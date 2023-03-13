الإثنين, مارس 13, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدالجثث تملأ الشوارع.. لقطات جوية توثق اصطياد قوات روسية بضربات أوكرانية بالغة...
الهدهد

الجثث تملأ الشوارع.. لقطات جوية توثق اصطياد قوات روسية بضربات أوكرانية بالغة الدقة

الحرب الروسية على أوكرانيا أكملت عاما كاملا ولا مؤشرات في تغييرات على المشهد

كتب خالد السعدي
ضربات أوكرانية على القوات الروسية watanserb.com
المقاتلات الأوكرانية تشن ضربات على القوات الروسية
- Advertisement -

وطن – وثّقت لقطات مُصورة من الجو، ضربات دقيقة شنّتها المقاتلات الأوكرانية على القوات الروسية في ظل مواجهات حامية ضمن الحرب المستعرة.

وفيما لم يتسنَ معرفة موقع الهجوم، فقد أظهرت اللقطات توجيه ضربات على القوات البرية الروسية، التي شوهدت مُحاصرة بين النيران، كما لوحظ وجود عدد من القتلى جراء الضربات الأوكرانية.

الحرب أكملت عاما.. ولا مؤشرات على التغيير

وأكملت الحرب الروسية على أوكرانيا عامها الأول في 24 فبراير الماضي، من دون حدوث تغييرات كبيرة في مؤشرات الحرب القائمة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أشاد بصمود أوكرانيا، ووعد بأن تقوم واشنطن بكل ما تستطيعه لمنع روسيا من الانتصار.

في حين أن الرئيس الأوكراني وعد شعبه بأن يكون عام الحرب الثاني عاما للانتصار وتحرير كل الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

- Advertisement -

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقال إن الحرب في حقيقتها تدور بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، مؤكدا أنّ أوكرانيا ليست سوى أداة للحرب ومسرح، وأن روسيا، التي تدافع عن وجودها ووحدتها، لا يمكن أن تُهزم، وفق تعبيره.

ترامب قال إنه مستعد لوقف الحرب في يوم واحد

وقبل نحو أسبوع، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يمكنه وقف الحرب في أوكرانيا خلال يوم واحد إذا ما أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وأمام حشد من مناصريه خلال المؤتمر السنوي للقادة المحافظين، تعهد ترامب بإنهاء الصراع، المستمر منذ أكثر من عام، وقال: “سأحل المشكلة وسأحلها بأسرع ما يمكن، ولن يستغرق الأمر أكثر من يوم واحد. أعرف جيدا ماذا سأقول لكلا الطرفين”.

أشهر حاسمة تنتظرها الجبهات

وكان مدير الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، قد وصف الأشهر المقبلة، بالحاسمة في ساحة المعركة بأوكرانيا.

وقال بيرنز، خلال جلسة استماع للجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستعدا لأي مفاوضات الوقت الحالي، مشددا على ضرورة تلبية الاحتياجات الأمنية لأوكرانيا على المدى الطويل.

وصرح منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، بأن بلاده تشعر بالقلق إزاء احتمال عدم رغبة الرئيس الروسي في التفاوض على تمديد صفقة الحبوب مع استمرار القصف في أوديسا.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

ضربة دقيقة مذهلة للمدفعية الأوكرانية تدمر أحدث نظام دفاعي روسي (فيديو)

الهدهد

زيلينيسكي عارياً تماماً مع راقصين عراة.. فيديو يجتاح مواقع التواصل! (شاهد)

تقارير

حياة من الجنس والبذخ.. هكذا يعيش بوتين مع عشيقته بعيدا عن موسكو

الهدهد

صلب على الأعمدة وكشف مؤخراتهم.. هكذا يعاقب الجيش الأوكراني اللصوص! (شاهد)

الهدهد

بالفيديو…الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعثّر مرة أخرى أثناء صعوده الطائرة

تقارير

على طريقة أفلام هوليود.. كواليس زيارة بايدن السرية لكييف ولقائه زيلينسكي

الهدهد

بوتين في وضع مريب ويهتز بشكل لا يمكن السيطرة عليه.. فيديو يكشف المستور (شاهد)

اقتصاد

بلدان عربية ضمن قائمة أرخص 20 دولة في العالم من حيث سعر لتر البنزين

الهدهد

بعد مرور عام تقريبًا..3 سيناريوهات للحرب الروسية الأوكرانية

الهدهد

مروع.. قوات فاغنر الروسية تعدم أحد أفرادها الفارين بضربة مطرقة ضخمة على رأسه (شاهد)

الهدهد

طلب غريب من مراسلة بريطانية لرئيس أوكرانيا ورد فعل الأخير (فيديو)

الهدهد

فيديو مفزع لكمين روسي استهدف شاحنة عسكرية أوكرانية من مسافة قريبة جدا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

برشلونة يُواصل توسيع الفارق مع الريال.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

يوم الحساب قادم..موقع بريطاني: مواجهة مرتقبة بين الولايات المتحدة والإمارات لهذا السبب!

عصابة تحاول اختطاف وافد أردني في الكويت.. تمكن من الهروب عاريا

تشكيلة إنتر ميلان ضد بورتو والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

لمستخدمي آيفون..3 تطبيقات شائعة تستهلك مساحة تخزين هاتفك

مكايدة سياسية.. مصر تغير اسم محور الملك سلمان إلى الفريق كمال عامر!

نجمة “صراع العروش” تثير غضب متابعيها بعد نشرها هذه الصورة.. لن تتوقع بشاعتها! (شاهد)

هل البكاء مفيد لصحتك؟

شاب سوري يقتل والده ويدفنه بحديقة المنزل ثم يبلغ والدته

إليسا تكشف كواليس أغنيتها بمناسبة زواج الأميرة إيمان بإطلالة كشفت صدرها حتى بطنها!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC