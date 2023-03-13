“ابن سلمان” مرعوب جداً أثناء جنازة عمته الأميرة “الجوهرة”.. صورة تكشف المستور! (شاهد)

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وطن- في واقعة جديدة تعكس رعب وخوف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الاغتيال، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة له أثناء أدائه صلاة الجنازة على عمته الاميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز آل سعود التي توفيت قبل أيام قليلة.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، لم يتقدم محمد بن سلمان الصفوف أثناء أداء صلاة الجنازة على عمته التي أقيمت في في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأظهرت الصورة أن ولي العهد السعودي قد تأخر للخلف، في حين تم عمل دائرة محيطة به من جميع الجوانب أثناء الصلاة.

حالة اضطراب

ولوحظ في الصورة حالة اضطراب واضحة من حوله، حيث اتضح أن غالبية من كانوا يشكلون لدرئرة التي تحيط بولي العهد السعودي كانوا من رجال الامن.

وبدا واضحا بشكل لا لبس فيه بأن غالبية المحيطين بـ”ابن سلمان” لم يؤدوا صلاة الجنازة على الأميرة الجورة بنت عبدالعزيز، بل كانوا يلتفتون يمينا ويسارا في محاولة لتأمينه من أي طارئ.

#رساله_لقلبك شاهد الصورة وقول لي:

– كيف يطاوعك قلبك تقول :-

" نحمدالله على نعمة الأمن والأمان " #الرياض_الان #الاجواء_الحلوة pic.twitter.com/Rh7Rq535ta — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) March 12, 2023

غياب الأمير أحمد بن عبدالعزيز من حضورة جنازة شقيقته الاميرة الجوهرة

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وجاء ذلك في ظل إثارة مواقع التواصل الاجتماعي موضوع غياب الأمير أحمد بن عبدالعزيز، شقيق العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، عن مراسم تشييع جنازة شقيقتهما الأميرة جوهرة، وإن كان للامير محمد بن سلمان علاقة بالأمر.

وحسب ما أثير، فإن الأمير أحمد بن عبدالعزيز معتقَل منذ مارس 2020، ولم يُسمح بأداء صلاة الجنازة على شقيقته الأميرة الجوهرة أو حضور دفنها.

رغم وفاة شقيقته، لم يُسمح للأمير أحمد بن عبدالعزيز (المعتقل منذ مارس ٢٠٢٠) بأداء صلاة الميت على الأميرة الجوهرة أو حضور دفنها. https://t.co/dtny2FALUF — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) March 11, 2023

وعلق الدكتور عبدالله العودة، ابن الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة على غياب الامير أحمد بن عبد العزيز، رابطا بين غيابه وحالة الرعب التي يعيشها “ابن سلمان”.

وقال في تدوينة له عبر حسابه في “تويتر“:“تغييب للأمير أحمد بن عبدالعزيز حتى عن حضور لحظة دفن شقيقته وعن تقديم العزاء..محمد بن سلمان مسكون بالرعب ومهزوم بالجبن والخسة.. حتى أعمامه وأقاربه وأبناء لحمه ودمه لايثق فيهم”.

تغييب للأمير أحمد بن عبدالعزيز حتى عن حضور لحظة دفن شقيقته وعن تقديم العزاء..

محمد بن سلمان مسكون بالرعب ومهزوم بالجبن والخسة.

حتى أعمامه وأقاربه وأبناء لحمه ودمه لايثق فيهم! https://t.co/LSFsCTjvVk — د. عبدالله العودة (@aalodah) March 12, 2023

سبب منع محمد بن سلمان لعمه الامير أحمد بن عبدالعزيز من حضور الجنازة؟

من جانبه، أكد المعارض السعودي الزهراني أن محمد بن سلمان منع عمه الامير أحمد بن عبدالعزيز من حضور الجنازة خوفا من أي تحرك يقوم به ضده.

كما لفت “الزهراني” أيضا إلى غياب ولي العهد السابق محمد بن نايف من التعزية بعمته، لأن محمد بن سلمان يمنعه أيضا.

عمر الزهراني @oamaz7:

لماذا منع #ولي_العهد عمه أحمد بن عبد العزيز من حضور جنازة شقيقته؟ pic.twitter.com/YHKqd5T2t1 — الإصلاحيون السعوديون (@SaudiReformers) March 12, 2023

اعتقال أحمد بن عبدالعزيز

وكان محمد بن سلمان قد شنّ حملة اعتقالات واسعة النطاق داخل الأسرة المالكة في 2018، حيث بدأها بعمّه والبديل المقترَح له الأمير أحمد بن عبد العزيز، وولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف، والذي قيل إنّه تمّ تعذيبه بشكل مهين حتى أنه لم يعد قادرًا على الوقوف على قدميه من كثرة التعذيب.

إزاحة أحمد بن عبدالعزيز من ترتيب العرش مرتين

وتمّت إزاحة الأمير أحمد بن عبدالعزيز عن ترتيب العرش مرتين؛ الأولى عندما قدّم الملك الراحل عبد الله، عليه أخاه الأصغر الأمير مقرن بن عبد العزيز، والثانية عندما قرر الملك الحالي سلمان نقل السلطة إلى جيل الأحفاد متمثّلاً في الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السابق، الذي صار وليّاً للعهد نحو عامين، ونجله الأمير محمد بن سلمان الذي صار ولياً لولي العهد قبل أن يصبح هو نفسه ولياً للعهد.