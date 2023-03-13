الإثنين, مارس 13, 2023
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نجمة “صراع العروش” تثير غضب متابعيها بعد نشرها هذه الصورة.. لن تتوقع بشاعتها! (شاهد)

قالت إيميليا عن تقدمها بالسن: "إذا كان وجهي سيعكس الوقت الذي قضيته على هذه الأرض فأنا على استعداد للسماح له بالمرور"

كتب رفيف عبدالله
أم التنانين.. إيميليا كلارك تنشر صورة تُعرضها لهجوم وتعليقات قاسية! (شاهد) watanserb.com
إميليا كلارك
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وطن– أصبحت إميليا كلارك واحدة من أكثر الممثلات شهرة في هوليوود ، وهذا ليس سراً.

أم التنانين

منذ أن بدأت سلسلة  Game of Thrones أو “صراع العروش” على الشاشة الصغيرة ، في عام 2011 ، ارتبط اسم أم التانين “دنيرس تارجارين” بقوة بإميليا كلارك من خلال ترسيخ نفسها في أحد أدوارها التاريخية.

منذ ذلك الحين ، مرت 12 سنة. وهي فترة طويلة من الزمن استفادت منها الفنانة البالغ من العمر 36 عامًا لمواصلة إعطاء الحياة لشخصيات جديدة في مشاريع مختلفة.

في الواقع ، ستصبح قريبًا المترجم الجديد لمسلسل “الغزو السري”.

“أنت تقوم بعمل رائع”

لهذا السبب ، ومع هذه الحياة المزدحمة ، فإن لحظات الانفصال والاسترخاء ضرورية لها.

لحظات صغيرة عادة ما تشاركها إميليا كلارك على شبكاتها الاجتماعية ، وهو شيء فعلته مؤخرًا لتُظهر لأكثر من 27 مليون متابع على “انستجرام” الهدية الجديدة التي قدمتها لها والدتها.

لم تصفف إميليا شعرها أيضاً
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يمكن قراءة عبارة “أنت تقوم بعمل رائع” على الكوب الذي تعرضه الممثلة بسعادة.

وكتبت كلارا: “اشترت لي أمي هذا الكوب وشعرت أنه من المهم مشاركة هذه الحكمة الجديدة. ضعها موضع التنفيذ وستتم مكافأتك”.

علامات التقدم في السن!

ومع ذلك ، للأسف ، لم تكن كلمات النجمة الأمريكية هي التي دفعت معجبيها إلى إغراق المنشور بالتعليقات.

لم يتردد معظم المستخدمين في انتقاد إميليا كلارك بشدة لظهورها بدون مكياج وتغير وجهها الرائع.

ورأى معظم متابعي إميليا أن علامات “التقدم في السن” تغطي وجهها.

 

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كانت بعض التعليقات فظيعة لكن الفنانة تجاهلتها وأصمت آذانها عنها.

لا لعمليات التجميل

لقد أوضحت كلارك موقفها بالفعل ، في وقت سابق ، خلال مقابلتها مع مجلة ELLE.

قالت إميليا حينها: “إذا كان وجهي سيعكس الوقت الذي قضيته على هذه الأرض ، فأنا على استعداد للسماح له بالمرور”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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