونة  65 نقطة.

ريال مدريد 56 نقطة.

أتلتيكو مدريد 45 نقطة.

ريال سوسيداد 45 نقطة.

ريال بيتس 42 نقطة.

فياريال 38 نقطة.

رايو فاليكانو 35 نقطة.

أوساسونا 34 نقطة.

أتلتيك بيلباو 33 نقطة.

ريال مايوركا 32 نقطة.

سلتا فيغو 31 نقطة.

غيرونا 30 نقطة.

إشبيلية 28 نقطة.

بلد الوليد 28 نقطة.

إسبانيول 27 نقطة.

برشلونة
برشلونة

قادش 27 نقطة.

فالنسيا 26 نقطة.

خيتافي 26 نقطة.

ألميريا 25 نقطة.

إلتشي 13 نقطة.

جماهير برشلونة
جماهير برشلونة
المصدروطن + الدوري الإسباني + نادي برشلونة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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