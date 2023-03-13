الإثنين, مارس 13, 2023
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السعودية ترفض منح تأشيرات لإسرائيليين للمشاركة في مؤتمر أممي .. هل تسترضي إيران؟!

السعودية رفضت منح بعثة عن قرية "كفر كاما" في إسرائيل تأشيرات الدخول للمشاركة في حدث لتكريم قريتهم التي اختارتها الأمم المتحدة من بين 32 موقعا آخر كأفضل وجهات السياحة الريفية لهذا العام

كتب باسل النجار
العلاقات السعودية الإسرائيلية بعد اتفاق إيران watanserb.com
رفضت السعودية منح إسرائيليين تأشيرات دخول إلى أراضيها لحضور مؤتمر أممي
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وطن – بعد أيام قليلة من إعلان السعودية وإيران عن توقيع اتفاق لإعادة العلاقات بين البلدين، وفيما يبدو أنها خطوة لعدم إثارة غضب طهران، منعت السعودية منح تأشيرات دخول لإسرائيليين لحضور حدث سياحي تقيمه الامم المتحدة في مدينة العلا.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، فقد تم رفضت السعودية منح ممثلين عن قرية “كفر كاما” في إسرائيل تأشيرات الدخول للمشاركة في الحدث لتكريم قريتهم التي اختارتها الأمم المتحدة من بين 32 موقعا آخر كأفضل وجهات السياحة الريفية لهذا العام.

تلاشي آمال إسرائيل

وقالت الوكالة في تقرير لها إن هذه الواقعة تؤكد على أن آمال إسرائيل في تحسين العلاقات مع الرياض قد تكون سابقة لأوانها.

وكانت منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة بعثت دعوة إلى سكان القرية وممثلين من 22 دولة لحضور الحدث في مدينة العلا السعودية، ومع ذلك، لم يتم استصدار تأشيرة الدخول إلى البعثة الإسرائيلية، رغم مطالبة مسؤولين في الأمم المتحدة السلطات السعودية بتقديم معاملة متساوية لأعضاء المنظمة.

وبعد عدم تلقي البعثة تأشيرات دخول منذ بداية الشهر، بدأت المخاوف لدى البعثة الإسرائيلية، لتبعث وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي رسالة إلى منظمة السياحة العالمية، وأصرّت على أنّه يجب استصدار التأشيرات المطلوبة للبعثة الاسرائيلية.

وزارة السياحة السعودية ترفض الرد

وبحسب تقرير “بلومبيرغ”، فإنّ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UNWTO) بعث رسالة إلى وزارة السياحة السعودية طالب خلالها بتسهيلات باستخراج التأشيرة للبعثة الإسرائيلية، فيما اختارت وزارة السياحة السعودية والمنظمة عدم الرد على ما ورد في التقرير.

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وعلى الرغم من “الدفء” في العلاقات بين تل أبيب والرياض، الذي تمثل في السماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق أراضي المملكة التي منحت أيضا لإسرائيليين تأشيرات لأغراض دينية أو تجارية، إلا أن هذا الدفء، وفقا للوكالة، لم يترجم إلى سماح للإسرائيليين بالمشاركة في الحدث.

يشار إلى أنّ وزارة الاحتلال الإسرائيلية للسياحة أُبلغت في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي بأنّ القرية الشركسية كفر كما الواقعة في شمال فلسطين المحتلة اختيرت في القائمة الحصرية لعام 2022 للقرى السياحية، التي توصي بزيارتها.

هدف “نتياهو” الرئيسي

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد صرّح في وقتٍ سابق، بأنّ أحد أهدافه الرئيسية في الفترة المقبلة سيكون توقيع اتفاق تطبيع مع السعودية.

لكنّ بعد الاتفاق الذي أُعلن عنه بين إيران والسعودية، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّ هذا الاتفاق يُبعد فرصة تطبيع “إسرائيل” مع السعودية، وعن فشل نتنياهو المدوّي في تحقيق هذا الأمر.

إسرائيل تركت وحيدة

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”، السبت، أنّ “الاتفاق السعودي مع إيران يُقلق إسرائيل، إذ إنّه تركها وحيدة إلى حد كبير”.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن خبراء، أنّ “الاتفاق السعودي- الإيراني، الذي أُعلن يوم الجمعة ألقى ماءً مثلجاًعلى طموحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوفي إقامة علاقات سريعة مع السعودية”.

وقالت أسوشييتد برس أن هذا الامر تسبب بارتباك لحليف نتنياهو ، السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الذي توقّع مؤخراً تطبيع العلاقات مع السعودية في عام 2023، خلال إجابته عن سؤال عمّا إذا كان التقارب يضرّ بفرص اعتراف الرياض بـ”إسرائيل”، قائلاً إنّ “ذلك لا يدعم جهودنا”.

المصدربلومبيرغ - ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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