الملكة رانيا تنشر فيديو وترفقه بكلمات مؤثرة بعد زفاف الأميرة إيمان

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وطن – نشرت الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لقطات جديدة من حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان، وذلك في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على إنستغرام.

وبعثت الملكة رانيا رسالة مؤثرة لابنتها الأميرة إيمان، قائلة: “حبيبتي إيماني، لم ولن تغادري كياني لا في صحوتي ولا في منامي… في حفظ الله ورعايته”.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

حفل زفاف الأميرة إيمان

واحتفلت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، بزفافها على جميل ألكساندر ترميوتس؛ وذلك في بيت الأردن “بيت الملك”.

وارتدت الأميرة إيمان فستانا أبيض ملكي ناعم، دانتيل من عند الصدر، كما أن الطرحة دانتيل، ووضعت مكياجا ناعما نيود.

وجرت مراسم الزفاف في قصر “بيت الأردن” بحضور الأمراء والأميرات، إضافة إلى ضيوف مقربين من العائلة المالكة، كعقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي، والشيخة أمثال آل الصباح من الكويت، وآخرين.

ماشاءالله اميرة اسم على مسمى👑🤍

التفاصيل المشاعر كل شي بالفيديو حلووو دموعي نزلت وانا بحضره😭😭♥️♥️♥️♥️♥️#الاميرة_ايمان pic.twitter.com/4yQGQZOUex — Nour🇯🇴🦋 (@nh_miyy) March 13, 2023

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رسالة مؤثرة من الملك رانيا

وكانت الملكة رانيا قد وجهت كلمات مؤثرة لابنتها الأميرة إيمان، عبر حسابها في انستغرام في رسالة سابقة، بمناسبة حفل زفافها.

وقالت الملكة رانيا: “كأنه الأمس، يوم ازدانت الدار بقدوم أميرتنا، حملكِ أبوكِ في عينيه قبل ذراعيه… تشبهينه حين تبتسمين، حين تضحك عيناكِ، وحين يفيض قلبكِ بالحنان. حصة أبوكِ أنت يا إيــمان، فيكِ أجمل صفات الأخت الكبرى، تحيطين إخوتكِ حولكِ بالحب، صديقة الحسين وحبيبة هاشم وتوأم روح سلمى”.

الملكة @QueenRania تنشر صوراً لعقد قران وزفاف سمو #الاميرة_ايمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل "ألكساندر ترميوتس"

وقالت جلالتها عبر فيسبوك تعليقاً على الصور:

حملك أبوك في عينيه قبل ذراعيه .. تشبهينه حين تبتسمين،حين تضحك عيناك،وحين يفيض قلبك بالحنان

حصة أبوك أنت يا إيمان pic.twitter.com/C057tpcV9B — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) March 13, 2023

وأضافت: “ما زلت أذكر كيف كنتِ تسارعين وتمدين يدكِ الصغيرة وتطلبين “واحدة لحسين” كلما أعطيتكِ قطعة من الحلوى، أحمد الله كل يوم بأن وهبني بنتاً لها حظ في الأخلاق، وحظ في الطيب والطلة، وحظ في محبة الناس. كم أنا فخورة بكِ، بتواضعكِ وحنانكِ، وصفاء روحك، وها أنا اليوم يا إيمان “أم العروس”، قلبي يزفكِ بالزغاريد، ممتلئ بالرضى عليكِ، وفي عيني دمعة وطَيْفان… جَدُّكِ وجَدُّكِ، ربّ اغفر لهما وارحمهما وأكرم نزلهما. أكاد أراهما والفرح يرقص بينهما، يتمازحان ويضحكان تماماً كما كانا ليلة فَرَحِنا والدكِ وأنا”.

يالله على توتر الملكة رانيا في زفاف بنتها

هالمقطع يختصر أجمل معاني الأمومة ♥️#الاميره_ايمان pic.twitter.com/iUxsh8Y4TL — نورة الحسيني. (@INOURA919) March 13, 2023

رسالة من ولي العهد

أما الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، فقال عقب حفل زفاف شقيقته الأميرة: “ممتن لكل ذكرياتنا معًا، واليوم سعيد بزواجك يا نوّارة العائلة”.

وأضاف: “كل الأمنيات والدعوات، لكِ إيمان ولجميل، وزواج مبارك بإذن الله. بالرفاه والبنين يا حبيبتي ووفقكِ الله لما فيه الخير”.