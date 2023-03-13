الجثث تملأ الشوارع.. لقطات جوية توثق اصطياد قوات روسية بضربات أوكرانية بالغة الدقة

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وطن – وثّقت لقطات مُصورة من الجو، ضربات دقيقة شنّتها المقاتلات الأوكرانية على القوات الروسية في ظل مواجهات حامية ضمن الحرب المستعرة.

وفيما لم يتسنَ معرفة موقع الهجوم، فقد أظهرت اللقطات توجيه ضربات على القوات البرية الروسية، التي شوهدت مُحاصرة بين النيران، كما لوحظ وجود عدد من القتلى جراء الضربات الأوكرانية.

إعلام أوكراني: إسقاط القنابل على رؤوس المحتلين. pic.twitter.com/gjYBi2qCwV — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) March 12, 2023

الحرب أكملت عاما.. ولا مؤشرات على التغيير

وأكملت الحرب الروسية على أوكرانيا عامها الأول في 24 فبراير الماضي، من دون حدوث تغييرات كبيرة في مؤشرات الحرب القائمة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أشاد بصمود أوكرانيا، ووعد بأن تقوم واشنطن بكل ما تستطيعه لمنع روسيا من الانتصار.

في حين أن الرئيس الأوكراني وعد شعبه بأن يكون عام الحرب الثاني عاما للانتصار وتحرير كل الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

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أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقال إن الحرب في حقيقتها تدور بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، مؤكدا أنّ أوكرانيا ليست سوى أداة للحرب ومسرح، وأن روسيا، التي تدافع عن وجودها ووحدتها، لا يمكن أن تُهزم، وفق تعبيره.

ترامب قال إنه مستعد لوقف الحرب في يوم واحد

وقبل نحو أسبوع، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يمكنه وقف الحرب في أوكرانيا خلال يوم واحد إذا ما أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وأمام حشد من مناصريه خلال المؤتمر السنوي للقادة المحافظين، تعهد ترامب بإنهاء الصراع، المستمر منذ أكثر من عام، وقال: “سأحل المشكلة وسأحلها بأسرع ما يمكن، ولن يستغرق الأمر أكثر من يوم واحد. أعرف جيدا ماذا سأقول لكلا الطرفين”.

أشهر حاسمة تنتظرها الجبهات

وكان مدير الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، قد وصف الأشهر المقبلة، بالحاسمة في ساحة المعركة بأوكرانيا.

وقال بيرنز، خلال جلسة استماع للجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستعدا لأي مفاوضات الوقت الحالي، مشددا على ضرورة تلبية الاحتياجات الأمنية لأوكرانيا على المدى الطويل.

وصرح منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، بأن بلاده تشعر بالقلق إزاء احتمال عدم رغبة الرئيس الروسي في التفاوض على تمديد صفقة الحبوب مع استمرار القصف في أوديسا.