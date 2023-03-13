الإثنين, مارس 13, 2023
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الهدهد

الملكة رانيا تنشر فيديو وترفقه بكلمات مؤثرة بعد زفاف الأميرة إيمان

بيت الأردن استضاف حفل زفاف الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس

كتب خالد السعدي
حفل زفاف الأميرة إيمان watanserb.com
الملكة رانيا والاميرة ايمان في حفل زفافها
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وطن – نشرت الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لقطات جديدة من حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان، وذلك في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على إنستغرام.

وبعثت الملكة رانيا رسالة مؤثرة لابنتها الأميرة إيمان، قائلة: “حبيبتي إيماني، لم ولن تغادري كياني لا في صحوتي ولا في منامي… في حفظ الله ورعايته”.

 

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حفل زفاف الأميرة إيمان

واحتفلت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، بزفافها على جميل ألكساندر ترميوتس؛ وذلك في بيت الأردن “بيت الملك”.

وارتدت الأميرة إيمان فستانا أبيض ملكي ناعم، دانتيل من عند الصدر، كما أن الطرحة دانتيل، ووضعت مكياجا ناعما نيود.

وجرت مراسم الزفاف في قصر “بيت الأردن” بحضور الأمراء والأميرات، إضافة إلى ضيوف مقربين من العائلة المالكة، كعقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي، والشيخة أمثال آل الصباح من الكويت، وآخرين.

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رسالة مؤثرة من الملك رانيا

وكانت الملكة رانيا قد وجهت كلمات مؤثرة لابنتها الأميرة إيمان، عبر حسابها في انستغرام في رسالة سابقة، بمناسبة حفل زفافها.

وقالت الملكة رانيا: “كأنه الأمس، يوم ازدانت الدار بقدوم أميرتنا، حملكِ أبوكِ في عينيه قبل ذراعيه… تشبهينه حين تبتسمين، حين تضحك عيناكِ، وحين يفيض قلبكِ بالحنان. حصة أبوكِ أنت يا إيــمان، فيكِ أجمل صفات الأخت الكبرى، تحيطين إخوتكِ حولكِ بالحب، صديقة الحسين وحبيبة هاشم وتوأم روح سلمى”.

وأضافت: “ما زلت أذكر كيف كنتِ تسارعين وتمدين يدكِ الصغيرة وتطلبين “واحدة لحسين” كلما أعطيتكِ قطعة من الحلوى، أحمد الله كل يوم بأن وهبني بنتاً لها حظ في الأخلاق، وحظ في الطيب والطلة، وحظ في محبة الناس. كم أنا فخورة بكِ، بتواضعكِ وحنانكِ، وصفاء روحك، وها أنا اليوم يا إيمان “أم العروس”، قلبي يزفكِ بالزغاريد، ممتلئ بالرضى عليكِ، وفي عيني دمعة وطَيْفان… جَدُّكِ وجَدُّكِ، ربّ اغفر لهما وارحمهما وأكرم نزلهما. أكاد أراهما والفرح يرقص بينهما، يتمازحان ويضحكان تماماً كما كانا ليلة فَرَحِنا والدكِ وأنا”.

رسالة من ولي العهد

أما الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، فقال عقب حفل زفاف شقيقته الأميرة: “ممتن لكل ذكرياتنا معًا، واليوم سعيد بزواجك يا نوّارة العائلة”.

وأضاف: “كل الأمنيات والدعوات، لكِ إيمان ولجميل، وزواج مبارك بإذن الله. بالرفاه والبنين يا حبيبتي ووفقكِ الله لما فيه الخير”.

المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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