الثلاثاء, مارس 14, 2023
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الهدهد

“ابن سلمان” مرعوب جداً أثناء جنازة عمته الأميرة “الجوهرة”.. صورة تكشف المستور! (شاهد)

محمد بن سلمان منع عمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز من حضور جنازة شقيقته الأميرة "الجوهرة"

كتب سالم حنفي
محمد بن سلمان في جنازة الأميرة الجوهرة watanserb.com
محمد بن سلمان في جنازة الأميرة الجوهرة
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وطن- في واقعة جديدة تعكس رعب وخوف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الاغتيال، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة له أثناء أدائه صلاة الجنازة على عمته الاميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز آل سعود التي توفيت قبل أيام قليلة.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، لم يتقدم محمد بن سلمان الصفوف أثناء أداء صلاة الجنازة على عمته التي أقيمت في في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأظهرت الصورة أن ولي العهد السعودي قد تأخر للخلف، في حين تم عمل دائرة محيطة به من جميع الجوانب أثناء الصلاة.

حالة اضطراب

ولوحظ في الصورة حالة اضطراب واضحة من حوله، حيث اتضح أن غالبية من كانوا يشكلون لدرئرة التي تحيط بولي العهد السعودي كانوا من رجال الامن.

وبدا واضحا بشكل لا لبس فيه بأن غالبية المحيطين بـ”ابن سلمان” لم يؤدوا صلاة الجنازة على الأميرة الجورة بنت عبدالعزيز، بل كانوا يلتفتون يمينا ويسارا في محاولة لتأمينه من أي طارئ.

غياب الأمير أحمد بن عبدالعزيز من حضورة جنازة شقيقته الاميرة الجوهرة

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وجاء ذلك في ظل إثارة مواقع التواصل الاجتماعي موضوع غياب الأمير أحمد بن عبدالعزيز، شقيق العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، عن مراسم تشييع جنازة شقيقتهما الأميرة جوهرة، وإن كان للامير محمد بن سلمان علاقة بالأمر.

وحسب ما أثير، فإن الأمير أحمد بن عبدالعزيز معتقَل منذ مارس 2020، ولم يُسمح بأداء صلاة الجنازة على شقيقته الأميرة الجوهرة أو حضور دفنها.

رعب وخوف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رعب وخوف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
غياب الأمير أحمد بن عبدالعزيز من حضورة جنازة شقيقته الاميرة الجوهرة
غياب الأمير أحمد بن عبدالعزيز من حضورة جنازة شقيقته الاميرة الجوهرة

وعلق الدكتور عبدالله العودة، ابن الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة على غياب الامير أحمد بن عبد العزيز، رابطا بين غيابه وحالة الرعب التي يعيشها “ابن سلمان”.

وقال في تدوينة له عبر حسابه في “تويتر“:“تغييب للأمير أحمد بن عبدالعزيز حتى عن حضور لحظة دفن شقيقته وعن تقديم العزاء..محمد بن سلمان مسكون بالرعب ومهزوم بالجبن والخسة.. حتى أعمامه وأقاربه وأبناء لحمه ودمه لايثق فيهم”.

سبب منع محمد بن سلمان لعمه الامير أحمد بن عبدالعزيز من حضور الجنازة؟

من جانبه، أكد المعارض السعودي الزهراني أن محمد بن سلمان منع عمه الامير أحمد بن عبدالعزيز من حضور الجنازة خوفا من أي تحرك يقوم به ضده.

كما لفت “الزهراني” أيضا إلى غياب ولي العهد السابق محمد بن نايف من التعزية بعمته، لأن محمد بن سلمان يمنعه أيضا.

اعتقال أحمد بن عبدالعزيز

وكان محمد بن سلمان قد شنّ حملة اعتقالات واسعة النطاق داخل الأسرة المالكة في 2018، حيث بدأها بعمّه والبديل المقترَح له الأمير أحمد بن عبد العزيز، وولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف، والذي قيل إنّه تمّ تعذيبه بشكل مهين حتى أنه لم يعد قادرًا على الوقوف على قدميه من كثرة التعذيب.

إزاحة أحمد بن عبدالعزيز من ترتيب العرش مرتين

وتمّت إزاحة الأمير أحمد بن عبدالعزيز عن ترتيب العرش مرتين؛ الأولى عندما قدّم الملك الراحل عبد الله، عليه أخاه الأصغر الأمير مقرن بن عبد العزيز، والثانية عندما قرر الملك الحالي سلمان نقل السلطة إلى جيل الأحفاد متمثّلاً في الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السابق، الذي صار وليّاً للعهد نحو عامين، ونجله الأمير محمد بن سلمان الذي صار ولياً لولي العهد قبل أن يصبح هو نفسه ولياً للعهد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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لماذا منع ابن سلمان عمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز من حضور جنازة شقيقته الجوهرة؟

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