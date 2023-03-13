برشلونة يُواصل توسيع الفارق مع الريال.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

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وطن- يواصل فريق برشلونة الحفاظ على توسيع فارق النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب، للمنافسة على الصدارة، بعد فوزه الشاق خارج ميدانه أمام أتلتيك بيلباو بهدف نظيف في منافسات الجولة ال25.

ونجح فريق برشلونة من خط النقاط الثلاثة الثمينة بشق الأنفس من منافسه أتلتيك بيلباو، بعد تحقيق الفوز عليه بهدف دون مقابل، كان من توقيع النجم البرازيلي رافينيا دياز.

توسيع برشلونة الفارق مع ريال مدريد

كما وحافظ الفريق الكتالوني بعد فوزه على أتلتيك بيلياو، على توسيع الفارق مع غريمه ريال مدريد على الصدارة إلى9 نقاط، رغم فوز الأخير على إسبانيول بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات ذات الجولة.

وسيلتقي فريق برشلونة في المواجهة القادمة المنتظرة من قبل العشاق وجماهير كرة القدم أمام ريال مدريد، الأحد، في قمة الكلاسيكو من منافسات الجولة ال26 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، على ميدان ملعب (الكامب نو).

✅فوز "برشلونة".

✅هدف البرازيلي "رافينيا".

✅تألق "تير شتيغن" في الحفاظ على نظافة شباكه.

✅"برشلونة" يرفع رصيده إلى 65 نقطة مبتعداً بالصدارة بفارق تسع نقاط عن "ريال مدريد". شاهد ملخص المباراة 👇📺#AthleticBarça 0-1 #LaLigaSantander #LaLigaHighlights pic.twitter.com/jMfy1kPqkH — LaLiga (@LaLigaArab) March 12, 2023

كما وستختتم منافسات الجولة ال25 من الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، بمواجهة أتلتيكو مدريد أمام غيرونا، الاثنين، على ملعب (مونتيليفي).

ترتيب الدوري الإسباني 2023

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وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، مع قرب ختام منافسات الجولة ال25، كما يلي:

برشلونة 65 نقطة.

ريال مدريد 56 نقطة.

أتلتيكو مدريد 45 نقطة.

ريال سوسيداد 45 نقطة.

ريال بيتس 42 نقطة.

فياريال 38 نقطة.

رايو فاليكانو 35 نقطة.

أوساسونا 34 نقطة.

أتلتيك بيلباو 33 نقطة.

ريال مايوركا 32 نقطة.

سلتا فيغو 31 نقطة.

غيرونا 30 نقطة.

إشبيلية 28 نقطة.

بلد الوليد 28 نقطة.

إسبانيول 27 نقطة.

قادش 27 نقطة.

فالنسيا 26 نقطة.

خيتافي 26 نقطة.

ألميريا 25 نقطة.

إلتشي 13 نقطة.